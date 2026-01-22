Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Movie News
    Posted On
    22 Jan 2026 11:12 AM IST
    Updated On
    22 Jan 2026 11:12 AM IST

    ഈ ആഴ്ച ഒ.ടി.ടിയിൽ എത്തുന്നത് 13 ചിത്രങ്ങൾ

    ഈ ആഴ്ച ഒ.ടി.ടിയിൽ എത്തുന്നത് 13 ചിത്രങ്ങൾ
    ജനുവരിയിലെ മൂന്നാം വാരം ഒ.ടി.ടി പ്രേമികൾക്കായി വലിയൊരു വിരുന്നാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. റൊമാന്റിക് ഡ്രാമകൾ മുതൽ ഫാന്റസി അഡ്വഞ്ചറുകൾ വരെയും, ഇൻസ്പൈറിങ് സ്പേസ് സ്റ്റോറികൾ മുതൽ ക്രൈം ത്രില്ലറുകൾ വരെയും വിവിധ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലായി ഈ ആഴ്ച റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

    1. തേരേ ഇഷ്ക് മേ

    ആനന്ദ് എൽ. റായ് സംവിധാനം ചെയ്ത് ധനുഷ് നായകനാകുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ബോളിവുഡ് ചിത്രമാണ് 'തേരേ ഇഷ്ക് മേ'. രാഞ്ജനക്ക് ശേഷം ആനന്ദ് എൽ. റായ്-ധനുഷ് കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകത ഈ സിനിമക്കുണ്ട്. ചിത്രം ജനുവരി 23ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ സ്ട്രീം ചെയ്യും.

    2. എ ബിഗ് ബോൾഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജേർണി

    ഹോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരങ്ങളായ മാർഗോ റോബി, കോളിൻ ഫാരൽ എന്നിവർ ഒന്നിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ റൊമാന്റിക് ഫാന്റസി ചിത്രമാണ് 'എ ബിഗ് ബോൾഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജേർണി'.ചിത്രം ജനുവരി 23ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ സ്ട്രീം ചെയ്യും.

    3. സ്റ്റീൽ

    ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോയിൽ ജനുവരി 21ന് റിലീസ് ചെയ്ത ആവേശകരമായ ഒരു ക്രൈം ഹീസ്റ്റ് ത്രില്ലറാണ് 'സ്റ്റീൽ'. വളരെ ബുദ്ധിപരമായ പ്ലാനുകളിലൂടെ നടത്തുന്ന ഒരു വൻ കവർച്ചയുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

    4. ചികതിലോ

    ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോയിൽ ജനുവരി 23ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന തെലുങ്ക് മിസ്റ്ററി ത്രില്ലറാണ് 'ചികതിലോ'. ചികതിലോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇരുട്ടിൽ എന്നാണ്. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇരുളടഞ്ഞ രഹസ്യങ്ങൾ തേടിയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഈ സിനിമ.

    5. ഇറ്റ്‌സ് നോട്ട് ലൈക് ദാറ്റ്

    ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോയിൽ ജനുവരി 24ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന റൊമാന്റിക് കോമഡി ഡ്രാമയാണ് 'ഇറ്റ്‌സ് നോട്ട് ലൈക് ദാറ്റ്'. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പ്രണയബന്ധങ്ങളെയും അതിനിടയിലുണ്ടാകുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളെയും വളരെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.

    6. ദി ബ്ലഫ്

    ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോയിൽ ജനുവരി 25ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് 'ദി ബ്ലഫ്'. പ്രിയങ്ക ചോപ്രയാണ് നായിക. ഫ്രാങ്ക് ഇ. ഫ്ലവേഴ്‌സ് ആണ് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

    7. സ്പേസ് ജെൻ ചന്ദ്രയാൻ

    ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ജനുവരി 23ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി സീരീസാണ് 'സ്പേസ് ജെൻ ചന്ദ്രയാൻ'. ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യങ്ങളെയും ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    8. മാർക്ക്

    ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ജനുവരി 23ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സസ്പെൻസ് ക്രൈം ത്രില്ലറാണ് 'മാർക്ക്'. നഗരത്തിൽ നടക്കുന്ന തുടർച്ചയായ ചില കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അതിന് പിന്നിലെ നിഗൂഢതയുമാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം.

    9. ഗുസ്താഖ് ഇഷ്ക്

    ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ജനുവരി 23ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പ്രണയകഥയാണ് 'ഗുസ്താഖ് ഇഷ്ക്'. വ്യവസ്ഥിതികളെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രണയിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന എതിർപ്പുകളും, അത് അവരുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു എന്നതുമാണ് ഇതിന്റെ ഇതിവൃത്തം.

    10. സിറൈ

    സീ 5 ലൂടെ ജനുവരി 23ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന തമിഴ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമയാണ് 'സിറൈ'. വിക്രം പ്രഭു നായകനായി എത്തുന്ന ഈ ചിത്രം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലർ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ചില അന്തേവാസികളുടെ ജീവിതവും അവർ നേരിടുന്ന നീതിനിഷേധങ്ങളുമാണ് സിനിമയുടെ കാതൽ.

    11. മസ്തി 4

    സീ 5ലൂടെ ജനുവരി 23ന് ഇറങ്ങുന്ന കോമഡി ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ നാലാം ഭാഗമാണ് 'മസ്തി 4'. ഒരുകൂട്ടം സുഹൃത്തുക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന രസകരവും അപ്രതീക്ഷിതവുമായ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിന്റെയും പ്രമേയം.

    12. സന്ധ്യാ നാമ ഉപാസതേ

    ഇ.ടി.വി വിൻ ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ജനുവരി 22ന് റിലീസ് ചെയ്ത തെലുങ്ക് ചിത്രമാണ് 'സന്ധ്യാ നാമ ഉപാസതേ'. കുടുംബബന്ധങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും പശ്ചാത്തലമാക്കി ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണിത്.

    13. ശംഭാല

    ആഹ ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ജനുവരി 22ന് റിലീസ് ചെയ്ത തെലുങ്ക് മിസ്റ്റിക്കൽ ത്രില്ലറാണ് 'ശംഭാല'. ആദി സായ്‌കുമാർ നായകനായി എത്തുന്ന ഈ ചിത്രം അമാനുഷിക ഘടകങ്ങളും ശാസ്ത്രവും കോർത്തിണക്കിയ ഒന്നാണ്.

    News Summary - 13 films coming to OTT this week
