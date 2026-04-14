ചുവപ്പനും ചാരനും റെയിൻബോയും! അണ്ണാൻ ലോകത്തെ വൈവിധ്യങ്ങൾ; കൂട്ടത്തിൽ വില്ലൻ ആര്?
ബുഷ് വാലുകളും അതിവേഗ ചലനങ്ങളും കൊണ്ട് അണ്ണാൻമാർ പൊതുവെ കൗതുകമുള്ള കാഴ്ചയാണ്. എന്നാൽ എല്ലാ അണ്ണാൻമാരും ഒരുപോലെയല്ല. വലിപ്പത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും ഇവ വലിയ വ്യത്യാസം പുലർത്തുന്നു. യൂറോപ്പിലെ ചുവന്ന അണ്ണാൻമാർ മുതൽ മലബാർ ജയന്റ് സ്ക്വിറൽ വരെ നീളുന്നതാണ് ഇവയുടെ ലോകം. ചുവന്ന അണ്ണാൻ യൂറോപ്പിലും വടക്കൻ ഏഷ്യയിലുമാണ് ഇവയെ പ്രധാനമായും കാണുന്നത്. ശൈത്യകാലത്ത് ചെവിയിലെ രോമങ്ങൾ എഴുന്നു നിൽക്കുന്നതും തുരുമ്പ് നിറമുള്ള രോമങ്ങളുമാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത.
പൈൻ മരങ്ങളുടെ വിത്തുകളും പഴങ്ങളുമാണ് പ്രധാന ഭക്ഷണം. എന്നാൽ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശം കാരണം ഇവയുടെ എണ്ണം ഇന്ന് ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ചാര അണ്ണാൻ (Grey Squirrel) വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഇവ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടോടെ യൂറോപ്പിലും ബ്രിട്ടനിലും വ്യാപിച്ചു. ചുവന്ന അണ്ണാൻമാരേക്കാൾ വലിപ്പവും വേഗതയും ഇവക്കുണ്ട്. പാരിസ്ഥിതികമായി നോക്കിയാൽ ചാര അണ്ണാൻമാരാണ് ഏറ്റവും അപകടകാരികൾ. ഇവ പടർത്തുന്ന 'സ്ക്വിറൽ പോക്സ്' (Squirrelpox) എന്ന വൈറസ് ചുവന്ന അണ്ണാൻമാരുടെ വംശനാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
ഈ വൈറസ് ചുവന്ന അണ്ണാനുകളിലേക്ക് പടർന്നാൽ വളരെ വേഗത്തിലാണ് അവയുടെ ആരോഗ്യം നശിക്കുന്നത്. ചാര അണ്ണാനുകളുടെ ഉമിനീർ, മൂത്രം എന്നിവ കലർന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെയോ മരങ്ങളിലെ സ്പർശനത്തിലൂടെയോ ആണ് ഇത് ചുവന്ന അണ്ണാനുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. വൈറസ് ബാധിച്ചാൽ ചുവന്ന അണ്ണാനുകളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റും, വായയിലും, കാലുകളിലും വലിയ മുറിവുകളും കുമിളകളും വരുന്നു. ഈ മുറിവുകൾ കാരണം അവക്ക് കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് അവയെ അങ്ങേയറ്റം അവശരാക്കുന്നു. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങി ഏകദേശം 10 മുതൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വേദന അനുഭവിച്ച് അവ ചത്തുപോകുന്നു.
ഒരു കാട്ടിലെ ഒരു ചുവന്ന അണ്ണാന് രോഗം ബാധിച്ചാൽ അത് വളരെ വേഗം മറ്റ് അണ്ണാനുകളിലേക്ക് പടരുകയും ആ പ്രദേശത്തെ ചുവന്ന അണ്ണാനുകളുടെ വംശം തന്നെ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. ബ്രിട്ടൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ചുവന്ന അണ്ണാനുകൾ ഇത്രയധികം കുറയാൻ പ്രധാന കാരണം വനനശീകരണത്തേക്കാൾ ഉപരി ഈ വൈറസ് ബാധയാണ്. മരങ്ങളുടെ തൊലി ഉരിഞ്ഞെടുത്ത് നശിപ്പിക്കാനും ഇവ മിടുക്കരാണ്. ഇവ സർവ്വഭക്ഷികളാണ്. അണ്ടിപ്പരിപ്പുകൾ, വിത്തുകൾ, പഴങ്ങൾ, മരത്തൊലി എന്നിവക്ക് പുറമെ പക്ഷികളുടെ മുട്ടകളും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വരെ ഇവ ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണമാക്കാറുണ്ട്. ഏത് സാഹചര്യത്തോടും പെട്ടെന്ന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഇവക്ക് സാധിക്കും.
'മലബാർ ജയന്റ് സ്ക്വിറൽ' അഥവാ മലയണ്ണാനാണ് റെയിൻബോ അണ്ണാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പർപ്പിൾ, ഓറഞ്ച്, കടും ചുവപ്പ് തുടങ്ങി വിവിധ നിറങ്ങൾ ഇടകലർന്ന രോമക്കുപ്പായമാണ് ഇവയെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്. മൂന്ന് അടി വരെ വലിപ്പം വെക്കുന്ന ഇവക്ക് മരങ്ങൾക്കിടയിൽ 20 അടി വരെ ദൂരത്തിൽ ചാടാൻ കഴിയും. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലുമാണ് ഇവയെ പ്രധാനമായും കാണുന്നത്. മനുഷ്യരോട് അധികം അടുക്കാത്ത ഇവ സ്വഭാവത്താൽ ശാന്തരാണ്.
