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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 16 July 2026 2:02 AM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 2:02 AM IST

    ഗോർഡൻ ഗോൾ; അർജന്‍റീനയുടെ വല തുളച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട്

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    ഗോർഡൻ ഗോൾ; അർജന്‍റീനയുടെ വല തുളച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട്
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    അറ്റ്‌ലാന്റ: ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ അർജന്റീനയെ ഞെട്ടിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് മുന്നിൽ. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആന്റണി ഗോർഡൻ നേടിയ ഗോളിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ട് 1-0 ന് ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി. കളി 50 മിനിറ്റ് പിന്നിടുമ്പോൾ അറ്റ്‌ലാന്റയിലെ മെഴ്‌സിഡീസ് ബെൻസ് സ്റ്റേഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് ആരാധകരുടെ ആരവങ്ങളാൽ മുഖരിതമായിരിക്കുകയാണ്.

    മത്സരത്തിന്റെ 55-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു നിർണായകമായ ഗോൾ പിറന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി കെയ്ൻ ഡീപ്പായി ഇറങ്ങി പന്ത് കൈക്കലാക്കി ആക്രമണം മെനഞ്ഞു. അർജന്റീന പ്രതിരോധതാരം ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസ് പന്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, ഡിക്ലൻ റൈസ് അത് വീണ്ടെടുത്ത് മോർഗൻ റോജേഴ്സിന് കൈമാറി. റോജേഴ്സ് ബോക്സിലേക്ക് നൽകിയ കൃത്യമായ ക്രോസ്, ഓടിക്കയറിയെത്തിയ ആന്റണി ഗോർഡൻ അനായാസം അർജന്റീനയുടെ വലയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസിന് ഒന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല.

    ലീഡ് വഴങ്ങിയതോടെ അർജന്റീന കൂടുതൽ ആക്രമണകാരികളാകുമെന്നുറപ്പാണ്. ലയണൽ മെസ്സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കലോണിയുടെ സംഘം സമനിലയ്ക്കായി വെമ്പുമ്പോൾ, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിരോധം എത്രത്തോളം ഉറച്ചുനിൽക്കും എന്നത് ഈ സെമി ഫൈനലിന്റെ വിധി നിർണയിക്കും. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞ ഇരു ടീമുകളും ഇപ്പോൾ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിലാണ്.

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    TAGS:EnglandArgentinagoalSemi-Finalengland footballLive ScoreWorld Cup 2026FIFA World Cup 2026
    News Summary - Gordon Strikes First: England Takes Control of Semifinal Against Argentina
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