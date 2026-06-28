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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 11:30 AM IST

    പരാജയമറിയാത്ത പടിയിറക്കം: ലോകകപ്പിൽ ഇറാന്റേത് വീരമൃത്യു

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    പരാജയമറിയാത്ത പടിയിറക്കം: ലോകകപ്പിൽ ഇറാന്റേത് വീരമൃത്യു
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    കളിക്കളത്തിൽ തോൽക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല കരയാറുള്ളത്, ചിലപ്പോൾ ഒരു തോൽവി പോലുമറിയാതെ വിധിക്ക് കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നവരുടെ കണ്ണീർ പോലും മൈതാനത്തെ പുൽക്കൊടിക്ക് ഭാരമാകാറുണ്ട്. മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ, മൂന്ന് സമനിലകൾ, ജയം പുൽകാനായില്ലെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഒറ്റ കളി പോലും ഇറാൻ തോറ്റിട്ടില്ല. എന്നാൽ മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരുടെ പട്ടികയിലെ ഗോൾ ശരാശരിയുടെയും പോയിന്റുകളുടെയും സങ്കീർണ്ണമായ സമവാക്യങ്ങൾ അവരെ ചതിച്ചപ്പോൾ ദാരുണവും ഏറ്റവും വീരോചിതവുമായ ഒരു പുറത്താകലായി മാറി.

    കളിമുറ്റത്തെ മത്സരങ്ങൾക്കും എത്രയോ മുൻപ് തന്നെ ഇറാന്റെ പോരാട്ടങ്ങളും ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ടൂർണമെന്റിന് വേദിയായ അമേരിക്ക ഇറാന്റെ പ്രധാന താരങ്ങൾക്കും സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫിനും വിസ നിഷേധിച്ചതും വൈകിപ്പിച്ചതും ആഗോള ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു സൃഷ്ടിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യങ്ങൾ തങ്ങളെ കായികരംഗത്തും തളർത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, യാത്രാാനുമതിക്കായുള്ള നീണ്ട കാത്തിരിപ്പും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും കാരണം ഇറാന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായും താറുമാറായി. ഒടുവിൽ അവസാന നിമിഷം കനത്ത യാത്രാ പ്രതിസന്ധികളും കടമ്പകളും താണ്ടി, കൃത്യമായ വിശ്രമമോ പരിശീലന മത്സരങ്ങളോ ഇല്ലാതെയാണ് അവർ ലോകകപ്പ് മണ്ണിലേക്ക് വിമാനം കയറിയത്. ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഒരു ടീമിനെ തകർക്കാൻ പോന്ന ഈ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളെയും മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചാണ് അവർ മൈതാനത്തിറങ്ങിയത് എന്നത് ഇറാന്റെ പോരാട്ടത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു.

    ഗ്രൂപ്പ് ജി-യിൽ മൂന്ന് വൻകരകളിലെ വ്യത്യസ്ത ശൈലിയുള്ള മൂന്ന് കരുത്തന്മാരെ നേരിട്ട ഇറാൻ, ഒടുവിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം അവസാനിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് തോൽവിയറിയാതെ മൂന്ന് സമനിലകളുമായി മൂന്ന് പോയിന്റാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. മൂന്ന് ഗോളുകൾ അടിക്കുകയും മൂന്ന് ഗോളുകൾ വഴങ്ങുകയും ചെയ്തതോടെ അവരുടെ ഗോൾ വ്യത്യാസം പൂജ്യമായി ചുരുങ്ങി. ഈ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ സമവാക്യങ്ങളാണ് ഒടുവിൽ മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇറാനെ ചതിച്ചതും ടൂർണമെന്റിന് പുറത്താക്കിയതും. ലോസ് ആഞ്ചലസിലെയും സിയാറ്റിലിലെയും കളിമുറ്റങ്ങളിൽ ഇറാൻ കാഴ്ചവെച്ചത് വെറുമൊരു ഫുട്ബോൾ ആയിരുന്നില്ല, മറിച്ച് തങ്ങളെ തളർത്താൻ നോക്കിയ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതികളോടുള്ള മറുപടിയും തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അന്തസ്സിനും അഭിമാനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടവുമായിരുന്നു.

    ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഒഷ്യാനിയൻ കരുത്തരായ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഇറാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കളി അത്രമേൽ കടുപ്പമേറിയതാകുമെന്ന് ആരും കരുതിയില്ല. ഫിസിക്കൽ ഗെയിമിൽ മുന്നിട്ടുനിന്ന കിവീസ് പടയ്ക്കായി സൂപ്പർ താരം ക്രിസ് വുഡ് ഇരട്ട ഗോളുകളോടെ ഇറാനെ വിറപ്പിച്ചു. കളിയിൽ രണ്ട് തവണയാണ് ഇറാൻ പുറകിലായത്. കളിയുടെ 24-ാം മിനിറ്റിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ആദ്യ ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ, ഹൃദയം കൊണ്ട് പൊരുതിയ ഇറാൻ സൂപ്പർ താരം സർദാർ അസ്മൂണിലൂടെ 41-ാം മിനിറ്റിൽ സമനില പിടിച്ചു. തുടർന്ന് 68-ാം മിനിറ്റിൽ വീണ്ടും ഇറാൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ പിഴവിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ലീഡ് എടുത്തു എങ്കിലും തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലാതിരുന്ന പേർഷ്യൻ പടയ്ക്കായി 82-ാം മിനിറ്റിൽ മേഹ്ദി താരേമി ബോക്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് തൊടുത്ത ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഷോട്ടിലൂടെ വീണ്ടും സമനില പിടിച്ചെടുത്തു. മത്സരത്തിന്റെ 58% ബോൾ പൊസഷനും ഇറാന്റെ കൈവശമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല 14 ഷോട്ടുകളാണ് അവർ കിവീസ് ഗോൾപോസ്റ്റിലേക്ക് തൊടുത്തത്. പൊരുതി നേടിയ ആ 2-2 സമനില ഇറാന്റെ തളരാത്ത മനസ്സിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണമായിരുന്നു.

    യൂറോപ്യൻ വമ്പന്മാരും ടൂർണമെന്റിലെ ഫേവറിറ്റുകളുമായ ബെൽജിയത്തിനെതിരെയുള്ള രണ്ടാം മത്സരം ഇറാന്റെ തന്ത്രപരമായ ഡിഫൻസീവ് മാസ്റ്റർക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഡി ബ്രൂയ്‌നെ നയിച്ച ബെൽജിയം അറ്റാക്കിംഗിനെ തടയാൻ അൾട്രാ ഡിഫൻസീവ് ഫോർമേഷനിലാണ് ഇറാൻ ഇറങ്ങിയത്. മത്സരത്തിൽ 71% ബോൾ പൊസഷനുമായി ബെൽജിയം ആധിപത്യം പുലർത്തിയപ്പോൾ ഇറാന്റെ കൈവശം വെറും 29% മാത്രമായിരുന്നു പന്തുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ബെൽജിയം തൊടുത്ത 19 ഷോട്ടുകളിൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വന്ന 7 എണ്ണവും ഇറാന്റെ ഗോൾകീപ്പർ അലിറേസ ബെയ്‌രൻവിന്ദ് അതിസാഹസികമായാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. മത്സരത്തിലുടനീളം ഇറാൻ താരങ്ങൾ നടത്തിയ 24 വിജയകരമായ ടാക്ലിംഗുകൾ ബെൽജിയത്തിന്റെ വമ്പൻ താരനിരയെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ട് ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ കളി അവസാനിപ്പിക്കാൻ അവരെ സഹായിച്ചു. ആ 0-0 സമനില കണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ആ പേർഷ്യൻ പ്രതിരോധത്തിന് മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് കൈയടിച്ചു.

    നോക്കൗട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ ഇറാന് ഒരു ജയം അനിവാര്യമായിരുന്ന അവസാന മത്സരം മുഹമ്മദ് സലാഹിന്‍റെ ഈജിപ്തിനെതിരെയായിരുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഈജിപ്ത് ഗോൾ നേടി ഇറാന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ആദ്യ പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു എങ്കിലും, 14-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച ഫ്രീകിക്കിൽ നിന്നും റാമിൻ റെസായൻ മനോഹരമായ ഒരു ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ഇറാനെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. കളിയുടെ 88-ാം മിനിറ്റിൽ ഇറാന്റെ ഡിഫെൻഡർ ഷൊജേ ഖലീൽസാദെ പന്ത് ഈജിപ്ഷ്യൻ വലയിലെത്തിച്ച് വിജയം ഉറപ്പിച്ചെന്ന് കരുതിയ നിമിഷത്തിലാണ് വില്ലനായി വീഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി (VAR) അവതരിച്ചതും ഇഞ്ച് വ്യത്യാസത്തിൽ അത് ഓഫ്‌സൈഡ് ആണെന്ന് വിധി എഴുതിയതും. അതോടെ ഇറാന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ 1-1 എന്ന സമനിലയിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു. മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ ടീമുകൾ 4 പോയിന്റുകളോടെയോ മികച്ച ഗോൾ ശരാശരിയിലൂടെയോ നോക്കൗട്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയപ്പോൾ, 3 പോയിന്റും പൂജ്യം ഗോൾ ശരാശരിയുമുള്ള ഇറാന് നിർഭാഗ്യവശാൽ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. ജപ്പാനൊപ്പം ടൂർണമെന്റിൽ ഒരൊറ്റ കളിപോലും തോൽക്കാത്ത ഏഷ്യൻ പ്രതിനിധിയായിരുന്നിട്ടും അവർക്ക് നോക്കൗട്ട് ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ചില്ല.

    ഇറാൻ 2026 ലെ ലോകകപ്പ് ട്രോഫി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടാകില്ല, നോക്കൗട്ടിലെ വമ്പൻ പോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ പേര് എഴുതിച്ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ, ഈ ലോകകപ്പ് ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ഇറാന്റെ ഈ അജയ്യമായ പോരാട്ട വീര്യത്തിന്റെ പേരിൽ കൂടിയായിരിക്കും. അവർ തോറ്റിട്ടില്ല, അവരെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തങ്ങളുടെ സിംഹാസനം ഉറപ്പിച്ചാണ് ആ പേർഷ്യൻ സിംഹങ്ങൾ മടങ്ങുന്നത്. വിസാ വിലക്കുകളുടെയും യാത്രാ ക്ലേശങ്ങളുടെയും കല്ലുനിറഞ്ഞ വഴികളിൽ തുടങ്ങി, ഒടുവിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ അജയ്യരായി നിന്നിട്ടും ഭാഗ്യക്കേടുകൊണ്ട് മാത്രം കണ്ണീരോടെ മടങ്ങേണ്ടി വന്ന ഇറാന്റെ കഥ കാൽപന്ത് പുസ്തകത്തിൽ മായാതെ നിൽക്കും.

    വരും തലമുറകൾ ഈ കഥ പറയും ഒരിക്കൽ ലോകകപ്പിൽ, ഒരൊറ്റ കളിയിൽ പോലും തോൽവി അറിയാതെ, വിധിക്ക് മുന്നിൽ മാത്രം നിർഭാഗ്യവശാൽ വീണുപോയ ഒരു കൂട്ടം ധീരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്! ആ പരാജയമില്ലാത്ത പടിയിറക്കത്തിന് ചരിത്രം നൽകുന്ന പേര് വീരമൃത്യു എന്ന് മാത്രമാണ്.

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    TAGS:IranexitFIFA World Cup 2026
    News Summary - A Heroic Exit: Iran’s Unbeaten Journey in the World Cup
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