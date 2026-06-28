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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 10:52 AM IST

    വമ്പന്മാർ നേർക്കുനേർ; ലോകകപ്പിൽ ഇനി നോക്കൗട്ട് പൂരം

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    അട്ടിമറിക്കാനുറച്ച് കുഞ്ഞന്മാർ, കരുത്തുകാട്ടാൻ വമ്പന്മാർ
    വമ്പന്മാർ നേർക്കുനേർ; ലോകകപ്പിൽ ഇനി നോക്കൗട്ട് പൂരം
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    ന്യൂയോർക്ക്: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബാളിന്റെ ആവേശം ഇനി നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ഉദ്വേഗജനകമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരങ്ങളുടെ ലൈനപ്പ് പൂർത്തിയായി. ഇന്ത്യൻ സമയം ജൂൺ 29 തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 12:30 ന് നടക്കുന്ന കാനഡ - ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മത്സരത്തോടെയാണ് നോക്കൗട്ട് പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമാകുന്നത്.

    സഹആതിഥേയരായ അമേരിക്ക വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ബോസ്നിയയെ നേരിടുമ്പോൾ, മറ്റൊരു ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോ ജൂലൈ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ഇക്വഡോറിനെ നേരിടാൻ സ്വന്തം തലസ്ഥാന നഗരിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും. ടൂർണമെന്റിലെ പ്രധാന കിരീടസാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഫ്രാൻസിന്റെ എതിരാളികൾ സ്വീഡനാണ്. ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയികൾ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ജർമനിയെയോ പരാഗ്വേയെയോ ആകും നേരിടുക.

    മത്സരങ്ങൾ:-

    കാനഡ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

    ബ്രസീൽ vs ജപ്പാൻ

    ജർമ്മനി vs പരാഗ്വേ

    നെതർലൻഡ്സ് vs മൊറോക്കോ

    ഐവറി കോസ്റ്റ് vs നോർവെ

    ഫ്രാൻസ് vs സ്വീഡൻ

    മെക്സിക്കോ vs ഇക്വഡോർ

    ഇംഗ്ലണ്ട് vs കോംഗോ ഡി.ആർ

    ബെൽജിയം vs സെനഗൽ

    യു.എസ്.എ vs ബോസ്നിയ

    സ്പെയിൻ vs ഓസ്ട്രിയ

    പോർച്ചുഗൽ vs ക്രോയേഷ്യ

    സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് vs അൽജീരിയ

    ആസ്ട്രേലിയ vs ഈജിപ്ത്

    അർജന്റീന vs കേപ് വെർഡെ

    കൊളംബിയ vs ഘാന

    കാനഡ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

    ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഇതിനകം തന്നെ ചരിത്രം കുറിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആദ്യമായാണ് ഇരു ടീമുകളും ലോകകപ്പിന്റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിജയവും ഒരു സമനിലയും ഒരു തോൽവിയുമായി 4 പോയിന്റോടെ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായാണ് കാനഡ യോഗ്യത നേടിയത്. ദക്ഷിണ കൊറിയയെ അട്ടിമറിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ നിന്ന് 4 പോയിന്റോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി മുന്നേറി.

    ബ്രസീൽ vs ജപ്പാൻ

    ഗ്രൂപ്പ് കടമ്പ കടന്ന് മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ കാനറികൾ നോക്കൗട്ടിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ പരീക്ഷണത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു. ഏഷ്യൻ കരുത്തരായ ജപ്പാനാണ് എതിരാളികൾ. പ്രവചനാതീതമായ ഒരു പോരാട്ടത്തിനാകും കളം ഒരുങ്ങുന്നത്.

    ജർമനി vs പരാഗ്വേ

    ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി നേരത്തെ തന്നെ യോഗ്യത ഉറപ്പിച്ച ജർമ്മനി, അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിലെ ചെറിയ തോൽവിയുടെ നിരാശ മാറ്റാനാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ അമേരിക്കയോട് 4-1 ന് തോറ്റെങ്കിലും പിന്നീട് ഫോമിലേക്ക് ഉയർന്ന പരാഗ്വേക്കെതിരെ ജർമ്മനിക്കാണ് മത്സരത്തിൽ മുൻതൂക്കം.

    നെതർലൻഡ്സ് vs മൊറോക്കോ

    ജപ്പാനുമായുള്ള സമനിലയ്ക്ക് ശേഷം സ്വീഡൻ, ടുണീഷ്യ ടീമുകളെ ആകെ 8-2 എന്ന ഗോൾ മാർജിനിൽ തകർത്താണ് നെതർലൻഡ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എഫ് ചാമ്പ്യന്മാരായത്. ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളാകാൻ ഇറങ്ങുന്ന മൊറോക്കോ ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ തോൽവിയറിയാതെയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിലെ സെമിഫൈനലിസ്റ്റുകളാണ് മൊറോക്കോ.

    ഐവറി കോസ്റ്റ് vs നോർവെ

    ഫ്രാൻസിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ പ്രധാന താരം എർലിങ് ഹാലണ്ടിനടക്കം പ്രമുഖർക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ച നോർവെ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാമതായാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ഡാളസിലെ കൗബോയ്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ ഐവറി കോസ്റ്റാണ് നോർവെയുടെ എതിരാളികൾ.

    ഫ്രാൻസ് vs സ്വീഡൻ

    ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച് ടൂർണമെന്റിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി തുടരുന്ന ഫ്രാൻസ്, ഒരു വിജയവും ഒരു തോൽവിയും ഒരു സമനിലയുമായി എത്തുന്ന സ്വീഡനെ നേരിടും.

    മെക്സിക്കോ vs ഇക്വഡോർ

    ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഗോൾ പോലും വഴങ്ങാതെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോ എത്തുന്നത്. മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ എസ്റ്റാഡിയോ അസ്റ്റേക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ, ജർമ്മനിയെ അട്ടിമറിച്ച് എത്തുന്ന ഇക്വഡോറാണ് എതിരാളികൾ.

    ഇംഗ്ലണ്ട് vs കോംഗോ ഡി.ആർ

    ഹാരി കെയ്നും ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാമും തിളങ്ങിയ മത്സരത്തിൽ പനാമയെ മറികടന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത്. പരിക്കിന്റെ ആശങ്കകളുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട്, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ച് എത്തുന്ന കോംഗോയെയാണ് നേരിടുന്നത്.

    ബെൽജിയം vs സെനഗൽ

    അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ബെൽജിയത്തിന് നോക്കൗട്ടിൽ കടുത്ത പരീക്ഷണമാണ്. ഫ്രാൻസിനോടും നോർവെയോടും മികച്ച പോരാട്ടം നടത്തുകയും ഇറാഖിനെ തകർക്കുകയും ചെയ്ത സെനഗലാണ് എതിരാളികൾ. ഇതിലെ വിജയികൾക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ യു.എസ്.എ - ബോസ്നിയ മത്സരവിജയികളെ നേരിടാം.

    യു.എസ്.എ vs ബോസ്നിയ

    തുടർച്ചയായ രണ്ട് വിജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം തുർക്കിയോട് തോറ്റ അമേരിക്കയ്ക്ക് നോക്കൗട്ടിൽ ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ 62-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബോസ്നിയയാണ് എതിരാളികൾ. പരിക്കിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമുക്തനാകാത്ത സ്റ്റാർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യൻ പുലിസിച്ച് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായാണ് ഇറങ്ങിയത്. നോക്കൗട്ടിൽ തങ്ങളുടെ തീവ്രത ചോരില്ലെന്ന് യു.എസ് മിഡ്ഫീൽഡർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബെർഹാൾട്ടർ വ്യക്തമാക്കി.

    സ്പെയിൻ vs ഓസ്ട്രിയ

    കേപ് വെർഡെയോടുള്ള അപ്രതീക്ഷിത സമനിലയ്ക്ക് ശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന സ്പെയിൻ, മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഉറുഗ്വായെ പുറത്താക്കിയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായത്. അൾജീരിയയോട് 3-3 സമനില വഴങ്ങി നാടകീയമായി യോഗ്യത നേടിയ ഓസ്ട്രിയയാണ് സ്പെയിന്റെ എതിരാളികൾ.

    പോർച്ചുഗൽ vs ക്രോയേഷ്യ

    കൊളംബിയയോട് ഗോൾരഹിത സമനില വഴങ്ങിയതോടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പോർച്ചുഗലിന് ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. ഇതോടെ ക്വാർട്ടറിലേക്ക് കടക്കാൻ സ്പെയിൻ അടക്കമുള്ള കടുത്ത പാതയാണ് പോർച്ചുഗലിന് മുന്നിലുള്ളത്. ഘാനയെ തോൽപ്പിച്ചാണ് ക്രോയേഷ്യ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.

    സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് vs അൾജീരിയ

    കാനഡയെ നേരിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ മുന്നിലെത്തിയതോടെയാണ് ഈ അനുകൂല സാഹചര്യം ഒരുങ്ങിയത്. ഓസ്ട്രിയക്കെതിരെ കനത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 3-3 സമനില നേടിയാണ് അൾജീരിയ നോക്കൗട്ടിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.

    ഓസ്ട്രേലിയ vs ഈജിപ്ത്

    തുർക്കിയെ തോൽപ്പിക്കുകയും അമേരിക്കയോട് തോൽക്കുകയും പരാഗ്വേയോട് സമനില വഴങ്ങുകയും ചെയ്ത ഓസ്ട്രേലിയയും, ഇറാന്റെ ഗോൾ ഓഫ്‌സൈഡ് ആയതിനെത്തുടർന്ന് ഭാഗ്യത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് ജിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ ഈജിപ്തും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടമാകും ഇത്.

    അർജന്റീന vs കേപ് വെർഡെ

    നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന നോക്കൗട്ടിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യമായ കേപ് വെർഡെയെ നേരിടുന്നു. അർജന്റീനയ്ക്ക് തന്നെയാണ് മത്സരത്തിൽ വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കം കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.

    കൊളംബിയ vs ഘാന

    പോർച്ചുഗലിനെ മറികടന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ കൊളംബിയയ്ക്ക് എതിരാളികൾ ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ 74-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഘാനയാണ്. എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ തളച്ച ചരിത്രവുമായാണ് ഘാന വരുന്നത്.

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    TAGS:ArgentinaportugalbrazilknockoutFIFA World Cup 2026
    News Summary - FIFA World Cup Round of 32: Lineup Confirmed for Knockout Stages
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