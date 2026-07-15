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    Food
    Posted On
    date_range 15 July 2026 3:25 PM IST
    Updated On
    date_range 15 July 2026 3:25 PM IST

    ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ചിക്കൻ എത്ര നാൾ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും? ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം

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    food
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    പലപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ? ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിയോ ചിക്കനോ കേടുവന്നു തുടങ്ങുന്നതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ചിക്കൻ കേടുകൂടാതെയും അതിന്റെ ഫ്രഷ്‌നസ് നഷ്ടപ്പെടാതെയും സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന ചിക്കന്റെ ഗുണനിലവാരം അത് വാങ്ങുന്ന സമയത്തെ അവസ്ഥ, നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി, ഉപയോഗിക്കുന്ന ചേരുവകൾ, ഫ്രിഡ്ജിലെ താപനില എന്നിവയെ ഒക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിക്കൻ കൂടുതൽ ദിവസം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ലളിതമായ മാർഗങ്ങൾ ഇതാ.

    ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുൻപായി അത് ശരിയായ രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ചിക്കൻ കഷണങ്ങളിലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കൊഴുപ്പും അയഞ്ഞ ടിഷ്യൂകളും നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം ആദ്യം ചെറുചൂടുവെള്ളത്തിലും പിന്നീട് നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിലും കഴുകിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം വെള്ളം പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുകയോ ഒരു വൃത്തിയുള്ള തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഈർപ്പം മാറ്റുന്നത് ബാക്ടീരിയകൾ വളരുന്നത് തടയും.

    ചിക്കൻ കഷണങ്ങൾ ഒരു ആഴ്ചയോളം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കാൻ ഒരു മികച്ച വഴിയുണ്ട്. അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് ചിക്കൻ നന്നായി തിരുമ്മി വെക്കുക. അതിനുശേഷം വായു കടക്കാത്ത ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം. മഞ്ഞളിന്റെ ആന്റിബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങൾ ബാക്ടീരിയകളുടെ വളർച്ചയെ തടയുകയും ചിക്കൻ കൂടുതൽ ദിവസം കേടാകാതെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

    ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ വാങ്ങി വന്ന ഉടനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിയ പാക്കറ്റിൽ തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ വായു കടക്കാത്ത ഒരു സിപ്‌ലോക്ക് കവറിലോ ആക്കി ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലെ മറ്റു ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിലേക്ക് അണുക്കൾ പടരുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും. അതേസമയം പാകം ചെയ്ത ചിക്കൻ അത് കറിയായാലും ഫ്രൈ ചെയ്തതോ ഗ്രിൽ ചെയ്തതോ ആയാലും 3 മുതൽ 4 ദിവസം വരെ മാത്രമേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

    ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിലെ താപനില എപ്പോഴും 4.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോ (4.4°C) അതിൽ താഴെയോ ആയിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കുറഞ്ഞ താപനില ബാക്ടീരിയകളുടെ വളർച്ചയെ ഗണ്യമായി സാവധാനത്തിലാക്കുകയും ചിക്കൻ കൂടുതൽ കാലം ഫ്രഷായി ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

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    TAGS:Foodschickenchicken meatfood newsfood tipsRefrigerator
    News Summary - How long can Chicken stored in fridge remain fresh
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