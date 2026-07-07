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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 7 July 2026 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 7 July 2026 9:07 AM IST

    ലോകകപ്പ് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ പോർച്ചുഗൽ പരിശീലകൻ റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസ് പടിയിറങ്ങുന്നു; ‘ടീമിന് പുതിയ നേതൃത്വം വേണം’

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    Roberto Martinez
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    റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസ് 

    ലണ്ടൻ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ സ്പെയിനിനോട് പരാജയപ്പെട്ട് പോർച്ചുഗൽ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ, ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസ് തന്റെ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതായി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടീമിന് ഇനി പുതിയൊരു ശബ്ദവും പുതിയൊരു നേതൃത്വവും അനിവാര്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം പടിയിറങ്ങുന്നത്.

    2023ൽ പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ ടീമിന്റെ ചുമതലയേറ്റ മാർട്ടിനസിന്, തന്റെ പരിശീലന കാലയളവിൽ ടീമിനെ ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. സ്പെയിനിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ, നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റോപ്പേജ് ടൈമിൽ മിഖായേൽ മെറിനോ നേടിയ ഗോൾ പോർച്ചുഗലിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തു. ഈ പരാജയം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ആറാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ലോകകപ്പ് കിരീടമെന്ന സ്വപ്നത്തിനാണ് തിരശ്ശീലയിട്ടത്. "ഇതൊരു യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യമാണ്. ടീമിന് പുതിയൊരു ശബ്ദവും പുതിയൊരു നേതൃത്വവും ഉണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്" എന്ന് മാർട്ടിനസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    ഈ ടൂർണമെന്റിന് ശേഷം സ്ഥാനമൊഴിയുമെന്ന് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ മാർട്ടിനസ്, കിരീടം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് താൻ ടീമിനൊപ്പം എത്തിയതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കിരീടം നേടാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ടീമിനൊപ്പം തുടരുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി ചെലവഴിച്ച മൂന്നര വർഷത്തെ കാലയളവ് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ മികച്ച അനുഭവമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു. പോർച്ചുഗലിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് താൻ പരിശീലകനായിരുന്ന കാലയളവ് നല്ല ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

    പ്രീക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പൊരുതിയെങ്കിലും, സ്റ്റോപ്പേജ് ടൈമിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളായി ഇറങ്ങിയ ഫെറാൻ ടോറസും മിഖായേൽ മെറിനോയും സ്പെയിനിനായി മാജിക് സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. മെറിനോയുടെ ക്ലിനിക്കൽ ഫിനിഷിങ്ങിലൂടെ സ്പെയിൻ ഗോൾ നേടിയതോടെ പോർച്ചുഗലിന്റെ ലോകകപ്പ് യാത്ര അവസാനിച്ചു. മത്സരത്തിലുടനീളം ഇരുഭാഗത്തും മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു.

    പതിനൊന്നാം മിനിറ്റിൽ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് നൽകിയ പന്തിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ നടത്തിയ ആക്രമണം സ്പെയിൻ ഗോൾകീപ്പർ ഉനായ് സിമോൺ തടഞ്ഞു. ആദ്യ പകുതിയിൽ നുനോ മെൻഡസിന്റെ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിൽ തട്ടി മടങ്ങിയതും പോർച്ചുഗലിന് തിരിച്ചടിയായി. രണ്ടാം പകുതിയിലും റൊണാൾഡോയും ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസും മികച്ച അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഗോൾ നേടാൻ സാധിച്ചില്ല. 55 ശതമാനത്തോളം പന്തടക്കം കൈവശം വെച്ച സ്പെയിൻ, പോർച്ചുഗലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയ മത്സരത്തിൽ ഒടുവിൽ അർഹിച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

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    TAGS:Cristiano RonaldoResignPortugal footballRoberto MartinezFIFA World Cup 2026
    News Summary - Portugal Coach Roberto Martinez Steps Down After WC Defeat
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