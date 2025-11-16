Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightEnvironment newschevron_rightനദികളില്ലാത്ത...
    Environment news
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 2:17 PM IST

    നദികളില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ? അതിജീവനമെങ്ങനെ

    text_fields
    bookmark_border
    നദികളില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ? അതിജീവനമെങ്ങനെ
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളുടെയും ജീവനാഡി എന്നത് നദികളാണ്. എന്നാൽ ലോകത്ത് ഈ 18 രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നദികളില്ലെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം. പിന്നെ ഇവർ എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിക്കുന്നത്?

    നദികളില്ലാത്തതിനാൽ ഭൂഗർഭ ജലവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ജലത്തെയും മഴ വെള്ളത്തെയും ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.

    ആഫ്രിക്കയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും നദികളില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ

    ആഫ്രിക്കയിലും ലിബിയയിലും ജിബൂട്ടിയിലും മരുഭൂപ്രദേശമായതിനാൽ സ്ഥിരമായി ഒഴുകുന്ന നദികളില്ല. യൂറോപ്പിൽ മാൾട്ട, മൊണാക്കോ, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലും നദികളില്ല. കുറഞ്ഞ മഴ ലഭ്യതയും നദികൾക്ക് രൂപപ്പെടാനുള്ള സ്ഥല പരിമിതിയുമാണ് നദികൾ ഇല്ലാത്തതിനു കാരണം.

    ഓഷ്യാനയിലെയും കരീബിയയിലെയും ദ്വീപ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ

    മാലിദ്വീപ്, കിരിബാട്ടി, മാർ‍ഷ്യൽ ദ്വീപ്, നൗറു, ടോങ്ക, തുലവ് എന്നീ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലും സ്ഥിരമായി ഒഴുകുന്ന നദികളില്ല. ഇവയും മഴ വെള്ള സംഭരണികള‍െയും ഭൂഗർഭ ജലത്തെയുമൊക്കെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.

    മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്

    സൗദി അറേബ്യ, കുവൈറ്റ്, യു.എ.ഇ ഖത്തർ, ബഹറൈൻ, ഒമാൻ, യെമൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നദികളില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ മരുഭൂവിലൂടെ നദി ഒഴുകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് വരണ്ട ഭൂമിയാണിത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RiverEnvironment NewsWater sources
    News Summary - the countries does not have river
    Similar News
    Next Story
    X