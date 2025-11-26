എക്കോ: മനുഷ്യ നിഗൂഢതയുടെ മുരൾച്ചകൾ...

Begin typing your search above and press return to search.
    ത്രില്ലർ സിനിമകൾ എഴുതാനാണ്​ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന്​ സിനിമ മേഖലയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത്​ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതോർക്കുന്നു. അതിനൊരു ടെക്നിക്​ ഉണ്ടത്രെ​. ആദ്യം ഗംഭീരമായ ഒരു ക്ലൈമാക്സ്​ സെറ്റ്​ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട്​, അവിടെ നിന്ന്​ റിവേഴ്​സ്​ ഗിയറിൽ സഞ്ചരിക്കുക. ആ യാത്രാവഴിയിൽ കാണുന്നവരിലും കാണുന്നതിലുമെല്ലാം പ്രേക്ഷകനിൽ നിഗൂഢത തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സംശയത്തിന്‍റെ ഓരോ കൊളുത്തുകളിടുക. സിംപിൾ.

    പക്ഷേ, വിദൂരതയിലേക്ക്​ ഗൂഢമായ ചിരിയോടെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മുഖത്തേക്ക്​ അർത്ഥഗർഭമായി നോക്കുന്ന ഒരു നോട്ടത്തെ ക്ലൈാമാക്​സാക്കി അവിടെ നിന്നും റിവേഴ്​സ്​ ഗിയറിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യം അത്ര സിംപിളായി സംഭവിക്കില്ല. അതുതന്നെയാണ്​ ദിൻജിത്ത്​ അയ്യത്താൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘എക്കോ: from the infinite chronicle of kuriachan’ എന്ന സിനിമയെ മറ്റ്​ മിസ്റ്റിക്​ ത്രില്ലർ സിനിമകളിൽ നിന്ന്​ വേർപെടുത്തുന്നത്​.

    വമ്പൻ താരങ്ങൾ ആരുമില്ലാത്ത ഈ സിനിമയിലെ ഏക സൂപ്പർ താരം സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്​റ്റ്​ തന്നെയാണ്​. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മികച്ച തിരക്കഥക്കുള്ള പുരസ്കാരം നിസ്സംശയം നേടാൻ യോഗ്യനായിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടോ അത്​ സംഭവിക്കാതെ പോയതിന്‍റെ കണക്കുവീട്ടൽ കൂടിയാണ്​ ബാഹുലിന്‍റെ ഈ തിരക്കഥ. താൻ മനസ്സിൽ കണ്ട്​ എഴുതിയ ദൃശ്യങ്ങൾ കാമറയിലൂടെ നേരിട്ട്​ കണ്ട്​ പകർത്താനുള്ള അപൂർവഭാഗ്യം കൂടിയുണ്ട്​ ബാഹുൽ രമേശിന്​.

    മനുഷ്യനിലും​​ മൃഗങ്ങളിലും പ്രകൃതിയിലും ഒരുപോലെ കവിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വന്യതയുടെ അമ്പരപ്പും അതിന്‍റെ സൗന്ദര്യവും തിരശീലയിലേക്ക്​ പകർന്നെടുക്കാനും പ്രേക്ഷകനെ അനക്കമറ്റ നിലയിൽ രണ്ട്​ മണിക്കൂർ പിടിച്ചിരുത്താനും ‘സ്ക്രിപ്​റ്റ്​ കം കാമറ’ എന്ന ഈ കോമ്പിനേഷൻ ബാഹുലിനെ വലുതായി സഹായിക്കുന്നു. ദിൻജിത്ത്​ അയ്യത്താൻ എന്ന സംവിധായകനും ബാഹുൽ രമേശും ഒന്നായി തീരുന്നു.

    ഒറ്റ വാചകത്തിൽ ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥാസംഗ്രഹം പറയാമെങ്കിൽ അതിങ്ങനെയാവും. 'Some time Protection is a Restriction'. സംരക്ഷണത്തിന്‍റെ ചങ്ങലയുടെ നീളത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതമുള്ള മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളുമെല്ലാം ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ്​. നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്ന്​ ഊറ്റം കൊള്ളുന്നവർ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന്​ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നതു പോലെ, വേട്ടക്കാരൻ തന്നെ ഇരയുമാകുന്ന പോലെ സങ്കീർണമാണ്​ ജീവിതം എന്നു സിനിമ പറയാതെ പറയുന്നു.

    രണ്ടാം ലോക യുദ്ധകാലത്ത്​ മലേഷ്യയിലേക്ക്​ അപൂർവയിനം നായകളെ തേടിപ്പോയ, ആദിമധ്യാന്തം ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ കുര്യച്ചന്‍റെ ബ്ലാങ്കായ ജീവിതത്തെ പലയിടങ്ങളിലിരുന്നു പൂരിപ്പിക്കുന്നത്​ മുഴുവൻ അയാളിലെ വന്യത കൊണ്ടാണ്​. അയാളോട്​ തീർക്കാനുള്ള കണക്കും മനസ്സിലിട്ട്​ കുര്യച്ചൻ എവിടെയെന്ന്​ അന്വേഷിച്ചുനടക്കുന്നവർ​ക്കൊക്കെയും അടുത്തെവിടെയോ അയാളുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നത്​ കുര്യച്ചൻ ഒരു വ്യക്​തിയല്ല, പ്രതിഭാസമായതുകൊണ്ടാണ്​. കാടിനു മുകളിലൂടെ ഉയരുന്ന നായകളുടെ മുരൾച്ചയിലൂടെ ആദിമകാലത്തിന്‍റെ ആസുരതകളിലേക്കുള്ള മടങ്ങിപ്പോകലാണ്​.

    സമീപകാലത്ത്​ ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകൾ മൊത്തമായെടുത്താൽ ഒരൊറ്റ ഴോണറിലാണ്​ അതെല്ലാമെന്ന്​ ആറ്റിക്കുറുക്കി പറയാനാവും. ത്രില്ലർ ഴോണറാണത്​. എല്ലാ കാലത്തും പ്രേക്ഷകർ ഏറെയുള്ള ഈ ഴോണറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി പ്രേക്ഷകനെ കൺവിൻസ്​ ചെയ്യിക്കലാണ്​. മറ്റേതൊരു ദേശത്തെക്കാളും ചലച്ചിത്രാസ്വാദന നിലവാരം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ പ്രമേയം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്​ അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നതാണ്​ അടിക്കടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ത്രില്ലർ സിനിമകളുടെ ജയപരാജയങ്ങളെ നിർണയിക്കുന്നത്​.

    അതിൽ തന്നെ മിസ്റ്റിക്​ ത്രില്ലർ എന്ന ഴോണറിലായിരുന്നു ‘കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം’ ദിൻജിത്തും ബാഹുലും ചേർന്ന്​ ഒരുക്കിയെടുത്തത്​. മനുഷ്യരെയഖിലം ബാധിക്കുന്ന മറവിയെന്ന പ്രതിഭാസത്തിലേക്ക്​ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കി ഒരു ത്രില്ലറാക്കുന്ന ഒട്ടും എളുപ്പമല്ലാത്ത ഒരു വിദ്യയായിരുന്നു കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡത്തിൽ. മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും ഇടകലർന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ പശ്​ചാത്തലത്തിൽ ഒട്ടും അവിശ്വസനീയതയില്ലാതെ കഥ ആ ചിത്രം പറയുന്നുണ്ട്​. ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മികച്ച തിരക്കഥ കിഷ്​കിന്ദാകാണ്ഡത്തിന്‍റേതു തന്നെയായിരുന്നു.

    കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡത്തെക്കാൾ സങ്കീർണമാണ്​ എക്കോയുടെ കഥാഘടന. മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും സഞ്ചരിക്കുന്ന പല പല അടരുകളുള്ള ആഖ്യാനമായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും പ്രേക്ഷകന്‍റെ ബോധത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാതെ അവരിലേക്ക്​ ചേർന്നുനിൽക്കുന്നു. പ്രകൃതിയൊരുക്കുന്ന പൽചക്രം പോലെ കയറിയിറങ്ങി കിടക്കുന്ന മലനിരകളുടെ മുകളിൽ നിന്ന്​ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന പച്ചപ്പു മാത്രമായി തോന്നുന്ന ആ വന്യതയുടെ ഉൾത്തടങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന വിചിത്രമായ ജീവിതങ്ങളാണ്​ പ്രേക്ഷകനെ അമ്പരിപ്പിക്കുക. അദൃശ്യമായ സാന്നിധ്യമായി നമുക്കൊക്കെയും മുകളിലൂടെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന അധികാരത്തിന്‍റെ കരങ്ങളെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്​ കുര്യച്ചൻ എന്ന മിസ്റ്റിക്​ കഥാപാത്രം.

    വിനീതും അശോകനും നരേനും മാത്രമേ നമുക്ക്​ ചിരപരിചിതരായ അഭിനേതാക്കളായുള്ളു. മ്ലാത്തി​ച്ചേട്ടത്തിയാകുന്ന ബിയാന മൊമിയും അവരുടെ ചെറുപ്പകാലം അഭിനയിച്ച സിം ഷി ഫെയിയും പീയൂസാകുന്ന സന്ദീപ്​ പ്രദീപും കുര്യച്ചനായ ബോളിവുഡ്​ ആക്ടിങ്​ കോച്ച്​ സൗരഭ്​ സച്ച്​ദേവും പാപ്പച്ചനായ സഹീർ മുഹമ്മദുമെല്ലാം പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ തരുന്നു.

