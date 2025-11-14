Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Environment news
    Posted On
    14 Nov 2025 10:19 PM IST
    Updated On
    14 Nov 2025 10:19 PM IST

    തുലാവർഷം: മഴയിൽ 27 ശ​ത​മാ​നം കുറവ്​

    തുലാവർഷം: മഴയിൽ 27 ശ​ത​മാ​നം കുറവ്​
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ തു​ലാ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. 27 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ്. ന​വം​ബ​ർ 12വ​​രെ 394.8 മി.​മീ മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച സ്​​ഥാ​ന​ത്ത്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്​ 289.2 മി.​മീ മ​ഴ​യാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ഴ​ല​ഭ്യ​ത​യി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യി.

    214.5 മി.​മീ ശ​രാ​ശ​രി മ​ഴ ല​ഭി​​ക്കേ​ണ്ട​യി​ട​ത്ത്​ 275.5 മി.​മീ മ​ഴ പെ​യ്​​തു. അ​ഞ്ച്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി മ​ഴ​യും ഒ​ൻ​പ​ത്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി​യി​ൽ കു​റ​വ്​ മ​ഴ​യും പെ​യ്തു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കോ​ട്ട​യം, വ​യ​നാ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ശ​രാ​ശ​രി മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, പാ​ല​ക്കാ​ട്, തൃ​ശൂ​ർ, എ​റ​ണാ​കു​ളം, ഇ​ടു​ക്കി, ആ​ല​പ്പു​ഴ, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ്​ മ​ഴ കു​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഒ​റ്റ​​പ്പെ​ട്ട ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. തെ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ്​ മ​ഴ സാ​ധ്യ​ത​യേ​റെ. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, കോ​ട്ട​യം, ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും മ​ഞ്ഞ അ​ല​ർ​ട്ട്​ ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    weather news Rainfall
