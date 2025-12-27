Begin typing your search above and press return to search.
    കലാസംവിധായകൻ കെ. ശേഖർ അന്തരിച്ചു

    കലാസംവിധായകൻ കെ. ശേഖർ അന്തരിച്ചു
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്‌​ത ക​ലാ​സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ കെ. ​ശേ​ഖ​ർ (72) അ​ന്ത​രി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ ത്രി ​ഡി ചി​ത്ര​മാ​യ മൈ ​ഡി​യ​ർ കു​ട്ടി​ച്ചാ​ത്ത​നി​ലെ ക​ലാ​സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ശേ​ഖ​ർ പ്ര​ശ​സ്ത​നാ​കു​ന്ന​ത്.

    1982ൽ ​ജി​ജോ പൊ​ന്നൂ​സ് സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത പ​ട​യോ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ കോ​സ്‌​റ്റ്യൂം പ​ബ്ളി​സി​റ്റി ഡി​സൈ​ന​റാ​യാ​ണ്‌ സി​നി​മാ പ്ര​വേ​ശ​നം. മൈ ​ഡി​യ​ർ കു​ട്ടി​ച്ചാ​ത്ത​നി​ലെ ‘ആ​ലി​പ്പ​ഴം പെ​റു​ക്കാ​ൻ...’ എ​ന്ന ഗാ​ന​ത്തി​ലെ ക​റ​ങ്ങു​ന്ന മു​റി ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്‌ ശേ​ഖ​റി​ന്റെ ക​ലാ​വി​രു​താ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട്, നോ​ക്കെ​ത്താ ദൂ​ര​ത്ത് ക​ണ്ണും​ന​ട്ട്, ചാ​ണ​ക്യ​ൻ, ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പൂ​ജ്യം വ​രെ, ദൂ​ര​ദ​ർ​ശ​നി​ലെ ഹി​ന്ദി പ​ര​മ്പ​ര​യാ​യ ബൈ​ബി​ൾ കി ​ക​ഹാ​നി​യാം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ക​ലാ​സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യി.

    ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ കി​ഷ്‌​കി​ന്ധ അ​മ്യൂ​സ്‌​മെ​ന്റ്‌ പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന​യി​ലും ശേ​ഖ​ർ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു. റി​ട്ട. അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ ജ​യ​ന്തി​യാ​ണ്‌ ഭാ​ര്യ. ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്‌​റ്റാ​ച്യു ജ​ങ്ഷ​ൻ, ട്യൂ​ട്ടേ​ഴ്‌​സ്‌ ലെ​യി​ൻ പ്രേം​വി​ല്ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സം. സം​സ്‌​കാ​രം തൈ​ക്കാ​ട് ശാ​ന്തി ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.

