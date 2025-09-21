Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightനിങ്ങളൊരു അസാമാന്യ...
    Movie News
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 3:45 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 4:02 PM IST

    നിങ്ങളൊരു അസാമാന്യ നടനും അതിലുപരി നല്ലൊരു മനുഷ്യനുമാണ്...; അച്ഛന് ആശംസ അറിയിച്ച് വിസ്മയ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും നടനോടുള്ള തന്റെ ആരാധന പങ്കുവെച്ചു
    നിങ്ങളൊരു അസാമാന്യ നടനും അതിലുപരി നല്ലൊരു മനുഷ്യനുമാണ്...; അച്ഛന് ആശംസ അറിയിച്ച് വിസ്മയ
    cancel
    camera_alt

    വിസ്മയയും മോഹൻലാലും

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ​യി​ലെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യ ദാ​ദാ സാ​ഹി​ബ്‌ ഫാ​ൽ​ക്കെ അ​വാ​ർ​ഡ്‌ കരസ്ഥമാക്കി ചരിത്രനേട്ടം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് മലയാളത്തിന്‍റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം മോഹൻലാൽ. അച്ഛന്‍റെ വിജയത്തിൽ പ്രശംസ അറിയിച്ച് മകൾ വിയ്മയ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. മോഹൻ ലാലിന്‍റെ പല കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ പോസ്റ്റിനുതാഴെ 'അഭിനന്ദനങ്ങൾ അച്ഛാ, നിങ്ങളൊരു അസാമാന്യ നടനും, അതിലുപരി നല്ലൊരു മനുഷ്യനുമാണ്, അതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ അഭിമാനിക്കുന്നു' - എന്ന് വിസ്മയ കുറിച്ചു.





    ദാ​ദാ സാ​ഹി​ബ്‌ ഫാ​ൽ​ക്കെ അ​വാ​ർ​ഡ്‌ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യെ​ത്തേ​ടി എ​ത്തു​ന്ന​ത്‌ ഇ​ത്‌ ര​ണ്ടാം​ത​വ​ണയാണ്. 2004ൽ ​അ​ടൂ​ർ ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്‌​ണ​നാ​ണ്‌ ആ​ദ്യ​മാ​യി പു​ര​സ്‌​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്‌. 21 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം പ്രി​യ ന​ട​ൻ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ലൂ​ടെ പു​ര​സ്കാ​രം വീ​ണ്ടും മ​ല​യാ​ള​ മ​ണ്ണി​ലെ​ത്തു​ന്നു. മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ സ​മ​ഗ്ര​സം​ഭാ​വ​ന​ക്കാ​ണ്‌ പു​ര​സ്‌​കാ​രം. തി​ര​നോ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ ന​ട​നാ​യും നി​ർ​മാ​താ​വാ​യും സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യും ഗാ​യ​ക​നാ​യും 47 വ​ർ​ഷ​മാ​യി സി​നി​മ​യു​ടെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ​ഘ​ട​ക​മാ​ണ്‌.

    പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ മോഹൻലാ​ലി​നെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഇന്ത്യൻ സിനിമക്കും അതിന്‍റെ സംസ്കാരത്തിനും അദ്ദേഹം നൽകിയ അസാധാരണ സംഭാവനകളെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും നടനോടുള്ള തന്റെ ആരാധന പങ്കുവെച്ചു. 'ശ്രീ മോഹൻലാൽ ജി മികവിന്റെയും വൈവിധ്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി സമ്പന്നമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ, മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു പ്രധാന വെളിച്ചമായി അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നു. കൂടാതെ കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തോട് അഗാധമായ അഭിനിവേശവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്' -പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു.

    മോഹൻലാലും അവാർഡ് നേട്ടത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമ രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡാണ്. 48 വർഷത്തെ സിനിമ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡായി ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നു. ജൂറിയോടും ഇന്ത്യൻ സർക്കാറിനോടുമുള്ള നന്ദി പറയുന്നു. എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റിയ മലയാള സിനിമക്കും എന്നെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഒരുപാട് മഹാന്മാർ നടന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് ഞാനും നടക്കുന്നത്. ഈ അവാർഡ് മുമ്പ് ലഭിച്ചതൊക്കെ മഹാരഥന്മാർക്കാണ്. അതിന്‍റെ ഭാഗമാകാനായതിന്‍റെ നന്ദി ഞാൻ ഈശ്വരനോടും കുടുംബത്തോടും പ്രേക്ഷകരോടും പങ്കുവെക്കുന്നു. അവാർഡ് മലയാള സിനിമക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. 48 വർഷത്തിൽ എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച പലരും ഇപ്പോൾ കൂടെയില്ല, അവരെല്ലാം ചേർന്നതാണ് മോഹൻലാൽ എന്ന നടൻ. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് മലയാള സിനിമക്ക് ലഭിച്ചതിലാണ് സന്തോഷം' - എന്നാണ് മോഹൻലാൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MohanlalDadasaheb Phalke AwardMOLLYWOODmalayalam moviesMohanlal and daughter vismayaVismaya Mohanlal
    News Summary - Mohanlal’s daughter Vismaya pens sweetest tribute for her ‘Acha'
    Similar News
    Next Story
    X