Madhyamam
    8 Dec 2025 5:09 PM IST
    8 Dec 2025 5:09 PM IST

    ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ അമ്മയിലും ഫെഫ്കയിലും തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ

    ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ അമ്മയിലും ഫെഫ്കയിലും തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ
    കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഹൈകോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ നടൻ ദിലീപിനെ തിരി​ച്ചെടുക്കാൻ അമ്മയിലും തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ. ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ വിധിക്ക് പിന്നാലെ അമ്മ ഓഫിസിൽ അടിയന്തര എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ചേര്‍ന്നു. അമ്മ പ്രസിഡന്‍റ് ശ്വേത മേനോൻ അടക്കമുള്ളവര്‍ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

    കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടര്‍ നടപടികള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനാണ് യോഗം ചേര്‍ന്നത്. ദിലീപ് കുറ്റവിമുക്തനായതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും നടൻ കുറ്റം ചെയ്യില്ല എന്നാണ് തന്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസമെന്നുമാണ് അമ്മ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നടി ലക്ഷ്മി പ്രിയ പ്രതികരിച്ചത്. ദിലീപിനെ അമ്മയിൽ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ജനറൽ ബോഡിയാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം, വിധിയിൽ അമ്മ പ്രസിഡന്റ് ശ്വേത മേനോൻ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. കോടതി വിധിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും നിയമം നീതിയുടെ വഴിക്ക് പോകട്ടെയെന്നും അമ്മ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചിരുന്നു.

    ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ചർച്ചകളിലാണ് ഫെഫ്കയും. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടുമണിക്കൂറിനകമാണ് ഫെഫ്കയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്. ഇപ്പോൾ കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതോടെ സംഘടനയിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ ദിലീപിന് അവകാശമുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഫെഫ്ക സെക്രട്ടറി ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണ​ന്റെ പ്രതികരണം.

    കോടതി വിധി അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നാണ് നിർമാതാക്കളുടെ സംഘടനയായ കേരള ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞത്. ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് സംഘടനയും. ദിലീപ് കത്ത് നൽകിയാൽ തിരിച്ചെടുക്കുമെന്നാണ് സംഘടന പ്രസിഡന്റ് ബി.രാഗേഷ് പ്രതികരിച്ചത്. ദിലീപിന്റെ കത്ത് കിട്ടിയാൽ സംഘടനയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുമെന്നും ദിലീപ് നിലവിൽ സംഘടനയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഷനിലാണെന്നും ബി. രാഗേഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    എറണാകുളം പ്രിൻസപ്പൽ​ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നടൻ ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത്. യുടേതാണ് വിധി. കേസിൽ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി. പ്രിൻസിപ്പൽ ​സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ഹണി.എം വർഗീസാണ് കേസിന്റെ വിധി പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് മുതൽ ആറ് പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ ഡിസംബർ 12ന് പ്രഖ്യാപിക്കും.

    എൻ.എസ് സുനിൽ(പൾസർ സുനി), മാർട്ടിൻ ആന്റണി, ബി.മണികണ്ഠൻ, വി.പി.വിജീഷ്, എച്ച്.സലിം, പ്രദീപ് എന്നിവരെയാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. ദിലീപ് കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്തതിന് തെളിവില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെ പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയ ബലാത്സംഗം ഉൾപ്പടെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഏഴ് മുതലുള്ള പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയ ഗൂഢാലോചന, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൾ കുറ്റങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞില്ല. ദിലീപിനൊപ്പം ഏഴാം പ്രതി ചാർളി തോമസ്, ഒമ്പതാം പ്രതി സനിൽകുമാർ, പത്താം പ്രതി ശരത് ജി നായർ എന്നിവരെയാണ് കോടതി വെറുതെവിട്ടത്.

    2017 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 17 നാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ച​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. സ​മൂ​ഹ മ​ന​സാ​ക്ഷി​യെ ഞെ​ട്ടി​ച്ച​തും മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ ലോ​ക​ത്തെ ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശു​ന്ന​തു​മാ​യ സം​ഭ​വ​മാ​ണ്​ അ​ന്ന് അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. തൃ​ശൂ​രി​ൽനി​ന്ന് ഒ​രു സി​നി​മ​യു​ടെ ഡ​ബ്ബി​ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങുകയായിരുന്നു നടി. അ​ങ്ക​മാ​ലി അ​ത്താ​ണി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തു​വെ​ച്ച് കാ​റി​ല്‍ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​യ​റി​യ അ​ക്ര​മി സം​ഘം ന​ടി​യെ ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യി ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ക​യും വീ​ഡി​യോ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും പ​ക​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട ന​ടി സം​വി​ധാ​യ​ക​നും ന​ട​നു​മാ​യ ലാ​ലി​ന്‍റെ കാ​ക്ക​നാ​ട്ടെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് അ​ഭ​യം തേ​ടി​യ​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ അ​ന്ത​രി​ച്ച പി.​ടി. തോ​മ​സ് എം.​എ​ൽ.​എ വി​ഷ​യം ഉ​ന്ന​ത പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് കേ​സ് വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​വു​ന്ന​ത്.

    പ​ല നാ​ട​കീ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം ദി​ലീ​പി​ന്‍റെ അ​റ​സ്റ്റ്, ആ​ഴ്ച​ക​ൾ നീ​ണ്ട ജ​യി​ൽ​വാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഭ​വ പ​ര​മ്പ​ര​ക​ൾ​ക്കും കേ​ര​ളം സാ​ക്ഷി​യാ​യി. ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ദി​ലീ​പും പ​ൾ​സ​ർ സു​നി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ദി​ലീ​പി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ അ​തു​വ​രെ താ​ര​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച താ​ര​സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ അ​മ്മ​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കൈ​വി​ട്ടു. സ​ഹ​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ പ​ല​രും തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ന​ടി​ക്കൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് കൂ​റു​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പി​ന്നീ​ട് മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലും വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഡ​ബ്ലി​യു.​സി.​സി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും സി​നി​മ​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​നാ​യി ഹേ​മ ക​മ്മി​റ്റി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ച​തു​മെ​ല്ലാം ഇ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്.

    2019 ലാ​ണ് കേ​സി​ലെ വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ എ​റ​ണാ​കു​ളം പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ സെ​ഷ​ന്‍സ് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച്​ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തി​യ പ​ൾ​സ​ർ സു​നി​ മു​ഖ്യ​പ്ര​തിയാണ്. ന​ട​ൻ ദി​ലീ​പ് എ​ട്ടാം പ്ര​തിയാണ്. ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ന​ടി​യോ​ടു​ള്ള വ്യ​ക്തി​വി​രോ​ധ​ത്തി​ന് ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യെ​ന്നാ​ണ് ദി​ലീ​പി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള കേ​സ്. ത​ന്നെ കേ​സി​ൽ പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണെ​ന്നും തെ​ളി​വു​ക​ൾ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച​താ​ണെ​ന്നു​മു​ള്ള വാ​ദ​മാ​ണ് ദി​ലീ​പ് തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ള്‍സ​ര്‍ സു​നി​യും ദി​ലീ​പും കൂ​ടാ​തെ മാ​ര്‍ട്ടി​ന്‍ ആ​ന്റ​ണി, ബി. ​മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ന്‍, വി.​പി. വി​ജീ​ഷ്, എ​ച്ച്. സ​ലീം, പ്ര​ദീ​പ്, ചാ​ര്‍ളി തോ​മ​സ്, സ​ന​ല്‍കു​മാ​ര്‍, ശ​ര​ത്​ ജി. ​നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ട്ട​ത്.

