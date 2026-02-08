Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightഅമൃത്സരി കുൽച്ച
    Recipes
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 11:42 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 11:42 AM IST

    അമൃത്സരി കുൽച്ച

    text_fields
    bookmark_border
    അമൃത്സരി കുൽച്ച
    cancel
    Listen to this Article

    വളരെ പ്രശസ്തമായൊരു പഞ്ചാബി വിഭവമാണ് അമൃത്സരി കുൽച്ച. വളരെ മൃദുലമായ ഉള്ളിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്‍റെ ഫില്ലിങ്ങോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ബ്രെഡ് വിഭാഗമാണിത്. കടലക്കറി വെച്ചും ഇത് വിളമ്പാറുണ്ട്.

    ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:

    മൈദ - 2 കപ്പ്

    തൈര് - 1/2 കപ്പ്

    ബേക്കിങ്​ പൗഡർ - 1/2 ടീസ്പൂൺ

    ഉരുളക്കിഴങ്ങ് (പുഴുങ്ങിയത്) - 3 എണ്ണം

    സവാള, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില,

    മസാലകൾ - ആവശ്യത്തിന്

    വെണ്ണ - ആവശ്യത്തിന്

    തയാറാക്കുന്ന വിധം:

    മാവ് കുഴയ്ക്കുക: മൈദ, തൈര്, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഉപ്പ്, അല്പം എണ്ണ എന്നിവ ചേർത്ത് മൃദുവായി കുഴച്ച് 1 മണിക്കൂർ വെക്കുക. മസാല: പുഴുങ്ങിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ച് അതിൽ സവാള, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, ഉപ്പ്, മസാലകൾ ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കുക. കുൾച്ച ഉണ്ടാക്കുക: മാവ് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി പരത്തി, അതിൽ മസാല വെച്ച് മടക്കി വീണ്ടും പരത്തുക. മുകളിൽ പച്ച മല്ലിയും മുളക് പൊടിയും മല്ലിയിലയും തൂവി ദോശക്കല്ലിൽ വെണ്ണ പുരട്ടി കുൾച്ച രണ്ട് വശവും ഗോൾഡൻ നിറമാകുന്നത് വരെ ചുട്ടെടുക്കുക. മുകളിൽ വെണ്ണ പുരട്ടി വിളമ്പാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tasty foodEmaratbeatsFood ExploreFood Recipe
    News Summary - Amritsari Kulcha
    Similar News
    Next Story
    X