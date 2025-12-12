അവസാന 15 മിനിറ്റിലെ നിരഞ്ജൻ മാജിക്ക്; ‘സമ്മര് ഇന് ബത്ലഹേം’ 4K പതിപ്പിന് ആശംസയുമായി മോഹൻലാൽ....text_fields
ഒരു സിനിമയിൽ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടുക. അതായിരുന്നു സമ്മര് ഇന് ബത്ലഹേമിൽ മോഹൻലാൽ ചെയ്തത്. അവസാന 15 മിനിറ്റിൽ മാജിക് സൃഷ്ടിച്ച നിരഞ്ജൻ വീണ്ടും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ഒരുസീനിലാണെങ്കിലും താനും സിനിമയുടെ ഭാഗമാണെന്നും സിനിമ വീണ്ടും തിയറ്ററിൽ കാണാൻ അവസരമൊരുങ്ങുകയാണെന്നും സമ്മർ ഇൻ ബെത്ലഹേം 4K പതിപ്പിന് ആശംസകൾ പങ്കുവെക്കുന്ന വിഡിയോയിൽ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു.
27 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ആമിയും രവിശങ്കറും ടെന്നീസും നിരഞ്ജനും മോനായിയും ഒരുമിക്കുകയാണ്. മലയാളത്തിലെ ഇമോഷണൽ എവർഗ്രീൻ ക്ളാസിക്ക് ആയ സമ്മര് ഇന് ബത്ലഹേം ഇന്ന് വീണ്ടും തിയറ്ററിൽ എത്തും. രഞ്ജിത്തിന്റെ തിരക്കഥയില് സിയാദ് കോക്കർ നിർമിച്ച് സിബി മലയിലാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത്. മഞ്ജു വാരിയര്, സുരേഷ് ഗോപി, ജയറാം, കലാഭവൻ മണി എന്നിങ്ങനെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയതാരങ്ങള് ഒന്നിച്ച ചിത്രത്തില് മോഹന്ലാല് അതിഥിവേഷത്തിലാണ് എത്തിയത്.
കോക്കേഴ്സ് ഫിലിംസിനോടൊപ്പം അഞ്ജന ടാക്കീസ്, എവരിഡേ ഫിലിംസ് എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ച് ആണ് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ദേവദൂതൻ, ഛോട്ടാ മുംബൈ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹൈ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചിത്രം 4കെ നിലവാരത്തിൽ റീമാസ്റ്റേർ ചെയ്യുന്നത്. സഞ്ജീവ് ശങ്കർ ഛായാഗ്രാഹകനായ ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ എൽ. ഭൂമിനാഥൻ ആണ്. വിദ്യാസാഗറിന്റെ സംഗീതവും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയുടെ വരികളും ഇന്നും മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുഴങ്ങുന്നു. കെ.ജെ. യേശുദാസ്, കെ.എസ് ചിത്ര, സുജാത, എം.ജി ശ്രീകുമാർ, ശ്രീനിവാസ്, ബിജു നാരായണൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ ഗായകർ.
പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: എം.രഞ്ജിത്, ക്രീയേറ്റീവ് വിഷനറി ഹെഡ്: ബോണി അസ്സനാർ, കലാസംവിധാനം: ബോബൻ, കോസ്റ്റ്യൂംസ്: സതീശൻ എസ്.ബി, മേക്കപ്പ്: സി.വി. സുദേവൻ, കൊറിയോഗ്രാഫി: കല, ബൃന്ദ, അറ്റ്മോസ് മിക്സ്:ഹരിനാരായണൻ, കളറിസ്റ്റ്: ഷാൻ ആഷിഫ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ: കോക്കേഴ്സ് മീഡിയ എന്റർടൈൻമെന്റ്സ്, പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ്: ജിബിൻ ജോയ് വാഴപ്പിള്ളി, സ്റ്റുഡിയോ: ഹൈ സ്റ്റുഡിയോ, മാർക്കറ്റിങ്: ഹൈപ്പ്, പി.ആർ.ഒ: പി.ശിവപ്രസാദ്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻസ്: അർജുൻ മുരളി, സൂരജ് സൂരൻ എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.
