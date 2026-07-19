രുചികരവും ആരോഗ്യപ്രദവുമായ കർക്കിടക വിഭവങ്ങൾ...text_fields
എളുപ്പം ദഹിക്കുന്ന സസ്യാഹാരം മാത്രം കര്ക്കടകത്തില് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കൂടുതലായും പഴവര്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും. കർക്കടക മാസത്തിൽ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യകരമായ ചില വിഭവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം...
മേത്തി റൊട്ടി
ചേരുവകൾ:
1. ഉലുവ ഇല - 50 ഗ്രാം
2. ഗോതമ്പുപൊടി - 200 ഗ്രാം
3. സവാള ചെറുതായി നുറുക്കിയത് - 20 ഗ്രാം
4. പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി നുറുക്കിയത് - ഒരു സ്പൂൺ
5. നെയ്യ് - 30 ഗ്രാം
6. ഉപ്പ് - പാകത്തിന്
തയാറാക്കുന്ന വിധം:
ഒന്നു മുതൽ നാലുവരെ ചേരുവകൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് ചപ്പാത്തിക്കു കുഴക്കുന്നപോലെ കുഴക്കുക. 10 മിനിറ്റിനു ശേഷം വലിയ നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ മാവ് എടുത്ത് ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തി നെയ്യ് ഒഴിച്ച് മേത്തി റൊട്ടി തയാറാക്കുക.
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ദശപത്ര പൊരിയൽ
ചേരുവകൾ:
1. തഴുതാമ ഇല - 50 ഗ്രാം
2 പയറിെൻറ ഇല - 50 ഗ്രാം
3. ചേമ്പില - 30 ഗ്രാം
4 വള്ളിച്ചീര (ബസ്സള) - 50 ഗ്രാം
5. മണി തക്കാളി ഇല - 40 ഗ്രാം
6. മത്തനില - 50 ഗ്രാം
7. കുമ്പളത്തിെൻറ ഇല - 40 ഗ്രാം
8. കോവൽ ഇല - 30 ഗ്രാം
9. കൊടങ്ങലില - 30 ഗ്രാം
10. ചുവന്ന ചീര ഇല - 50 ഗ്രാം
11. മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ ഉപ്പിട്ടു വേവിച്ചത് - 100 ഗ്രാം
12. നാളികേരം ചിരകിയത് - 150 ഗ്രാം
13. ചെറിയ ഉള്ളി തോൽ കളഞ്ഞത് - 30 ഗ്രാം
14. പച്ചമുളക് -5 എണ്ണം
15. ജീരകം- കാൽ ടീസ്പൂൺ
16. വെളിച്ചെണ്ണ - രണ്ടു ടീസ്പൂൺ
17. മഞ്ഞൾപ്പൊടി - കാൽ ടീസ്പൂൺ
18. ഉപ്പ് - പാകത്തിന്
19. കടുക് - ഒരു ടീസ്പൂൺ
തയാറാക്കുന്ന വിധം:
ഒന്നു മുതൽ 10 വരെയുള്ള ഇലകൾ ചെറുതായി നുറുക്കുക. ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു ചൂടാകുമ്പോൾ കടുക് താളിച്ച് നുറുക്കിയ ഇല, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റുക. ഇതിലേക്ക് വെന്ത ചെറുപയറും ചേർത്ത് രണ്ടു മിനിറ്റ് അടച്ചുവെക്കുക. നാളികേരം, പച്ചമുളക്, ജീരകം, ചെറിയ ഉള്ളി എന്നിവ ഒന്ന് ചതച്ച്, ഈ ചേരുവയിലേക്ക് ചേർത്തിളക്കി രുചികരമായ ദശപത്ര പൊരിയൽ തയാറാക്കുക.
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കറ്റാർവാഴ അച്ചാർ
ചേരുവകൾ:
1. കറ്റാർവാഴ തോൽ കളഞ്ഞ് ചെറുതായി നുറുക്കിയത് - 200 ഗ്രാം
2. മുളകുപൊടി - ഒരു ടീസ്പൂൺ
3. ഉലുവ- ഒരു ടീസ്പൂൺ
4. നല്ലെണ്ണ - 5 മില്ലി
5. കടുക് - ഒരു ടീസ്പൂൺ
6. നാരങ്ങനീര് - രണ്ടു നാരങ്ങയുടെ
7. ഉപ്പ് - പാകത്തിന്
8. കായപ്പൊടി - അര ടീസ്പൂൺ
തയാറാക്കുന്ന വിധം:
പാനിൽ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകും ഉലുവയും താളിക്കുക. ഇതിലേക്ക് നുറുക്കിയ കറ്റാർവാഴ, ഉപ്പ്, കായപ്പൊടി, നാരങ്ങനീര് എന്നിവ ചേർത്തിളക്കി ഉപയോഗിക്കുക.
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മുള്ളൻചീര കട്ലറ്റ്
ചേരുവകൾ:
1. മുള്ളൻചീര നുറുക്കിയത് - 150 ഗ്രാം
2. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് ഉടച്ചത് - 200 ഗ്രാം
3. മുളകുപൊടി - ഒരു ടീസ്പൂൺ
4. ഗരംമസാല, ജീരകപ്പൊടി - അര ടീസ്പൂൺ വീതം
5. നാരങ്ങനീര് - രണ്ടു സ്പൂൺ
6. ബ്രഡ്പൊടി - 50 ഗ്രം
7. ബട്ടർ - 75 ഗ്രാം
8. ഉപ്പ്, മല്ലിയില - പാകത്തിന്
തയാറാക്കുന്ന വിധം:
ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള ചേരുവകളും ഉപ്പും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കുഴക്കുക. നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ ഉരുട്ടുക. കൈവെള്ളയിൽെവച്ച് ഒന്ന് പരത്തി ബ്രഡ് പൊടിയിൽ മുക്കുക, ദോശക്കല്ല് ചൂടാകുമ്പോൾ കട്ലറ്റുകൾ നിരത്തി ബട്ടറിട്ട് മൊരിച്ചെടുക.
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കൊടങ്ങൽ കിച്ചടി
ചേരുവകൾ:
1. കൊടങ്ങലിെൻറ ഇല- ഒരു പിടി
2. നാളികേരം - 50 ഗ്രാം
3. കാന്താരിമുളക് - 5 എണ്ണം
4. കടുക് - ഒരു ടീസ്പൂൺ
5. വെളിച്ചെണ്ണ - 2 സ്പൂൺ
6. തൈര് - 100 മില്ലി
7. ഉപ്പ് - പാകത്തിന്
8. വറ്റൽമുളക് താളിക്കാൻ - ഒന്ന്
9. കറിവേപ്പില, മല്ലിയില - കുറച്ച്
തയാറാക്കുന്ന വിധം:
ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു വരെയുള്ള ചേരുവകളിൽ ഒരു നുള്ളു കടുക് ചേർത്ത് അരക്കുക. ഇതിലേക്ക് തൈരും ഉപ്പും മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തിളക്കുക. പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ ബാക്കി കടുകും വറ്റൽമുളകും താളിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഇളക്കുക.
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സ്പിനാച്ച് പനീർ ബാൾസ്
ചേരുവകൾ:
1. ചീര (ഏതു വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം)- 150 ഗ്രാം
2. സവാള - 2 എണ്ണം നുറുക്കിയത്
3. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി - ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം
4. ബ്രഡ്പൊടി - 50 ഗ്രാം
5. കോൺഫ്ലോർ - 2 സ്പൂൺ
6. പനീർ - 200 ഗ്രാം
7. എണ്ണ - വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന്
8. പച്ചമുളക് - 3 എണ്ണം
9. ഉപ്പ് - പാകത്തിന്
തയാറാക്കുന്ന വിധം:
പാനിൽ അൽപം എണ്ണ ഒഴിച്ച് 2, 3, 8 ചേരുവകൾ വഴറ്റുക. ഇതിലേക്ക് ചീര ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി ആറിയശേഷം അരക്കുക. ഇതിലേക്ക് 4, 5, 9 ചേരുവകൾ ചേർത്ത് ചപ്പാത്തിക്കു കുഴക്കുന്നപോലെ കുഴക്കുക. ഓരോ ഉരുളകളായി ഉരുട്ടി മധ്യഭാഗത്ത് ഓരോ പനീർ കഷണങ്ങൾ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞ് എണ്ണയിൽ വറുത്തുകോരുക.
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ഹെൽത്തി ലഡു
ചേരുവകൾ:
1. മട്ടയരി - 100 ഗ്രാം
2. ഞവരയരി - 100 ഗ്രാം
3. വെളുത്ത എള്ള് - 100 ഗ്രാം
4. ആശാളി - 100 ഗ്രാം
5. അയമോദകം - 50 ഗ്രാം
6. ജീരകം - 30 ഗ്രാം
7. ഉലുവ - 50 ഗ്രാം
8. ഏലക്ക - 10 എണ്ണം
9. ശർക്കര - 500 ഗ്രാം
10. നാളികേരം - ഒരെണ്ണം ചുരണ്ടിയത്
തയാറാക്കുന്ന വിധം:
ഒന്നു മുതൽ എട്ടുവരെ ചേരുവകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം, ചുവക്കെ വറുത്ത് ആറിയശേഷം തരുതരുപ്പായി പൊടിക്കുക. നാളികേരം ജലാംശം പോകുന്നതുവരെ ചൂടാക്കുക. ശർക്കര ഉരുക്കി അരിച്ച് കമ്പി പാകം ആകുമ്പോൾ പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വലിയ നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക.
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