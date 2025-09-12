Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightലോകയുടെ കുതിപ്പ്...
    Movie News
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 9:50 AM IST

    ലോകയുടെ കുതിപ്പ് തുടരട്ടെ...; കാന്ത റിലീസ് മാറ്റിവെച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ലോകയുടെ കുതിപ്പ് തുടരട്ടെ...; കാന്ത റിലീസ് മാറ്റിവെച്ചു
    cancel

    ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'കാന്ത'. 1950 കാ​ല​ത്തെ മ​ദ്രാ​സി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് കാ​ന്ത​യു​ടെ ക​ഥ. നെ​റ്റ്ഫ്ലി​ക്സ് ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി​യാ​യ ‘ദ ​ഹ​ണ്ട് ഫോ​ർ വീ​ര​പ്പ​ൻ’ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് ​ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യ സെ​ൽ​വ​മ​ണി സെ​ൽ​വ​രാ​ജ് ആ​ണ് ചി​ത്ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. സെപ്റ്റംബർ 12ന് കാന്ത തിയറ്ററുകളിൽ എത്തുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യ വിവരം. എന്നാൽ ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് മാറ്റിയെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ.

    'ടീസർ പുറത്തിറങ്ങിയതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കാണിച്ച സ്നേഹവും പിന്തുണയും ഞങ്ങളെ ശരിക്കും സ്പർശിച്ചു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചത് നൽകാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ലോകയുടെ മികച്ച വിജയത്തോടെ, ബോക്സ് ഓഫിസിൽ ചന്ദ്രയുടെ കുതിച്ചുചാട്ടം തുടരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ, കാന്തയുടെ റിലീസ് മാറ്റിവെച്ചു, പുതിയ തീയതി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും. അതുവരെ, ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. നിങ്ങളെ ഉടൻ തന്നെ തിയറ്ററുകളിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്' - എന്ന പോസ്റ്റാണ് ദുൽഖർ പങ്കുവെച്ചത്.

    ത​മി​ഴി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ കാന്ത മ​ല​യാ​ളം, തെ​ലു​ങ്ക്, ഹി​ന്ദി ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലും റി​ലീ​സ് ചെ​യ്യും. ഒരു ഹൊറർ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു സിനിമ സംഘത്തെ കാണിച്ചാണ് ടീസർ ആരംഭിക്കുന്നത്. ര​ണ്ടു പ്ര​മു​ഖ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ ഈ​ഗോ​യും മ​റ്റു​മാ​ണ് ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ക​ഥാ​ത​ന്തു എ​ന്നാ​ണ​റി​യു​ന്ന​ത്. തമിഴ് സിനിമയുടെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ടീസർ നൽകുന്ന സൂചന. ടീസർ ദു​ൽ​ഖ​ർ ആരാധകർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ‍ നൽകുന്നുണ്ട്. നടനായ ചന്ദ്രൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തിൽ ദുൽഖർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

    ദു​ൽ​ഖ​റി​ന് പു​റ​മെ, സ​മു​ദ്ര​ക്ക​നി, ഭാ​ഗ്യ​ശ്രീ ഭോ​ർ​സെ, റാണ ദഗ്ഗുബതി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ദു​ൽ​ഖ​റി​ന്റെ​ത​ന്നെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള വേ​​ഫേ​റ​ർ ഫി​ലിം​സ്, തെ​ലുങ്ക് താ​രം റാ​ണ ദു​ഗ്ഗ​ബ​ട്ടി​യു​ടെ സ്പി​രി​റ്റ് മീ​ഡി​യ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ. ജാനു ചന്തറാണ് സംഗീതം. ലെവ്ലിൻ ആന്റണി ഗോൺസാൽവസാണ് എഡിറ്റിങ്ങ് നിർവഹിക്കുന്നത്.

    അതേസമയം, മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ വനിത സൂപ്പർഹീറോ ചിത്രമാണ് 'ലോക ചാപ്റ്റർ 1: ചന്ദ്ര'. റിലീസായി 14 ദിവസം കൊണ്ട് ചിത്രം 200 കോടി കടന്നു. ഡൊമിനിക് അരുൺ സംവിധാനം ചെയ്ത കല്യാണി പ്രിയദർശൻ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫിസിൽ മികച്ച പ്രകടനം തുടരുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷൻ 97.02 കോടി രൂപയാണ്.

    കല്യാണി പ്രിയദർശൻ, നസ്ലെൻ എന്നിവരെ കൂടാതെ, സാൻഡി മാസ്റ്റർ, ചന്തു സലിംകുമാർ, അരുൺ കുര്യൻ, ശരത് സഭ, നിഷാന്ത് സാഗർ, വിജയരാഘവൻ എന്നിവരും ലോകയിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. ദുൽഖർ സൽമാൻ, ടൊവിനോ തോമസ് തുടങ്ങിയ നിരവധി താരങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ അതിഥി വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dulquer SalmaanMovie NewsEntertainment NewsLokah Chapter1 Chandra
    News Summary - Kaantha: Dulquer Salmaan starrer delayed amid Lokah's box office success
    Similar News
    Next Story
    X