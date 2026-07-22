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    Recipes
    Posted On
    date_range 22 July 2026 9:59 AM IST
    Updated On
    date_range 22 July 2026 9:59 AM IST

    കർക്കടകത്തിൽ തയാറാക്കൂ ഈ 'ക​റ്റാ​ർ​വാ​ഴ അ​ച്ചാ​ർ'

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    എളുപ്പം ദഹിക്കുന്ന സസ്യാഹാരം മാത്രം കര്‍ക്കടകത്തില്‍ കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കൂടുതലായും പഴവര്‍ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും. കർക്കടക മാസത്തിൽ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യകരമായ വിഭവം പരിചയപ്പെടാം...

    ചേ​രു​വ​ക​ൾ:

    1. ക​റ്റാ​ർ​വാ​ഴ തോ​ൽ​ ക​ള​ഞ്ഞ് ചെ​റു​താ​യി നു​റു​ക്കി​യ​ത് - 200 ഗ്രാം

    2. ​മു​ള​കു​പൊ​ടി - ഒ​രു ടീ​സ്പൂ​ൺ

    3. ഉ​ലു​വ- ഒ​രു ടീ​സ്പൂ​ൺ

    4. ന​ല്ലെ​ണ്ണ - 5 മി​ല്ലി

    5. ക​ടു​ക് - ഒ​രു ടീ​സ്പൂ​ൺ

    6. നാ​ര​ങ്ങ​നീ​ര് - ര​ണ്ടു നാ​ര​ങ്ങ​യു​ടെ

    7. ഉ​പ്പ് - പാ​ക​ത്തി​ന്

    8. കാ​യ​പ്പൊ​ടി - അ​ര ടീ​സ്പൂ​ൺ

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം:

    പാ​നി​ൽ ന​ല്ലെ​ണ്ണ ഒ​ഴി​ച്ച് ക​ടു​കും ഉ​ലു​വ​യും താ​ളി​ക്കു​ക.​ ഇ​തി​ലേ​ക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ക​റ്റാ​ർ​വാ​ഴ ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി ചേർക്കണം. ഇതിലേക്ക് ആലശ്യത്തിന് ഉ​പ്പ്, കാ​യ​പ്പൊ​ടി, നാ​ര​ങ്ങ​നീ​ര് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്തി​ള​ക്കുക. ക​റ്റാ​ർ​വാ​ഴ അ​ച്ചാ​ർ തയാർ.

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    TAGS:karkidakamkarkidakam specialFoodsaloe verapicklerecipe
    News Summary - Aloe vera pickle
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