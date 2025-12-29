Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Environment news
    Posted On
    29 Dec 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 8:41 AM IST

    തുലാവർഷം: കേരളത്തിൽ മഴലഭ്യതയിൽ കുറവ്

    തുലാവർഷം: കേരളത്തിൽ മഴലഭ്യതയിൽ കുറവ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ വ​ട​ക്കു-​കി​ഴ​ക്ക​ൻ തു​ലാ​വ​ർ​ഷ മ​ഴ​യു​ടെ അ​ള​വി​ൽ കു​റ​വ്. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 24 വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്ക്​​പ്ര​കാ​രം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച മ​ഴ​യി​ൽ 20 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വാ​ണ്​ രേ​​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 487.5 മി.​മീ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ കി​ട്ടി​യ​ത്​ 388.3 മി.​മീ മ​ഴ​യാ​ണ്. ആ​റ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി മ​ഴ​യും എ​ട്ട്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി​യി​ൽ കു​റ​വ്​ മ​ഴ​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്, എ​റ​ണാ​കു​ളം, ആ​ല​പ്പു​ഴ, കോ​ട്ട​യം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ശ​രാ​ശ​രി മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ​കൊ​ല്ലം, ഇ​ടു​ക്കി, തൃ​ശൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, വ​യ​നാ​ട്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ്​ മ​ഴ ശ​രാ​ശ​രി​യി​ലും കു​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, കാ​ലാ​വ​സ്​​ഥാ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക്​ പ്ര​കാ​രം ഡി​സം​ബ​ർ 18 മു​ത​ൽ 24 വ​രെ​യു​ള്ള ആ​ഴ്ച പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച മ​ഴ​യി​ൽ 92 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കു​റ​വാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    3.8 മി.​മീ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 0.3 മി.​മീ മ​ഴ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ആ​റ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. ഒ​രു ജി​ല്ല​യി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി​യി​ലും കു​റ​വും അ​ഞ്ച്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി​യി​ലും വ​ള​രെ കു​റ​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കൊ​ല്ല​ത്ത്​ ശ​രാ​ശ​രി​യി​ൽ കു​റ​വ്​ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ശ​രാ​ശ​രി​യി​ലും വ​ള​രെ കു​റ​വ്​ മ​ഴ പെ​യ്ത​ത്​ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, കോ​ട്ട​യം, ഇ​ടു​ക്കി, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ്.

    News Summary - Lack of rainfall in Kerala
