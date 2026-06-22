92 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്; ഒടുവിൽ ഈജിപ്ത് ജയിച്ചു, ഒപ്പം സലാഹും

92 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്; ഒടുവിൽ ഈജിപ്ത് ജയിച്ചു, ഒപ്പം സലാഹുംtext_fields
വാങ്കൂവർ: കാൽപന്തുകളിയുടെ ആഗോള സംഗമവേദിയിൽ ദശകങ്ങളായി ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ തേടിയ ആ ഉജ്ജ്വല സ്വപ്നം ഒടുവിൽ യാഥാർഥ്യമായിരിക്കുന്നു. ബിസി പ്ലേസ് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പുൽമൈതാനത്ത് വീരോചിത പോരാട്ടത്തിലൂടെ ന്യൂസിലൻഡിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്തെറിഞ്ഞപ്പോൾ, ഈജിപ്ത് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ തങ്ങളുടെ പേര് ആദ്യമായി വിജയത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ എഴുതിച്ചേർത്തു. ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം മുഹമ്മദ് സലാഹിന്റെ തോളിലേറി, ഒമ്പത് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനാണ് ഈജിപ്തുകാർ ഇതോടെ വിരാമമിട്ടത്.
ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഫിൻ സർമാൻ ആദ്യ പകുതിയിൽ പടുത്തുയർത്തിയ ഗോളിന്റെ ബലത്തിൽ കളി ഈജിപ്തിന്റെ കൈവിട്ടുപോകുമെന്ന് തോന്നിച്ച നിമിഷങ്ങൾ. എന്നാൽ, പ്രതിസന്ധികളിൽ പതറാത്ത പോരാളിയായി ക്യാപ്റ്റൻ മുഹമ്മദ് സലാഹ് മാറിയതോടെ ചിത്രമാകെ മാറി. 67-ാം മിനിറ്റിൽ സലാഹ് തന്നെ തൊടുത്ത ഗോളിലൂടെ സമനിലയുടെ ആരവം മുഴക്കിയപ്പോൾ, കളിയിൽ ഈജിപ്ത് പൂർണ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. സലാഹിന്റെ കൃത്യതയാർന്ന കോർണറിൽ നിന്ന് ട്രെസെഗെറ്റ് നടത്തിയ ആ ഹെഡർ ഗോൾ, ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ വസന്തകാലത്തിന്റെ തുടക്കമായി.
ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളിലെ താരപ്രഭാവത്തിന് നടുവിലും സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ബൂട്ടണിയുമ്പോൾ സലാഹ് വെറുമൊരു കളിക്കാരനല്ല, മറിച്ച് ഒരു ജനതയുടെ വികാരമാണ്. 2018-ലെ പരിക്കിന്റെ തീരാവേദനയും, 2022-ലെ യോഗ്യതാ പരാജയത്തിന്റെ കയ്പുനീരും കുടിച്ച സലാഹ് എന്ന പോരാളി, ആ നിരാശകളെയെല്ലാം കടപുഴക്കി എറിഞ്ഞാണ് ഇന്ന് വാങ്കൂവറിൽ ചരിത്രം കുറിച്ചത്. 118 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 68 ഗോളുകൾ എന്ന അപാരമായ കണക്കുപുസ്തകവുമായി നിൽക്കുമ്പോൾ, ഹൊസാം ഹസ്സന്റെ റെക്കോർഡ് മറികടക്കാൻ ഇനി ഒരു ഗോളിന്റെ ദൂരം മാത്രം.
ഗ്രൂപ്പ് ജിയിൽ ഈ വിജയത്തോടെ ഈജിപ്ത് ഒരു പുതിയ ഉണർവിന്റെ പാതയിലാണ്. ഇറാനെതിരെയുള്ള അവസാന പോരാട്ടം ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ ഭാവിയെ നിർണയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരു സമനില പോലും മതി ഈജിപ്തിന് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ. ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോളിന്റെ പ്രതാപകാലം സലായുടെ ഈ സംഘത്തിലൂടെ തിരിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഫുട്ബോൾ വിദഗ്ധർ ഒന്നടങ്കം വിലയിരുത്തുന്നു. അതെ, ഈജിപ്ത് ഇനി പഴയ ഈജിപ്തല്ല; അവർ വിജയത്തിന്റെ പുതിയ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
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