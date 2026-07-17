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    Festive
    Posted On
    date_range 17 July 2026 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 17 July 2026 10:29 AM IST

    മാംസസൂപ്പ്​ മുതൽ ഉലുവ കഞ്ഞി വരെ; അടുക്കളയിൽ ഇടംപിടിച്ച് കർക്കിടക വിഭവങ്ങൾ

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    മാംസസൂപ്പ്​ മുതൽ ഉലുവ കഞ്ഞി വരെ; അടുക്കളയിൽ ഇടംപിടിച്ച് കർക്കിടക വിഭവങ്ങൾ
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    കർക്കടകത്തിൽ പെയ്യുന്ന മഴക്കൊപ്പം രോഗപ്രതിരോധശേഷിയും ഉണർവും ഉന്മേഷവും നേടാനുള്ള ചര്യകളാണ്​ ആയുർവേദം നിർദേശിക്കുന്നത്​. ശരീരബലമില്ലാത്തവർക്ക്​ പ്രതിരോധശേഷിയും ബലമുള്ളവർക്ക്​ അത്​ നിലനിർത്താനുമുള്ള വഴികൾ ലളിതമായി വീട്ടിൽ തന്നെ തയാറാക്കാം. ഋതുഭേദങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച്​ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തയുണ്ട്​.

    രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന്​ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്നതിന്​ പുറമെ ശരീരബലം, വർണം, പുഷ്​ടി ഇവയും ഇത്തരം ആഹാര ഔഷധ സംസ്​കാരത്തിലൂടെ നമുക്ക്​ നേടാനാകും. ആഹാരം തന്നെ ഔഷധമാക്കി കർക്കടകത്തിൽ ദേഹരക്ഷക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. സൂപ്പുകൾ​, ഔഷധക്കഞ്ഞികൾ എന്നീ കർക്കിടകത്തിൽ ഏറെ അനുയോജ്യമാണ്​.

    1. മാംസസൂപ്പ്​

    ശരീരം ക്ഷീണിക്കൽ, അസ്ഥിക്ഷയം ഇവ പരിഹരിക്കാൻ ആട്ടിൻ സൂപ്പ്​ ഗുണകരമാണ്​. മഴക്കാലത്ത്​ മാസത്തിൽ മൂന്നു തവണ ഉപയോഗിക്കാം. അമിതരക്​ത സമ്മർദം, അമിത കൊളസ്​ട്രോൾ ഇവയുള്ളവർ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തണം.

    തയാറാക്കേണ്ടവിധം

    വട്ടക്കുറുന്തോട്ടി, കരിങ്കുറുഞ്ഞി, പുത്തരിച്ചുണ്ട ഇവയുടെ വേരിൻമേൽത്തൊലി, ദേവതാരം, ചുവന്നരത്ത ഇവയുടെ നേർത്ത കഷായത്തിൽ ആട്ടിൻ മാംസവും ചേർത്ത്​ ചെറുതീയിൽ പാകപ്പെടുത്താം. ഇതിൽ ചുവന്നുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ച്​ ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കണം.

    2. ചെറുപയർ സൂപ്പ്​

    ദഹനശക്​തിയെ വർധിപ്പിക്കുന്ന സൂപ്പുകളിൽ പ്രധാനമാണ്​ ചെറുപയർ സൂപ്പ്​. മഴക്കാലത്ത്​ നിത്യവും കഴിക്കാം. എല്ലാക്കാലങ്ങളിലും ചെറുപയർ സൂപ്പ്​ ഉപയോഗിക്കാം.

    ചേരുവകൾ

    ചെറുപയർ -60 ​ഗ്രാം

    വെള്ളം -ഒരു ലിറ്റർ

    ഇന്തുപ്പ്​ -അഞ്ച്​ ഗ്രാം

    മല്ലി -അഞ്ച്​ ഗ്രാം

    ചുക്ക് -അഞ്ച്​ ഗ്രാം

    മാതള നാരങ്ങനീര് - ആവശ്യത്തിന്

    ചുവന്നുള്ളി - ആവശ്യത്തിന്

    കറിവേപ്പില - ആവശ്യത്തിന്

    തയാറാക്കേണ്ടവിധം

    60 ​ഗ്രാം ചെറുപയർ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ച്​ അരിച്ചെടുത്തതിൽ ഇന്തുപ്പ്​, മല്ലി, ചുക്ക്​ ഇവ അഞ്ച്​ ഗ്രാം വീതം പൊടിച്ച്​ ചേർത്ത്​ കുറച്ച്​ മാതള നാരങ്ങനീരും ചേർത്ത്​ കറിവേപ്പിലയും ചുവന്നുള്ളിയും താളിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക.

    3. മരുന്നുക്കഞ്ഞി ​

    ചോറിനേക്കാൾ എളുപ്പം ദഹിക്കുന്ന വിഭവമായ കഞ്ഞിക്ക്​ കേരളീയ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ പണ്ട് മുതലേ പ്രഥമ സ്​ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. വറ്റ്​ കുറഞ്ഞ്​ വെള്ളം കൂടിയ ‘പേയ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കഞ്ഞിയാണ്​ ദഹിക്കാൻ കൂടുതലെളുപ്പം. കഞ്ഞി, മരുന്ന്​ കൂടിചേർത്തുവെക്കു​മ്പോൾ ആഹാരം ഔൗഷധമായി മാറുന്നു.

    ചേരുവകൾ

    നവരയരിയോ ഉണക്കലരിയോ - 100 ഗ്രാം

    കരിപ്പെട്ടി ജീരകം - 10 ഗ്രാം

    ചുക്ക്​ - 10 ഗ്രാം

    ഉലുവ - 10 ഗ്രാം

    എള്ള് - അഞ്ച്​ ഗ്രാം

    തേങ്ങാപ്പാൽ

    ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്

    തയാറാക്കേണ്ടവിധം

    നവരയരിയോ ഉണക്കലരിയോ വെള്ളത്തിലിടുക. ഒപ്പം കരിപ്പെട്ടി ജീരകം, ചുക്ക്​, ഉലുവ ഇവ പൊടിച്ച്​ ചേർക്കുക. എള്ള് കൂടി ചേർത്ത്​ കഞ്ഞി വേവിക്കുക. വെന്ത്​ കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങാപ്പാലും ഉപ്പും ചേർത്ത്​ കഴിക്കുക.

    4. ഉലുവക്കഞ്ഞി

    ചേരുവകൾ

    നവരയരി -100 ഗ്രാം (തലേന്ന്​ കുതിർത്തത്)

    ഉലുവ - 50 ഗ്രാം (തലേന്ന്​ കുതിർത്തത്)

    തയാറാക്കേണ്ടവിധം

    തലേന്ന്​ കുതിർത്ത ഉലുവ, നവരയരി എന്നിവ ചേർത്ത്​ വേവിക്കുക. ശേഷം നാളികേരവും ശർക്കരയും ചേർത്ത്​ കഴിക്കുക.

    5. പ്രമേഹരോഗികൾക്ക്​ ബലം കിട്ടാൻ

    100 ഗ്രാം നുറുക്ക്​ ഗോതമ്പിൽ 10 ഗ്രാം ഉലുവയും 5 ഗ്രാം വീതം പെരുംജീരകം, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, വെളുത്തുള്ളി ഇവയും ചതച്ചിട്ട്​ കഞ്ഞി കഴിക്കുന്നത്​ പ്രമേഹരോഗിയുടെ ക്ഷീണമകറ്റി ബലമേകും.

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    TAGS:karkidaka kanji recipe healthy foodayurvedickarkidaka kanjikarkidakamFoodsfood tips#recipesImmunity
    News Summary - Karkidaka foods
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