Madhyamam
    Movie News
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 7:15 AM IST

    ‘ദൊ​ഡ്ഡ​ഹ​ട്ടി ബോ​റെ​ഗൗ​ഡ’​ മി​ക​ച്ച ചി​ത്രം

    ര​ക്ഷി​ത് ഷെ​ട്ടി മി​ക​ച്ച ന​ട​ൻ; അ​ർ​ച്ച​ന ജോ​യി​സ് മി​ക​ച്ച ന​ടി
    ‘ദൊ​ഡ്ഡ​ഹ​ട്ടി ബോ​റെ​ഗൗ​ഡ’​ മി​ക​ച്ച ചി​ത്രം
    ര​ക്ഷി​ത് ഷെ​ട്ടി, അ​ർ​ച്ച​ന ജോ​യി​സ്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: 2021ലെ ​സം​സ്ഥാ​ന ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ര​ഘു കെ.​എ​മ്മി​ന്റെ ‘ദൊ​ഡ്ഡ​ഹ​ട്ടി ബോ​റെ​ഗൗ​ഡ’​ആ​ണ് മി​ക​ച്ച ചി​ത്രം. ‘ചാ​ർ​ലി 777’എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന് ര​ക്ഷി​ത് ഷെ​ട്ടി മി​ക​ച്ച ന​ട​നും ‘മ്യൂ​ട്ട്’​എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന് അ​ർ​ച്ച​ന ജോ​യി​സ് മി​ക​ച്ച ന​ടി​ക്കു​മു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡു നേ​ടി. ‘ര​ത്‌​ന​ൻ മ​ഞ്ച’​എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന് പ്ര​മോ​ദും ഉ​മാ​ശ്രീ​യും മി​ക​ച്ച സ​ഹ​ന​ട​നും സ​ഹ​ന​ടി​യു​മാ​യി.

    കി​ര​ൺ രാ​ജി​ന്റെ ‘ചാ​ർ​ലി 777’ആ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മി​ക​ച്ച ചി​ത്രം. ഹൃ​ദ​യ് ശി​വ​യു​ടെ ‘ബി​സി​ലു കു​ദ്രേ’​മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ മി​ക​ച്ച ചി​ത്ര​മാ​യി. അ​ന്ത​രി​ച്ച ഡോ. ​പു​നീ​ത് രാ​ജ്കു​മാ​റി​ന്റെ ‘യു​വ​ര​ത്ന’​മി​ക​ച്ച വി​നോ​ദ ചി​ത്ര​ത്തി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി. ഡോ. ​കൃ​ഷ്ണ​മൂ​ർ​ത്തി ചാ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ‘ഭാ​ര​തീ​യ പ്ര​ജ​ല നാ​വ്’​മി​ക​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന ചി​ത്ര​ത്തി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി. മി​ക​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​മാ​യി ‘കേ​ക്ക്’, മി​ക​ച്ച ന​വാ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​ള്ള ചി​ത്ര​മാ​യി ‘ബ​ഡ​വ റാ​സ്ക​ൽ’, മി​ക​ച്ച ക​ർ​ണാ​ട​ക പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭാ​ഷ ചി​ത്ര​മാ​യി ‘ന​ദ പെ​ഡ ആ​ശ’(​കൊ​ട​വ)​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    X