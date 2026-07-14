Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightFIFA World Cupchevron_rightലോകകപ്പിൽ...
    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 14 July 2026 10:23 PM IST
    Updated On
    date_range 14 July 2026 10:25 PM IST

    ലോകകപ്പിൽ നിന്നൊഴിവാക്കിയ റഫറി മരിച്ച നിലയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ലോകകപ്പിൽ നിന്നൊഴിവാക്കിയ റഫറി മരിച്ച നിലയിൽ
    cancel

    ആംസ്റ്റർഡാം: ലോകകപ്പ് ആരവങ്ങൾക്കിടെ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് ഒരു റഫറിയുടെ മരണം കൂടി. 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് റഫറിയിൽ പാനലിൽ നിന്നും അവസാന നിമിഷം ഒഴിിവാക്കിയ ഡച്ച് റഫറി റോബ് ഡീപെറിങ്കിനെ (38)യാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

    പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ബ്രിട്ടനിൽ കേസെടുത്തതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങാൻ ഒരു മാസം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ റോബ് ഡീപെറിങ്കിനെ റഫറി പാനലിൽനിന്ന് ഫിഫ ഒഴിവാക്കിയത്.

    തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കേസ് പിന്നീട് റദ്ദാക്കിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ പാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. ഡീപെറിങ്കിന്റെ മരണത്തിൽ ഡച്ച് ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷൻ ദുഖം അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:refereedeadDutchFIFA World Cup 2026
    News Summary - Dutch referee Rob Dieperink, dropped from 2026 World Cup panel, found dead
    Similar News
    Next Story
    X