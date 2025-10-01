Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Music
    Posted On
    1 Oct 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 8:55 AM IST

    ചോരമണം തുടിക്കുന്ന ഗുണ്ടാപ്പകയുടെ കഥ; അങ്കം അട്ടഹാസത്തിന്‍റെ ലിറിക്കൽ വിഡിയോ ഗാനം പുറത്ത്

    ചോരമണം തുടിക്കുന്ന ഗുണ്ടാപ്പകയുടെ കഥ; അങ്കം അട്ടഹാസത്തിന്‍റെ ലിറിക്കൽ വിഡിയോ ഗാനം പുറത്ത്
    ട്രിയാനി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ സുജിത് എസ്. നായർ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച് അനിൽകുമാർ ജി, സാമുവൽ മത്തായി (യു.എസ്.എ) എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമിച്ച ഗ്യങ്സ്റ്റർ ഡ്രാമ ത്രില്ലർ 'അങ്കം അട്ടഹാസം' ലിറിക്കൽ വിഡിയോ ഗാനം റിലീസായി. ദുൽഖർ സൽമാൻ, ടൊവിനോ തോമസ്, ഗോകുൽ സുരേഷ് എന്നിവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലൂടെയാണ് വിഡിയോ റിലീസായത്.

    'കാക്കേ കാക്കേ കൂടെവിടെ...... കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞില്ലേ.....' എന്ന പോപ്പുലറായ വരികളിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിന്‍റെ ഈണം, കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ രസിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ആലപിച്ച ഗാനത്തിന്‍റെ സംഗീതം ശ്രീകുമാർ വാസുദേവും രചന ദീപക് നന്നാട്ട്കാവുമാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    മാധവ് സുരേഷ്, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, സൈജു കുറുപ്പ്, മക്ബൂൽ സൽമാൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ചിത്രത്തിൽ നന്ദു, അലൻസിയർ, എം.എ. നിഷാദ്, അന്നാരാജൻ, സിബി തോമസ്, നോബി, കിച്ചു(യു.എസ്.എ), കുട്ടി അഖിൽ, അമിത്ത്, സ്മിനു സിജോ, ദീപക് ശിവരാജൻ എന്നിവരും കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്നു. പുതുമുഖം അംബികയാണ് നായിക.

    കിടിലം കൊള്ളിക്കുന്ന ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളാണ് ഉടൻ പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. ഫിനിക്സ് പ്രഭു, അഷ്റഫ് ഗുരുക്കൾ, റോബിൻ ടോം, അനിൽ ബെ്ളയിസ് എന്നിവരാണ് ആക്ഷൻ കോറിയോഗ്രാഫിക്കു പിന്നിൽ.

    ഛായാഗ്രഹണം - ശിവൻ എസ് സംഗീത്, എഡിറ്റിങ്, കളറിങ് - പ്രദീപ് ശങ്കർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ഹരി വെഞാറമൂട്, കല- അജിത് കൃഷ്ണ, ചമയം - സൈജു നേമം, കോസ്റ്റ്യും - റാണ പ്രതാപ്, ബി.ജി.എം-ആന്‍റോ ഫ്രാൻസിസ്, ഓഡിയോഗ്രാഫി - ബിനോയ് ബെന്നി, ഡിസൈൻസ് - ആന്‍റണി സ്റ്റീഫൻ, സ്റ്റിൽസ് - ജിഷ്ണു സന്തോഷ്, പി.ആർ.ഓ - അജയ് തുണ്ടത്തിൽ.


