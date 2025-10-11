Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 2:01 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 2:01 PM IST

    ഗുരുതര ഭീഷണിയെന്ന്​ പഠന നയരേഖ; അധിനിവേശ സസ്യ, ജീവജാലങ്ങൾ പെരുകുന്നു

    ‘ക​രി​ബ’​യും ‘കു​ള​വാ​ഴ’​യു​മ​ട​ക്കം പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ
    ഗുരുതര ഭീഷണിയെന്ന്​ പഠന നയരേഖ; അധിനിവേശ സസ്യ, ജീവജാലങ്ങൾ പെരുകുന്നു
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ അ​ധി​നി​വേ​ശ സ​സ്യ, ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ൾ പെ​രു​കു​ന്ന​ത്​ ത​ന​ത്​ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്​​ഥ​ക്ക്​ ഗു​രു​ത​ര ഭീ​ഷ​ണി സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്നു. കു​ള​ങ്ങ​ൾ, ത​ടാ​ക​ങ്ങ​ൾ, ന​ദി​ക​ൾ, കാ​യ​ലു​ക​ൾ നെ​ൽ​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ൾ, ച​തു​പ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങീ വി​വി​ധ ജ​ല ആ​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പി​ച്ചി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​വ​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സം​സ്ഥാ​ന ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ ​ബോ​ർ​ഡ്​ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ​ഠ​ന ന​യ​രേ​ഖ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    അ​ധി​നി​വേ​ശ ജ​ല​സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ​ജ​ലോ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ൽ ക​ട്ടി​യു​ള്ള പ​ര​വ​താ​നി​പോ​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ജ​ല​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ഭ്യ​ത ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ക​യും ക്ര​മേ​ണ സ​സ്യ​വൈ​വി​ധ്യം കു​റ​യു​ന്ന​തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ആ​കെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള 16 സ​സ്യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട 18 ജ​ല അ​ധി​നി​​വേ​ശ സ​സ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​റെ​ണ്ണം ജ​ലോ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​ഴ​കു​ന്ന​യി​ന​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു​ള്ള​വ ജ​ല​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി വ​ള​രു​ന്ന​വ​യു​മാ​ണ്. സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തെ 44 ന​ദി​ക​ളി​ലും നാ​ല്​ റി​സ​ർ​വോ​യ​റു​ക​ളി​ലും മൂ​ന്ന്​ ശു​ദ്ധ​ജ​ല ത​ടാ​ക​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ​മാ​യ ജ​ല അ​നി​ധി​വേ​ശ സ​സ്യ​മാ​ണ്​ ‘ക​രി​ബ’. ഇ​തു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള​ത്​ ‘കു​ള​വാ​ഴ’​യാ​ണ്. ഇ​ത്​ 38 ന​ദി​ക​ളി​ലും വ​ലി​യ​തോ​തി​ലു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്താ​യി സൗ​ത്ത്​ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ത​ന​ത്​ ഇ​ന​മാ​യ ‘ചു​വ​ന്ന ക​ബം​ബ’​യെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ന​ദി​ക​ളി​ലും ത​ടാ​ക​ങ്ങ​ളി​ലും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്​​തു. പു​ഴ​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നും ഫാ​ബേ​സി​യെ, ആ​സ്റ്റ​റേ​സി​യ, അ​മ​രാ​​ന്തി​യേ​സി​യ എ​ന്നീ സ​സ്യ​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട 40 അ​ധി​നി​വേ​ശ വൈ​ദേ​ശി​ക സ​സ്യ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം പു​ഷ്​​പി​ത സ​സ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും നാ​ല്​ സ​സ്യ​ങ്ങ​ളും 28 മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​​പ്പെ​ടെ 32 വൈ​ദേ​ശി​ക​യി​ന​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ‘മൊ​സാം​ബി​ക്​ തി​ലാ​പ്പി​യ’ എ​ന്ന മ​ത്സ്യം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 44 ന​ദി​ക​ളി​ലും 18 റി​സ​ർ​വോ​യ​റു​ക​ളി​ലും കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ​ല ആ​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​വ പ്ര​ധാ​ന ഇ​ന​മാ​ണ്. തി​ലാ​പ്പി​യ​ക്കൊ​പ്പം ‘കാ​ർ​പ്​’, ‘ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ മു​ഷി’ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വ്യാ​പ​നം ത​ന​ത്​​മ​ത്സ്യ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​നും ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്​​ഥ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. അ​ധി​നി​വേ​ശ, വൈ​ദേ​ശി​ക ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഗ​​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ, പ്ര​ദേ​ശി​ക സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ന​യ​രേ​ഖ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. അ​ധി​നി​വേ​ശ ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നും ഉ​ന്മൂ​ല​ന​ത്തി​നും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ ന​യ​​രേ​ഖ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്.

    News Summary - Study policy document says it is a serious threat; Invasive plants and animals are multiplying
