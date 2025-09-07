Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Movie News
    Posted On
    7 Sept 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 8:53 AM IST

    പാപ്വ ന്യൂഗിനിയുടെ പപ്പ ബുക്കാ

    papa buka
    ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​വി​ധാ​യ​ക​ന്റെ സി​നി​മ മ​റ്റൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഓ​സ്ക​ർ എ​ൻ​ട്രി​യാ​കു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി ദേ​ശീ​യ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ മ​ല​യാ​ളി സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഡോ. ​ബി​ജു​വി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ചി​ത്ര​മാ​ണ് 'പ​പ്പ ബു​ക്ക'. പാപ്വ ന്യൂഗിനിയ​യു​ടെ ആ​ദ്യ ഓ​സ്ക​ർ എ​ൻ​ട്രി​യാ​ണി​ത്. ​ര​ണ്ടാം ലോ​ക​യു​ദ്ധ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഈ ​ചി​ത്രം ഇ​ന്ത്യ-​പാപ്വ ന്യൂഗിനിയ സം​യു​ക്ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പി​റ​വി

    നാ​ല് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ച​ർ​ച്ച​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു ആ‍ശ​യ​മാ​ണ് ഇ​ന്ന് ഓ​സ്ക​റി​ലേ​ക്ക് ചു​വ​ടു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ചി​ല പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം ഇ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ട്രാ​ക്കി​ലാ​യ​തെ​ന്ന് സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഡോ. ​ബി​ജു പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും എം​ബ​സി​ക​ളു​മാ​യി നി​ര​ന്ത​ര ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തി​യാ​ണ് സി​നി​മ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. പാപ്വ ന്യൂഗിനി​യ​ന്‍ നി​ര്‍മാ​ണ ക​മ്പ​നി​യായ നാ​ഫ​യാ​ണ് ആ​ദ്യം സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ​നോ​ലെ​ൻ തൗ​ല വു​നം (നാ​ഫ പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ​സ്), അ​ക്ഷ​യ്കു​മാ​ർ പ​രി​ജ (അ​ക്ഷ​യ് പ​രി​ജ പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ​സ്), പ്ര​കാ​ശ് ബാ​രെ (സി​ലി​ക്ക​ൺ മീ​ഡി​യ) എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സി​നി​മ​യി​ൽ ത​മി​ഴ് സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ പാ ​ര​ഞ്ജി​ത്തും (നീ​ലം പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ന്‍സ്) പ​ങ്കാ​ളി​യാ​വു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ​പ്പ ബു​ക്ക

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഇ​ന്നു​വ​രെ സി​നി​മ​യി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ക​യോ സി​നി​മ കാ​ണു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത സി​നെ ബൊ​ബോ​റോ എ​ന്ന 85 വ​യ​സ്സു​ള്ള ഗോ​ത്ര ത​ല​വ​നാ​ണ് ഇ​തി​ലെ പ​പ്പ ബു​ക്ക. ര​ണ്ടാം ലോ​ക​മ​ഹാ​യു​ദ്ധ​കാ​ല​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പാപ്വ ന്യൂഗിനി​യ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​യ പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​രു​ടെ ക​ഥ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് എ​ത്തു​ന്ന ര​ണ്ട് ച​രി​ത്രാ​ന്വേ​ഷ​ക​രു​ടെ വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​യാ​ണ് സി​നെ ഈ ​സി​നി​മ​യി​ൽ വേ​ഷ​മി​ടു​ന്ന​ത്. പ​പ്പു​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഒ​ട്ടേ​റെ ആ​ളു​ക​ൾ പ​പ്പ ബു​ക്ക​ക്ക് കൂ​ട്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രും അ​വി​ടത്തെ ഗോ​ത്ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ്. ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത ഇ​വ​രെ​ല്ലാ​വ​രും ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് സി​നി​മ​യി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബം​ഗാ​ളി​ലെ റി​താ​ഭാ​രി ച​ക്ര​ബ​ർ​ത്തി, മ​ല​യാ​ള ന​ട​ൻ പ്ര​കാ​ശ് ബാ​രെ, ജോ​ൺ സൈ​ക് എ​ന്നി​വ​രും ഇ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഉ​ണ്ട്.

    ടോ​ക് പി​സി​ൻ ഭാ​ഷ

    2025ൽ ​പാ​പ്പു​വ ന്യൂ ​ഗി​നി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നേ​ടി​യ​തി​ന്റെ അ​മ്പതാം വാ​ര്‍ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​അ​വ​സ​ര​ത്തി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു സി​നി​മ ഓ​സ്ക​റി​ന് അ​യ​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് പാപ്വ ന്യൂഗിനിയി​ലെ സി​നി​മാ മേ​ഖ​ല​ക്ക് ഉ​ണ​ര്‍വ് ഏ​കു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​വി​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള ഭാ​ഷ​ക​ൾ ടോ​ക് പി​സി​ൻ, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ഹി​രി മോ​ട്ടു, പാപ്വ ന്യൂഗിനിയ​ൻ ആം​ഗ്യ​ഭാ​ഷ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്ത് 800ല​ധി​കം ഭാ​ഷ​ക​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഭാ​ഷാ വൈ​വി​ധ്യ​മു​ള്ള രാ​ജ്യം എ​ന്ന പേ​രും പാപ്വ ന്യൂഗിനിയ​ക്കാ​ണ്. ഇ​വ​യി​ൽ ടോ​ക് പി​സി​ൻ ആ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​തും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഷാ ഭാ​ഷ​യാ​യി വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തും. ടോ​ക് പി​സി​ന് ഒ​പ്പം ഹി​ന്ദി, ബം​ഗാ​ളി, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് പ​പ്പാ ബു​ക്ക ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഡോ. ​ബി​ജു

    മു​പ്പ​ത് ദി​വ​സ​ത്തെ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം

    2024ൽ ​ഷൂ​ട്ടി​ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ചി​ത്രം പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും പാപ്വ ന്യൂഗിനിയി​ലാ​ണ് ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 30 ദി​വ​സ​ത്തെ ഷൂ​ട്ടി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ് പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​നൊ​ക്കെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ബാം​ഗ്ലൂ​രി​ലും ആ​യി​ട്ടാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. ബി​ജു​വി​ന്‍റെ മി​ക്ക സി​നി​മ​ക​ളി​ലും പ്ര​കൃ​തി ഒ​രു ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യി വ​രാ​റു​ണ്ട്. അ​ത് പ​പ്പ ബു​ക്ക​യി​ലും കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. മ്യൂ​സി​ക് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ഓ​ഫ് പി.​എ​ൻ. ജി ​എ​ന്ന പാപ്വ ന്യൂഗിനിയ​ൻ ബാ​ൻ​ഡ് ആ​ണ് പ​പ്പു​വ ന്യൂ ​ഗി​നി​യ ട്രൈ​ബ​ൽ മ്യൂ​സി​ക്കി​ന് പി​ന്നി​ൽ. മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ ഗ്രാ​മി പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വും യു​ണൈ​റ്റ​ഡ് നേ​ഷ​ൻ​സ് ഗു​ഡ് വി​ൽ അം​ബാ​സ്സ​ഡ​റും ആ​യ സം​ഗീ​ത​ജ്ഞൻ റി​ക്കി കേ​ജി​ന്റെ​താ​ണ് പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല സം​ഗീ​തം.

    ഒ​രു തിയ​റ്റ​ർ ആ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തു​ള്ള​ത്. അ​ത് പോ​ർ​ട്ട് മോ​റെ​സ്ബി​യി​ലാ​ണ്. അ​വി​ടെ ഹോ​ളി​വു​ഡ്-​ബോ​ളി​വു​ഡ് സി​നി​മ​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി​നി​മ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും ശ​ക്ത​മാ​ണ്. മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സി​നി​മ​യും ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളും സെ​ൻ​സ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ സെ​ൻ​സ​ർ​ഷി​പ് ബോ​ർ​ഡും ഉ​ണ്ട്. ഇ​ത്ര​യൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ത​ദ്ദേ​ശ​ഭാ​ഷ​യി​ൽ സി​നി​മ​ക​ൾ വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സി​നി​മ​ക​ൾ തീ​രെ​യി​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പാപ്വ സ​ർ​ക്കാ​രു​മാ​യി ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ-​പ്രൊ​ഡ​ക്‌​ഷ​ൻ സി​നി​മ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19ന് ​ചി​ത്രം അ​വി​ടത്തെ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ റി​ലീ​സ് ചെ​യ്യും. ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്താ​ൻ ഇ​നി​യും കാ​ത്തി​രി​ക്ക​ണം.

