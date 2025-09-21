Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Entertainment
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 9:51 AM IST

    മലയാളത്തിന്‌ രണ്ടാം തവണ; ഫാൽക്കെ നിറവിൽ ലാൽ...

    mohanlal
    മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ​യി​ലെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യ ദാ​ദാ സാ​ഹേ​ബ്‌ ഫാ​ൽ​ക്കെ അ​വാ​ർ​ഡ്‌ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യെ​ത്തേ​ടി എ​ത്തു​ന്ന​ത്‌ ഇ​ത്‌ ര​ണ്ടാം​ത​വ​ണ. 2004ൽ ​അ​ടൂ​ർ ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്‌​ണ​നാ​ണ്‌ ആ​ദ്യ​മാ​യി പു​ര​സ്‌​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്‌. 19 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം പ്രി​യ ന​ട​ൻ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ലൂ​ടെ പു​ര​സ്കാ​രം വീ​ണ്ടും മ​ല​യാ​ള​മ​ണ്ണി​ലെ​ത്തു​ന്നു. മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ സ​മ​ഗ്ര​സം​ഭാ​വ​ന​ക്കാ​ണ്‌ പു​ര​സ്‌​കാ​രം. തി​ര​നോ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ ന​ട​നാ​യും നി​ർ​മാ​താ​വാ​യും സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യും ഗാ​യ​ക​നാ​യും 47 വ​ർ​ഷ​മാ​യി സി​നി​മ​യു​ടെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ​ഘ​ട​ക​മാ​ണ്‌.

    ത​ല​മു​റ​ക​ളെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സി​നി​മ യാ​ത്ര​യാ​ണ് ലാ​ലി​ന്‍റേ​തെ​ന്ന് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ബ്രോ​ഡ്കാ​സ്റ്റി​ങ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. ന​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, ഗോ​വ​ർ​ധ​ൻ, വി​ൻ​സെ​ന്റ്‌ ഗോ​മ​സ്‌, സാ​ഗ​ർ ഏ​ലി​യാ​സ്‌ ജാ​ക്കി, മം​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി നീ​ല​ക​ണ്ഠ​ൻ, രാ​ജീ​വ്‌ മേ​നോ​ൻ, വേ​ണു, കു​ഞ്ഞി​ക്കു​ട്ട​ൻ, ജോ​ർ​ജ്‌ കു​ട്ടി, വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ തു​ട​ങ്ങി സ​ന്ദീ​പ്‌ ബാ​ല​കൃ​ഷ്‌​ണ​നി​ൽ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വേ​ഷ​പ്പ​ക​ർ​ച്ച ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ര​ണ്ട് മി​ക​ച്ച ന​ട​ന്‍ അ​ട​ക്കം അ​ഞ്ച് ദേ​ശീ​യ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​മ്പ​ത്‌ സം​സ്ഥാ​ന പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ളും പ​ത്‌​മ​ശ്രീ, പ​ത്‌​മ​ഭൂ​ഷ​ൺ ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളും ല​ഫ്‌​റ്റ​ന​ന്റ്‌ കേ​ണ​ൽ പ​ദ​വി​യും ലാ​ലി​നെ തേ​ടി​യെ​ത്തി.

    ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ര​മോ​ന്ന​ത ബ​ഹു​മ​തി​യും. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​നു പു​റ​മേ ത​മി​ഴ്‌, തെ​ലു​ങ്ക്‌, ക​ന്ന​ഡ, ഹി​ന്ദി ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലും മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ ന​ട​ന​വി​സ്മ​യം അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്‌. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ഥ​മ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഫീ​ച്ച​ർ സി​നി​മ​യാ​യ രാ​ജ ഹ​രി​ശ്ച​ന്ദ്ര​യു​ടെ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ദാ​ദാ സാ​ഹി​ബ് ഫാ​ൽ​ക്കെ​യു​ടെ സ്മ​ര​ണ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ 1969ൽ ​ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം.

    പു​ര​സ്കാ​ര​ല​ബ്ദി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​ർ ലാ​ലി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. നാ​ല​പ്പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​നീ​ണ്ട അ​ഭി​ന​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ഓ​രോ മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ​യും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ക​ലാ​കാ​ര​നാ​ണ്‌ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലെ​ന്ന്‌ മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന്റെ നേ​ട്ടം മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യു​ടെ അ​ഭി​മാ​ന​നി​മി​ഷ​മാ​ണെ​ന്ന് സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ക​മ​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:MohanlalAdoor GopalakrishnanDadasaheb Phalke Awardentertainment
    News Summary - second time that a Malayalam film has won the Dadasaheb Phalke Award
