ടൈഗർക്കാ ഹുക്കൂം; മാസ് ലുക്കിൽ തലൈവർ 'ജയിലർ 2' ബി.ടി.എസ് വീഡിയോ പുറത്ത്

ടൈഗർക്കാ ഹുക്കൂം; മാസ് ലുക്കിൽ തലൈവർ 'ജയിലർ 2' ബി.ടി.എസ് വീഡിയോ പുറത്ത്text_fields
രജനീകാന്ത് പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന ജയിലർ 2 എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സൂപ്പർസ്റ്റാർ വീണ്ടും ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ആരാധകർ ഏറെ ആവേശത്തോടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തീയതി ഇപ്പോൾ രജനീകാന്ത് തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അടുത്ത വർഷമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇപ്പോഴിതാ ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ച് സിനിമയുടെ ബിഹൈൻഡ് ദ് സീൻസ് വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ.
വമ്പൻ കാൻവാസിലാണ് ചിത്രമെത്തുന്നത് എന്നാണ് ബി.ടി.എസ് നൽകുന്ന സൂചനകൾ. രജിനിക്കൊപ്പം, അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ, സംവിധായകൻ നെൽസൺ തുടങ്ങിയവരെയും ബിഹൈൻഡ് ദ് സീൻസ് വിഡിയോയിൽ കാണാം. നിർമാതാക്കളായ സൺ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് വിഡിയോ എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
തമിഴിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപണിങ് ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രൊജക്ടാണ് ജയിലർ 2. ആദ്യ ഭാഗം പോലെ തന്നെ ആക്ഷന് രംഗങ്ങളാല് സമ്പന്നമായിരിക്കും രണ്ടാം ഭാഗവും. അതേസമയം, രണ്ടാം ഭാഗം വരുമ്പോൾ മോഹന്ലാലിന്റെ മാത്യു എന്ന ഡോണ് കഥാപാത്രം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് മലയാളികൾ. ഇക്കാര്യത്തില് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം വന്നിട്ടില്ല. ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനായി 600 കോടിയിലധികമാണ് ആദ്യ ഭാഗം നേടിയത്.
