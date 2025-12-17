നിർമാണ, പൊളിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല, നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്ക് കർശന ശിക്ഷ; ഡൽഹിയിലെ വായു മലിനീകരണത്തിൽ കേന്ദ്രം

നിർമാണ, പൊളിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല, നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്ക് കർശന ശിക്ഷ; ഡൽഹിയിലെ വായു മലിനീകരണത്തിൽ കേന്ദ്രംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ നടപടികൾ കടുപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രം. കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണമായും നിരോധിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവ് പറഞ്ഞു. വായു മലിനീകരണം ഫലപ്രദമായി നേരിടുന്നതിന് സർക്കാറിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും സമീപനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ പ്രധാന മലിനീകരണ സ്രോതസ്സുകൾ തിരിച്ചറിയാനും, പ്രായോഗികവും നടപ്പിലാക്കാവുന്നതുമായ പരിഹാരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും മന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.
കൈയേറ്റങ്ങളും പാരമ്പര്യ മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാനും പൊതുഗതാഗത കണക്റ്റിവിറ്റി വർധിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിർമാണ സ്ഥലത്തിന്റെ 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഉചിതമായ സി & ഡി മാലിന്യ സംസ്കരണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിർമാണ, പൊളിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മലിനീകരണം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് പൊളിക്കൽ നിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉടനടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതുവരെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നഗരങ്ങളിലുടനീളം അടിയന്തര പരിശോധനകൾ നടത്താനും, നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്ക് കർശന ശിക്ഷകൾ നൽകാനും അദ്ദേഹം ഉത്തരവിട്ടു. ഡൽഹി റോഡുകളിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് കാരണമായ പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗം പരിഗണിച്ചു. നഗരത്തിൽ മൾട്ടി ലെവൽ പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും, ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കൂടുതലുള്ള 62 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അനധികൃത പാർക്കിങ്ങും കൈയേറ്റങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാനും മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു.
ഡിസംബർ 15ന് ഡൽഹിയിൽ ഏറ്റവും മോശമായ വായു നിലവാരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എ.ക്യൂ.ഐ 498 ആയി ഉയർന്നു. ശനിയാഴ്ച മുതൽ തിങ്കളാഴ്ച വരെ അനുഭവപ്പെട്ട കടുത്ത പുകമഞ്ഞ് നിരവധി റോഡപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. കാഴ്ചപരിധി ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതോടെ വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുകയും വൈകുകയും ചെയ്തു. ഡൽഹി വിമാനത്താവളവും വിമാനക്കമ്പനികളും യാത്രക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ധനം നൽകില്ലെന്നും ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.
