Madhyamam
    date_range 17 Aug 2025 9:21 AM IST
    date_range 17 Aug 2025 9:23 AM IST

    രുചി തേടി കാസ്പറിന്‍റെ യാത്ര

    chef movie
    അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ലെ ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ, പാ​ച​ക​ക്കാ​രു​ടെ സം​സാ​രം, വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി അ​തെ​ല്ലാം നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് ഒ​രു ഷെ​ഫി​ന്‍റെ ലോ​കം. അ​വി​ടെ തി​ര​ക്കും സ​മ്മ​ർ​ദ​വും സ്വാ​ഭാ​വി​കം. ഒ​രാ​ൾ ഇ​ഷ്ട​ത്തോ​ടെ അ​വി​ടെ എ​ത്തി​പ്പെ​ട്ടാ​ലും ബാ​ഹ്യ ആ​ന്ത​രി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി​രി​ക്കും. ഒ​രു വ​ലി​യ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ലെ ഹെ​ഡ് ഷെ​ഫാ​ണ് കാ​ൾ കാ​സ്പ​ർ. റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് മു​ത​ലാ​ളി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ത്ത വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പാ​ച​കം ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​രു​മ്പോ​ൾ അ​യാ​ൾ അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​കു​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം അ​യാ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് തു​ട​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു. സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പാ​ച​കം ചെ​യ്യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ കാ​സ്പ​ർ ത​ന്റെ പു​തി​യ ജീ​വി​തം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി.

    2014ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ജോ​ൺ ഫാ​വ്രി​യോ തി​ര​ക്ക​ഥ എ​ഴു​തി സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത്, നി​ർ​മി​ച്ച ചി​ത്ര​മാ​ണ് ‘ഷെ​ഫ്. റോ​ഡ് കോ​മ​ഡി​യാ​യ ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന ന​ട​നാ​യ കാ​ൾ കാ​സ്പ​റി​നെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തും ജോ​ൺ ത​ന്നെ. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച കൊ​ണ്ടാ​ണ് ജോ​ൺ ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ തി​ര​ക്ക​ഥ എ​ഴു​തി​യ​ത്. 11 മി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ നി​ർ​മാ​ണ ബ​ജ​റ്റി​ൽ 46 മി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റാ​ണ് ഷെ​ഫ് നേ​ടി​യ​ത്. എ​ല്ലാ പാ​ച​ക സി​നി​മ​യി​ലേ​തും പോ​ലെ ഇ​വി​ടെ​യും ഭ​ക്ഷ​ണം ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ക​ഥാ​പാ​ത്രം. സി​നി​മ​യി​ലെ ഓ​രോ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും കൊ​തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യു​ടെ ര​ണ്ടു വ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് സി​നി​മ​യി​ൽ. ഒ​രു ഫു​ഡ് ബ്ലോ​ഗ​ർ എ​ഴു​തി​യ മോ​ശം റി​വ്യൂ ആ​ണ് കാ​സ്പ​റി​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​കു​ന്ന​ത്. അ​തു​പോ​ലെ, ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​കു​ന്ന​ത് ട്വി​റ്റ​റി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. ത​ന്‍റെ പാ​ഷ​നും കു​ടും​ബ​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് കാ​സ്പ​റി​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സാ​ധാ​ര​ണ പാ​ച​ക സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷ്യ​മു​ണ്ടാ​കും. വ​ലി​യ പാ​ച​ക മ​ത്സ​രം ജ​യി​ക്കു​ക, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പാ​ച​ക​ക്കാ​ര​നാ​യി മാ​റു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ. എ​ന്നാ​ൽ , ഷെ​ഫി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു മ​ത്സ​ര​മി​ല്ല.

    കേ​വ​ലം പാ​ച​ക സി​നി​മ എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള, കു​ടും​ബ​ത്തെ തി​രി​കെ നേ​ടാ​നു​ള്ള, പു​തി​യൊ​രു തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ക​ഥ​യാ​ണ് ഷെ​ഫ്. ആ ​സാ​ധാ​ര​ണ​ത്വം ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ സി​നി​മ​യി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​വും. ഷെ​ഫി​ൽ അ​ച്ഛ​നും മ​ക​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്. ഒ​രു​മി​ച്ച് പാ​ച​കം ചെ​യ്യാ​നും, യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​നും, ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​നും, ആ​ളു​ക​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കാ​നും തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ കാ​സ്പ​റും പേ​ർ​സി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ക​ലം കു​റ​യു​ന്നു. ഈ ​വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യ ബ​ന്ധം സി​നി​മ​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ​ല​പ്പോ​ഴും ജോ​ലി​യി​ൽ ന​മ്മു​ടെ ഇ​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​പ​രീ​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ഇ​താ​ണ് തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ കാ​സ്പ​റും നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ജീ​വി​ത രീ​തി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നു​ള്ള കാ​സ്പ​റി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം സ്വ​ന്തം പാ​ഷ​ൻ പി​ന്തു​ട​രാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണ്. ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ എ​പ്പോ​ഴും ര​ണ്ടാ​മ​തൊ​രു അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട് എ​ന്ന് സി​നി​മ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ജോ​ലി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴും, സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ഹ​സി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴും ത​ള​രാ​തെ കാ​സ്പ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​നീ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്.

    ജീ​വി​തം എ​ങ്ങ​നെ ആ​സ്വ​ദി​ക്ക​ണം എ​ന്നു​കൂ​ടി സി​നി​മ കാ​ണി​ച്ചു​ത​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ കാ​സ്പ​റി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും പു​തി​യൊ​രു ജീ​വി​തം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള ആ​വേ​ശ​വും സി​നി​മ​യു​ടെ ഗ്രാ​ഫ് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​സ്പ​റി​ന്‍റെ പാ​ച​ക വൈ​ഭ​വം മു​ഴു​വ​ൻ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത് ക്യൂ​ബ​ൻ സാ​ൻ​ഡ്‌​വി​ച്ചു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. സി​നി​മ​യി​ലു​ട​നീ​ളം വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ആ ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭ​ക്ഷ​ണ സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സൂ​ച​ന​ക​ളും ന​ൽ​കു​ന്നു. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ ദൃ​ശ്യാ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ സി​നി​മാ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ ക്രാ​മ​ർ മോ​ർ​ഗെ​ന്തൗ കൈ​യ​ട​ക്കം പാ​ലി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ലാ​റ്റി​ൻ, സ്പാ​നി​ഷ് സം​ഗീ​ത​വും സി​നി​മ​യു​ടെ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടു​ന്നു.

    X