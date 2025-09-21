Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    21 Sept 2025 10:09 AM IST
    21 Sept 2025 10:09 AM IST

    നെട്ടയിൽ അപൂര്‍വ വെളുത്ത അണ്ണാൻ

    ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് അ​തി​ര്‍ത്തി​യി​ലെ നെ​ട്ട​യി​ല്‍ കണ്ടെത്തിയ വെ​ളു​ത്ത നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ണ്ണാ​ൻ

    വെ​ള്ള​റ​ട: കേ​ര​ള- ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് അ​തി​ര്‍ത്തി നെ​ട്ട​യി​ല്‍ വെ​ളു​ത്ത നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ അ​ണ്ണാ​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് അ​തി​ര്‍ത്തി​യി​ലെ നെ​ട്ട​യി​ല്‍ കണ്ടെത്തിയ വെ​ളു​ത്ത നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള

    അ​ണ്ണാ​ൻ സു​മേ​ഷ് വെ​ള്ള​റ​ട​യാ​ണ് ചി​ത്രം പ​ക​ര്‍ത്തി​യ​ത്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് വെ​ളു​ത്ത അ​ണ്ണാ​നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ച​തെ​ന്നും വെ​ളു​ത്ത നി​റം കാ​ര​ണം ഇ​ര​പി​ടി​യ​ന്‍മാ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ പെ​ട്ടെ​ന്ന് പ​തി​യു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ അ​ധി​ക സ​മ​യം മ​ര​ചി​ല്ല​ക​ള്‍ക്ക് പു​റ​ത്ത് കാ​ണാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​ക​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    മു​ട​വ​ന്‍മു​ഗ​ള്‍ ഗ​വ. എ​ല്‍.​പി സ്‌​കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ സു​മേ​ഷ് വെ​ള്ള​റ​ട തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ഷോ​ല നാ​ച്ചു​റ​ല്‍ സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ലെ അം​ഗം ആ​ണ്.

    ജ​ന്തു​ക്ക​ളി​ല്‍ ല്യൂ​സി​സം എ​ന്നു വി​ളി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​പ്ര​തി​ഭാ​സം ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ നി​റം ന​ല്‍കു​ന്ന വ​ര്‍ണ്ണ​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​റ​വു മൂ​ല​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സാ​ധാ​ര​ണ നി​റം മാ​റി വെ​ളു​ത്ത നി​റ​ത്തി​ല്‍ ജീ​വി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഒ​രെ​ണ്ണ​ത്തി​നു മാ​ത്ര​മേ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ നി​റ​വ്യ​ത്യാ​സം കാ​ണ​പ്പെ​ടാ​റു​ള്ളൂ. ഇ​ത് പാ​ര്‍ഷ്യ​ല്‍ ലി​യൂ​സി​സ്റ്റി​ക് ആ​യ അ​ണ്ണാ​നാ​ണ് എ​ന്ന കാ​ര്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത് വ​ന്യ ജീ​വി ഗ​വേ​ഷ​ക​നാ​യ ഡോ ​സ​ന്ദീ​പ്ദാ​സ് ആ​ണ്.

