കറുത്ത മാംസവും ഉയർന്ന വിലയും; കരിംകോഴിക്ക് സവിശേഷതകൾ ഏറെ...text_fields
മധ്യപ്രദേശിലെ ജാബുവ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള തദ്ദേശീയമായ ഒരു കോഴിയിനമാണ് കടക്നാഥ് അഥവാ 'കാളി മാസി' (കറുത്ത മാംസമുള്ള കോഴി) കേരളത്തിൽ ഇവ കരിംകോഴി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അപൂർവ്വമായ കറുത്ത കോഴിയിനങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. തൂവലുകൾ മുതൽ മാംസം, അസ്ഥികൾ, ആന്തരികാവയവങ്ങൾ, നഖങ്ങൾ, കൊക്ക് എന്നിവ വരെ തികച്ചും കറുത്ത നിറത്തിലുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.
ഭിൽ, ഭിലാല തുടങ്ങിയ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ തലമുറകളായി ഈ കോഴികളെ വളർത്തിവരുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥയുമായി എളുപ്പത്തിൽ ഇണങ്ങിച്ചേരാനുള്ള കഴിവ് ഈ പക്ഷികളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. കറുത്ത നിറത്തിന് കാരണം ഇവയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന 'ഫിബ്രോമെലനോസിസ്' എന്ന ജനിതകാവസ്ഥയാണ്. ഇത് ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളിൽ മെലാനിൻ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.
സാധാരണ ബ്രോയിലർ കോഴികളെ അപേക്ഷിച്ച് കടക്നാഥ് കോഴിയിറച്ചിയിൽ പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലും കൊഴുപ്പ് വളരെ കുറവുമാണെന്ന് ഐ.സി.എആറിന്റെ പൗൾട്രി റിസർച്ച് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മികച്ച ഔഷധഗുണങ്ങളും രുചിയും കാരണം ഇതിന് വിപണിയിൽ വലിയ ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. സാധാരണ ബ്രോയിലർ കോഴികളേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന വിലയാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഒരു കിലോഗ്രാം കടക്നാഥ് ഇറച്ചിക്ക് ഏകദേശം 800 മുതൽ 1,000 രൂപ വരെ വിലവരാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഓരോ മുട്ടക്കും 20 മുതൽ 35 രൂപ വരെ വിലയുണ്ട്. ഇവ വളർത്താൻ കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുമെന്നതും മുട്ട ഉത്പാദന തോത് കുറവായതുമാണ് വില വർദ്ധനവിന് പ്രധാന കാരണം.
കടക്നാഥ് കോഴിയുടെ സവിശേഷതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് 2018 ജൂലൈ 30-ന് ഇതിന് ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പദവി മധ്യപ്രദേശുമായുള്ള ഇതിന്റെ ബന്ധത്തെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുകയും തദ്ദേശീയ കർഷകരുടെ ഉപജീവനമാർഗത്തിന് പിന്തുണയേകുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇവയുടെ വളർച്ചയിലെ വേഗതക്കുറവും കൂടിയ ഡിമാൻഡും കാരണം പലപ്പോഴും ഇവയുടെ വംശവർദ്ധനവ് പ്രതിസന്ധിയിലാകാറുണ്ട്. ഈ കറുത്ത കോഴികളുടെ ഉയർന്ന വിപണിമൂല്യം മുതലെടുത്ത് ചില തട്ടിപ്പുകളും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.