താളം തെറ്റിയ ഉറക്കം, അപ്രതീക്ഷിത ഫലങ്ങൾ: ഫുട്ബാൾ ലോകകപ്പിന്റെ ലഹരിയിൽ ബിഗ് ബി; ‘ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി’text_fields
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബാൾ ആരാധകരെപ്പോലെ തന്നെ ബോളിവുഡ് ഇതിഹാസം അമിതാഭ് ബച്ചനും ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഈ ആവേശം തന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതചര്യകളെ അല്പം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് താരം തുറന്നു പറയുന്നു. മത്സരങ്ങളുടെ സമയക്രമം തന്റെ ഉറക്കത്തെയും ദിനചര്യകളെയും താളം തെറ്റിച്ചുവെന്നാണ് ബച്ചൻ പറയുന്നത്. തന്റെ ഔദ്യോഗിക ടംബ്ലർ ബ്ലോഗിലൂടെയാണ് താരം തന്റെ ഈ ഫുട്ബാൾ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്.
‘സമയക്രമങ്ങളെല്ലാം പാടെ മാറിമറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഫുട്ബാൾ ലോകകപ്പ് തന്നെ. മത്സരങ്ങൾ കാണാനുള്ള സമയങ്ങൾ വളരെ വിചിത്രമാണ്. അത് നമ്മുടെ ദിവസങ്ങളെ കൂടുതൽ മോശമാക്കുന്നു. എങ്കിലും നമ്മൾ മത്സരങ്ങൾ കാണുന്നു, ആർപ്പുവിളിക്കുന്നു, ഒപ്പം ചിലപ്പോൾ നിരാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു’ ബച്ചൻ തന്റെ ബ്ലോഗിൽ കുറിച്ചു.
ലോകകപ്പിൽ ഇതുവരെ കണ്ട അപ്രതീക്ഷിത ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വാചാലനായി. കരുത്തരായ പല ഫുട്ബാൾ ശക്തികളും തോൽവിക്ക് വഴങ്ങിയപ്പോൾ, വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന കൊച്ചു രാജ്യങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘ഏറ്റവും മികച്ച ടീം വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു. എന്നാൽ മത്സരഫലം വരുന്നത് വരെ ആരാണ് മികച്ചതെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല’ താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഫുട്ബാൾ താരങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണലിസത്തെയും ബച്ചൻ അഭിനന്ദിച്ചു. ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബാളിൽ പരസ്പരം പോരാടുന്നവർ ദേശീയ ടീമുകൾക്കായി ഒന്നിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു മനോഭാവം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഇതിനെ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ (IPL) ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം ഉപമിച്ചു. ‘ഐ.പി.എല്ലിൽ താരങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുകയും എതിരാളികളാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ദേശീയ ടീമിനായി അവർ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. ഇത്തരമൊരു മാറ്റത്തിന് വലിയൊരു വ്യക്തിത്വം തന്നെ ആവശ്യമാണ്’ ബച്ചൻ നിരീക്ഷിച്ചു.
ഈ ലോകകപ്പിലെ കൗമാര താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും അദ്ദേഹത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചു. 17ഉം 18ഉം വയസ്സുള്ള കൗമാരക്കാർ ഒരു രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ലോക വേദിയിൽ കളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘ആ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചുപോകും. അത്തരമൊരു പ്രായത്തിൽ അവരെപ്പോലെ ഒന്നുമായിരുന്നില്ല നമ്മളെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു’ അദ്ദേഹം ഓർത്തു.
ഓരോ തലമുറയും തങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളവർക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതെന്നും, ഇന്നത്തെ യുവത്വം അത്തരം പുരോഗതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാണെന്നും താരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അല്പം വെയിൽ കൊള്ളാൻ താൻ പുറത്തിറങ്ങുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെയാണ് അദ്ദേഹം ബ്ലോഗ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഫൈനൽ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ്, നിരവധി അട്ടിമറികൾക്കും പുതിയ യുവതാരങ്ങളുടെ ഉദയത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുകയാണ്.
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