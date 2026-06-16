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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 16 Jun 2026 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jun 2026 9:02 AM IST

    രണ്ട് ഗോൾ വീതമടിച്ച് ഇറാനും ന്യൂസിലൻഡും; ആവേശപ്പോരാട്ടം സമനിലയിൽ

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    രണ്ട് ഗോൾ വീതമടിച്ച് ഇറാനും ന്യൂസിലൻഡും; ആവേശപ്പോരാട്ടം സമനിലയിൽ
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    ലോസ് ആഞ്ചലസ്: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ ഇറാനെതിരെ ന്യൂസിലൻഡ് നടത്തിയ പോരാട്ടം സമനിലയിൽ കലാശിച്ചു. ഇരുടീമുകളും രണ്ട് വീതം ഗോളുകൾ നേടിയ മത്സരത്തിൽ, രണ്ട് തവണ പിന്നിട്ടുനിന്ന ശേഷമാണ് ഇറാൻ സമനില പിടിച്ചത്. ജൂൺ 15-ന് ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ വെച്ചാണ് മത്സരം നടന്നത്.

    ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ 20-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇറാൻ, 85-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ മികച്ച വിജയമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെങ്കിലും കളം നിറഞ്ഞുകളിച്ചത് 'ഓൾ വൈറ്റ്‌സ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ന്യൂസിലാൻഡ് താരങ്ങളായിരുന്നു. രണ്ട് തവണയാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് ലീഡ് നേടിയത്. എന്നാൽ ഓരോ തവണയും തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ മത്സരം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കുകയായിരുന്നു. മെഹ്ദി താരേമി, സമൻ ഗോഡോസ്, അലിറേസ ബെയ്‌റൻവാന്ദ് തുടങ്ങിയ വമ്പൻ താരനിരയുമായാണ് ഇറാൻ എത്തിയത്. മറുഭാഗത്ത് ക്രിസ് വുഡ്, മാർക്കോ സ്റ്റാമനിക്, ലിബെറാറ്റോ കാസേസ് തുടങ്ങിയവരുടെ മികവിൽ ന്യൂസിലാൻഡും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പൊരുതി.

    പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഇറാൻ ടീം കാലിഫോർണിയയിലെത്തിയത്.

    ലോകകപ്പിന് മുൻപുള്ള 12 മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ മാത്രം തോറ്റ ഇറാൻ മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നുവെങ്കിലും, ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം അവർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തിയത്. 11 മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ മാത്രം വിജയിക്കാൻ സാധിച്ച ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ലോകകപ്പിലെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് കൂടിയായി ഈ മത്സരം.

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    TAGS:IranFootball NewsNew Zealand.Iran football teamFIFA World Cup 2026
    News Summary - Iran and New Zealand Share Spoils in Thrilling 2-2 World Cup Draw
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