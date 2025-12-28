Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightസിനിമയുടെ ലോകത്തേക്ക്...
    Movie News
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 4:23 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 4:23 PM IST

    സിനിമയുടെ ലോകത്തേക്ക് നിന്നെ വലിച്ചിഴച്ചത് ഞാനാണ്‌; ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കലാസംവിധായകൻ - ശേഖറിനെക്കുറിച്ച് പ്രിയദർശൻ

    text_fields
    bookmark_border
    സിനിമയുടെ ലോകത്തേക്ക് നിന്നെ വലിച്ചിഴച്ചത് ഞാനാണ്‌; ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കലാസംവിധായകൻ - ശേഖറിനെക്കുറിച്ച് പ്രിയദർശൻ
    cancel
    camera_alt

    കെ. ​ശേ​ഖ​ർ, പ്രിയദർശൻ

    മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്‌​ത ക​ലാ​സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ കെ. ​ശേ​ഖ​റിന്‍റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ച് സംവിധായകൻ പ്രിയദർശൻ. തനിക്ക് സിനിമയിലേക്കു വരാൻ പ്രചോദനമായ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത്, ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കലാസംവിധായകനായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും പ്രി‍യദർശൻ കുറിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട ശേഖര്‍, നിനക്കെന്‍റെ ആയിരം ആദരാഞ്ജലികള്‍ എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് പ്രിയദർശൻ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചത്.

    'കോളേജ് പഠനകാലത്ത് ഞാന്‍ കണ്ട ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനും എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്‍ ഏറ്റവും പ്രചോദനം നല്‍കിയ സുഹൃത്തുമായിരുന്നു നീ‌. സിനിമയുടെ ലോകത്തേക്ക് നിന്നെ വലിച്ചിഴച്ചത് ഞാനാണ്‌. എ.ഐ യും ആനിമേഷനും ഒക്കെ വരുന്നതിനുമുമ്പ്, മൈ ഡിയര്‍ കുട്ടിച്ചാത്തന്‍ എന്ന സിനിമയില്‍ അത്ഭുതകരമായ ആര്‍ട്ട് ഡയറക്ഷന്‍ ചെയ്ത് ഇന്ത്യയെ മുഴുവന്‍ ഞെട്ടിച്ചത് നീയാണ്‌. പിന്നെ നീ സിനിമയില്‍ നിന്ന് മാറി സഞ്ചരിച്ചു. ഇഷ്ടവഴികളിലൂടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കുന്നതായിരുന്നല്ലോ നിന്‍റെ ശീലം. നോക്കെത്താ ദൂരത്ത് കണ്ണുംനട്ട് എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം നീ സിനിമ വേണ്ടെന്നുവെച്ചു. ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കലാസംവിധായകനായിരുന്നു ശേഖര്‍. വിപ്ലവകരമായ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഡിസൈനിലൂടെ ദൃശ്യവിസ്മയം തീര്‍ത്ത മഹാകലാകാരന്‍. ഒരിക്കല്‍കൂടി നിനക്കെന്‍റെ പ്രണാമം.' -പ്രിയദർശൻ ഫേസ് ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ ത്രി ​ഡി ചി​ത്ര​മാ​യ മൈ ​ഡി​യ​ർ കു​ട്ടി​ച്ചാ​ത്ത​നി​ലെ ക​ലാ​സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ശേ​ഖ​ർ പ്ര​ശ​സ്ത​നാ​കു​ന്ന​ത്. 1982ൽ ​ജി​ജോ പൊ​ന്നൂ​സ് സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത പ​ട​യോ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ കോ​സ്‌​റ്റ്യൂം പ​ബ്ളി​സി​റ്റി ഡി​സൈ​ന​റാ​യാ​ണ്‌ സി​നി​മാ പ്ര​വേ​ശ​നം. മൈ ​ഡി​യ​ർ കു​ട്ടി​ച്ചാ​ത്ത​നി​ലെ ‘ആ​ലി​പ്പ​ഴം പെ​റു​ക്കാ​ൻ...’ എ​ന്ന ഗാ​ന​ത്തി​ലെ ക​റ​ങ്ങു​ന്ന മു​റി ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്‌ ശേ​ഖ​റി​ന്റെ ക​ലാ​വി​രു​താ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട്, നോ​ക്കെ​ത്താ ദൂ​ര​ത്ത് ക​ണ്ണും​ന​ട്ട്, ചാ​ണ​ക്യ​ൻ, ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പൂ​ജ്യം വ​രെ, ദൂ​ര​ദ​ർ​ശ​നി​ലെ ഹി​ന്ദി പ​ര​മ്പ​ര​യാ​യ ബൈ​ബി​ൾ കി ​ക​ഹാ​നി​യാം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ക​ലാ​സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യി.

    ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ കി​ഷ്‌​കി​ന്ധ അ​മ്യൂ​സ്‌​മെ​ന്റ്‌ പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന​യി​ലും ശേ​ഖ​ർ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു. റി​ട്ട. അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ ജ​യ​ന്തി​യാ​ണ്‌ ഭാ​ര്യ. ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്‌​റ്റാ​ച്യു ജ​ങ്ഷ​ൻ, ട്യൂ​ട്ടേ​ഴ്‌​സ്‌ ലെ​യി​ൻ പ്രേം​വി​ല്ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സം. സം​സ്‌​കാ​രം തൈ​ക്കാ​ട് ശാ​ന്തി ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:facebook postpriyadarshanEntertainment NewsSocial Media
    News Summary - priyadarshan's facebook post
    Similar News
    Next Story
    X