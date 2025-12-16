Begin typing your search above and press return to search.
    Movie News
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 8:29 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 8:29 AM IST

    ഐ.എഫ്‌.എഫ്‌.കെ : സൂപ്പർഹിറ്റായി 'സിനിമ സവാരി'

    IFFK,Cinema Savari,superhit,ഐഎഫ്എഫ്കെ, സവാരി ആപ്, തിരുവനന്തപുരം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്‌ യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി​ക്ക്‌ ഇ​നി ഇ​ട​മി​ല്ല. തൊ​ഴി​ൽ വ​കു​പ്പി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ടാ​ക്‌​സി സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ കേ​ര​ള സ​വാ​രി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന 'സി​നി​മ സ​വാ​രി' മേ​ള​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ പ്ര​ധാ​ന തി​യേ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും എ​ത്തി​ക്കും. മേ​ള​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മൊ​ബി​ലി​റ്റി പാ​ർ​ട്ണ​ർ കൂ​ടി​യാ​ണ്‌ കേ​ര​ള സ​വാ​രി.

    മേ​ള​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​ക​ളാ​യ ട​ഗോ​ർ തി​യേ​റ്റ​ർ, നി​ശാ​ഗ​ന്ധി , കൈ​ര​ളി - ശ്രീ ​തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സൗ​ജ​ന്യ യാ​ത്ര​യും കേ​ര​ള സ​വാ​രി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്‌. സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ശ്ച​യി​ച്ച നി​ര​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്‌. ഓ​രോ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന ശാ​ല​ക​ളു​ടെ​യും മു​ന്നി​ലാ​യി പി​ക്ക​പ്പ് - ഡ്രോ​പ് പോ​യി​ൻ്റു​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ച്ച് ഓ​ൺ ഗ്രൗ​ണ്ട് സം​വി​ധാ​ന​വും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തി​യേ​റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള കേ​ര​ള സ​വാ​രി​യു​ടെ ക്യൂ ​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്ത് ആ​പ് ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ൾ ചെ​യ്താ​ൽ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ഓ​ട്ടോ - ടാ​ക്സി ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാം. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മൊ​ബി​ലി​റ്റി പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മാ​യ കേ​ര​ള സ​വാ​രി മേ​ള​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന സി​നി​മാ​പ്രേ​മി​ക​ൾ ഇ​തി​നോ​ട​കം ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:Entertainment NewsIFFK filmTrivandrum News
    News Summary - IFFK: 'Cinema Savari' becomes a superhit
