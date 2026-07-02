Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightFIFA World Cupchevron_rightസ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ന്...
    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 2 July 2026 2:04 PM IST
    Updated On
    date_range 2 July 2026 2:04 PM IST

    സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ന് അ​ൽ​ജീ​രി​യ​ൻ ടെ​സ്റ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ന് അ​ൽ​ജീ​രി​യ​ൻ ടെ​സ്റ്റ്
    cancel

    വാ​ൻ​കൂ​വ​ർ: ലോ​ക​ക​പ്പ് റൗ​ണ്ട് ഓ​ഫ് 32ൽ ​സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡും അ​ൽ​ജീ​രി​യ​യും മു​ഖാ​മു​ഖം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 8.30നാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ഖ​ത്ത​റി​നോ​ട് 1-1 സ​മ​നി​ല വ​ഴ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും ബോ​സ്നി​യ-​ഹെ​ർ​സ​ഗോ​വി​ന​യെ 4-1നും ​കാ​ന​ഡ​യെ 2-1നും ​തോ​ൽ​പി​ച്ച് ഗ്രൂ​പ് ബി ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യാ​ണ് സ്വി​സ് സം​ഘം ക​ട​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ നാ​ലാം ത​വ​ണ​യും പ്രീ-​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​നാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ ശ്ര​മം. മ​റു​വ​ശ​ത്ത്, ലോ​ക​ക​പ്പ് നോ​ക്കൗ​ട്ട് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ വി​ജ​യം തേ​ടി​യാ​ണ് അ​ൽ​ജീ​രി​യ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​നെ ലോ​ക​ക​പ്പി​ല​ട​ക്കം പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ച്ച വ്ലാ​ദി​മി​ർ പെ​റ്റ്കോ​വി​ചാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ അ​ൽ​ജീ​രി‍യ​ൻ കോ​ച്ച്. ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡും അ​ൽ​ജീ​രി​യ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​ത്. 1983ലും ’86​ലും. ര​ണ്ടി​ലും സ്വി​സ് ജ​യം നേ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:footballSwitzerlandFIFA World CupFootball NewsAlgeriaknockoutFIFA World Cup 2026
    News Summary - Switzerland vs Algeria: Swiss Aim for Fourth Straight Quarter-Final Berth
    Similar News
    Next Story
    X