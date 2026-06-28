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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 7:15 AM IST

    ആ ​ഗോ​ൾ ഓ​ഫ്‌​സൈ​ഡ് ത​ന്നെ...

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    ആ ​ഗോ​ൾ ഓ​ഫ്‌​സൈ​ഡ് ത​ന്നെ...
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    ഈ​ജി​പ്തി​നെ​തി​രെ ഇ​റാ​ന്റെ വി​ജ​യ ഗോ​ൾ വി.​എ.​ആ​റി​ൽ നി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത് വി​വാ​ദ​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഓ​ഫ് സൈ​ഡ് വി​ളി​ച്ച ഗോ​ളി​ന്റെ വി​ധി​യെ​ന്തെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മു​ൻ റ​ഫ​റി​യും ഫു​ട്ബാ​ൾ കോ​ച്ചും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​യി​ക വി​ഭാ​ഗം അ​സോ​സി​യ​റ്റ് പ്ര​ഫ​സ​റു​മാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി മൂ​ന്നി​യൂ​ർ.

    ​റാ​ൻ-​ഈ​ജി​പ്ത് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം ഇ​റാ​ൻ നേ​ടി​യ ഗോ​ൾ ‘വി.​എ.​ആ​ർ’ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ജ​യ​ത്തോ​ടെ നോ​ക്കൗ​ട്ട് സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ഗോ​ൾ നി​ഷേ​ധം ഇ​റാ​ൻ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യം ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​താ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, വാ​ർ​ചെ​ക്ക് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​ത് ഓ​ഫ്‌​സൈ​ഡ് ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ടീം ​ഇ​റാ​നാ​യ​തി​നാ​ൽ മ​റ്റു രാ​ഷ്ട്രീ​യ മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ൽ​പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. ഓ​ഫ്‌​സൈ​ഡ് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ആ ​സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ ക​ളി​ക്കാ​ര​ൻ ഷൂ​ട്ട്‌ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഈ​ജി​പ്ത് ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ് ചെ​യ്ത് ത​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഈ ​സ​മ​യം ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ ക​ളി​ക്കാ​ര​ന്റെ കാ​ൽ​പാ​ദം ര​ണ്ടാം ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ ലൈ​നി​നേ​ക്കാ​ൾ അ​ൽ​പം മു​ന്നി​ലാ​യി​ട്ടാ​ണ് വാ​റി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്ര​കാ​രം ഈ ​ക​ളി​ക്കാ​ര​ൻ ഓ​ഫ്‌​സൈ​ഡ് പൊ​സി​ഷ​നി​ലാ​ണ് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു ക​യ​റി മൂ​ന്നാം ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റാ​യി മാ​റു​ന്ന​തും മ​റ്റൊ​രു ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ പി​ന്നി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി ഒ​ന്നാം ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ ആ​കു​ന്ന​തും കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​ത് ക​ളി​യി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണ്. ഇ​പ്ര​കാ​രം ആ​ദ്യ​ത്തെ ഷൂ​ട്ടി​ന്റെ സ​മ​യ​ത്ത് ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ ക​ളി​ക്കാ​ര​ൻ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ര​ണ്ടാം ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റാ​യി മാ​റി​യ ക​ളി​ക്കാ​ര​നേ​ക്കാ​ൾ കാ​ൽ​പാ​ദം മു​ന്നി​ട്ടു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് വാ​ർ​ചെ​ക്ക് ലൈ​ൻ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​പൊ​സി​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് റീ ​ബൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഗോ​ൾ നേ​ടു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ലാ​ണ് വാ​ർ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ഗോ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​മു​ക്ക് വാ​ർ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യെ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മേ വ​ഴി​യു​ള്ളൂ.

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    TAGS:EgyptIranVARFIFA World Cup 2026
    News Summary - Expert confirms Iran’s disallowed goal vs Egypt was correct offside call under VAR
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