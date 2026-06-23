പോർച്ചുഗലിന് ഇന്ന് ജയിച്ചേ തീരൂ..., റൊണാൾഡോക്കും

പോർച്ചുഗലിന് ഇന്ന് ജയിച്ചേ തീരൂ..., റൊണാൾഡോക്കുംtext_fields
ഹൂസ്റ്റൺ : ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഇതിഹാസതാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോർച്ചുഗൽ ഇന്ന് വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് കെ യിലെ നിർണായക മത്സരത്തിൽ കന്നി ലോകകപ്പുകാരായ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനാണ് പോർച്ചുഗലിന്റെ എതിരാളികൾ. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ സമനില നൽകിയ കനത്ത സമ്മർദ്ദത്തിന് വിട നൽകി, വിജയവഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഹൂസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബൂട്ടണിയുന്നത്.
41-ാം വയസ്സിലും മൈതാനത്ത് വിസ്മയം തീർക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ഈ ലോകകപ്പ് ഒരു അഗ്നിപരീക്ഷയാണ്. ഡി.ആർ. കോംഗോയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗൽ 1-1ന് സമനിലയിൽ കുരുങ്ങിയപ്പോൾ, റൊണാൾഡോയുടെ പ്രകടനം കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾക്കാണ് വഴിവെച്ചത്. മത്സരത്തിൽ മുഴുസമയവും കളിച്ചെങ്കിലും തന്റെ നിലവാരത്തിനൊത്ത പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നതായിരുന്നു ആരാധകരുടെ പ്രധാന പരാതി. എന്നാൽ, ഈ വിമർശനങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി നൽകാൻ താൻ സജ്ജനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പ്രകടനമായിരിക്കും ഇന്ന് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ താരം പുറത്തെടുക്കുകയെന്നാണ് ക്യാമ്പിന്റെ പ്രതീക്ഷ.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇനി ഒരു പിഴവിനും പോർച്ചുഗലിന് അവകാശമില്ല. നോക്കൗട്ട് സാധ്യതകൾ സജീവമായി നിലനിർത്താൻ ഇന്ന് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ജയം അനിവാര്യമാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ ആവേശം കൈവിടാതെ, ടീം കൂട്ടായ പ്രയത്നത്തിലൂടെ മൂന്ന് പോയിന്റ് നേടാനാണ് പരിശീലകൻ റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസ് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നത്. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കൊളംബിയയോട് 3-1ന് തോൽവി വഴങ്ങിയെങ്കിലും, ഏതൊരു വമ്പൻ ടീമിനെയും വിറപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവരാണ് തങ്ങളെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് അവർ ഇറങ്ങുന്നത്.
പോർച്ചുഗൽ - ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ പോരാട്ടത്തിന് പുറമെ കരുത്തരായ ഇംഗ്ലണ്ട് ഘാനയെ നേരിടുന്നു എന്നതും ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ ആവേശം വർധിപ്പിക്കുന്നു. പനാമ - ക്രൊയേഷ്യ, കൊളംബിയ - ഡി.ആർ. കോംഗോ എന്നീ മത്സരങ്ങളും ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്.
ഗ്രൂപ്പിലെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാനും റൊണാൾഡോയെന്ന ഇതിഹാസത്തിന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനും ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ, ഹൂസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയം ഇന്ന് മറ്റൊരു തീപാറുന്ന പോരാട്ടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10.30-ന് കിക്കോഫ് കുറിക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗലിന്റെ പടയോട്ടം വിജയത്തിലെത്തുമോ എന്നാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
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