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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 19 Jun 2026 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Jun 2026 9:07 AM IST

    'മെക്സിക്കൻ അപാരത'; കൊറിയയെ വീഴ്ത്തി ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ നോക്കൗട്ട് ടിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി ആതിഥേയർ

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    മെക്സിക്കൻ അപാരത; കൊറിയയെ വീഴ്ത്തി ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ നോക്കൗട്ട് ടിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി ആതിഥേയർ
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    ഗ്വാഡലഹാര: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലേക്ക് (റൗണ്ട് ഓഫ് 32) പ്രവേശിക്കുന്ന ആദ്യ ടീമെന്ന ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോ. ഗ്വാഡലഹാര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ഗ്രൂപ്പ് എ പോരാട്ടത്തിൽ ഏഷ്യൻ ശക്തികളായ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് (1-0) പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് മെക്സിക്കോ തങ്ങളുടെ പ്രീക്വാർട്ടർ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കിയത്.

    രണ്ടാം പകുതിയിൽ ലൂയിസ് റോമോ നേടിയ ഗോളാണ് ആതിഥേയർക്ക് വിജയമൊരുക്കിയത്. ഈ വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 6 പോയിന്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താനും മെക്സിക്കോയ്ക്ക് സാധിച്ചു.

    റോമോയ്ക്ക് വഴിതുറന്ന് കൊറിയൻ ഗോൾകീപ്പറുടെ പിഴവ്

    മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരു ടീമുകളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമുള്ള പോരാട്ടമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. എന്നാൽ 50-ാം മിനിറ്റിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രതിരോധത്തിന് സംഭവിച്ച ഒരു അബദ്ധം മത്സരത്തിന്റെ ഗതിമാറ്റി.

    മെക്സിക്കൻ താരം ക്വിനോണസ് ബോക്സിലേക്ക് നൽകിയ ഒരു ഹൈ-ബോൾ (High ball) ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച കൊറിയൻ ഗോൾകീപ്പർ കിം സ്യൂങ്-ഗ്യു സ്വന്തം സഹതാരവുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഗോളിയുടെ കൈയ്യിൽ നിന്നും പന്ത് വഴുതിവീണു. കൃത്യസമയത്ത് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ലൂയിസ് റോമോ ഈ സുവർണ്ണാവസരം മുതലെടുത്ത് അനായാസം പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു.

    മെക്സിക്കൻ വൻമതിലായി പ്രതിരോധ നിര

    ഒരു ഗോൾ വഴങ്ങിയതിന് ശേഷം കൊറിയൻ നായകൻ സൺ ഹ്യൂങ് മിന്നിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഷ്യൻ കരുത്തർ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചെങ്കിലും മെക്സിക്കൻ പ്രതിരോധം വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. മത്സരത്തിന്റെ 16-ാം മിനിറ്റിൽ സൺ ഹ്യൂങ് മിന്നിന്റെ ഉറപ്പായ ഒരു ഗോൾശ്രമം മെക്സിക്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ എഡ്സൺ അൽവാരസ് ഗോൾ ലൈനിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

    അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ സമനില ഗോളിനായി കൊറിയ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും മെക്സിക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ ജോസ് റൗൾ റാഞ്ചൽ വൻമതിലായി നിന്നു. 87-ാം മിനിറ്റിൽ കൊറിയയുടെ ചോ ഗ്യൂ-സങ് തൊടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ബ്ലാങ്ക് ഹെഡർ റാഞ്ചൽ വിസ്മയകരമായി തട്ടിയകറ്റി മെക്സിക്കോയുടെ വിജയം കാത്തു.

    അടുത്ത മത്സരങ്ങൾ

    നോക്കൗട്ട് ഉറപ്പിച്ച മെക്സിക്കോ തങ്ങളുടെ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ജൂൺ 24-ന് ചെക്കിയയെ (Czechia) നേരിടും. അതേസമയം, പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും കൊറിയയുടെ നോക്കൗട്ട് പ്രതീക്ഷകൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ജൂൺ 24-ന് നടക്കുന്ന അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ ദക്ഷിണ കൊറിയക്കും അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറാം.

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    TAGS:south koreamexicoknockoutFIFA World Cup 2026
    News Summary - Mexico defeat South Korea, secure spot in next round
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