Madhyamam
    date_range 16 May 2026 10:47 AM IST
    date_range 16 May 2026 10:47 AM IST

    'അവളെന്നെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാക്കി'; അനുഷ്ക വന്നശേഷം തന്നിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിരാട് കോഹ്‌ലി

    വിരാട് കോഹ്‌ലിയും അനുഷ്ക ശർമ്മയും

    ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോഹ്‌ലിയും ബോളിവുഡ് നടി അനുഷ്ക ശർമ്മയും തങ്ങളുടെ സസ്യാഹാര ശീലത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും തുറന്നുപറയാറുള്ള ദമ്പതികളാണ്. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവായി മാറ്റിയതിൽ ഈ ഭക്ഷണരീതിക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് ഇരുവരും വിശ്വസിക്കുന്നു. പരസ്പരം നൽകുന്ന പിന്തുണയാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പല നല്ല മാറ്റങ്ങൾക്കും കാരണമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളമായി വിവാഹിതരായ ഇവർ പലപ്പോഴും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൃഗങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും ആരോഗ്യസംരക്ഷണവും മുൻനിർത്തിയാണ് ഇരുവരും ഈയൊരു ജീവിതശൈലി തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

    മൃഗങ്ങളോടുള്ള കടുത്ത സ്നേഹം കാരണമാണ് അനുഷ്ക 2015-ൽ സസ്യാഹാരത്തിലേക്ക് മാറുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ഈ മാറ്റം അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്ന് അനുഷ്ക സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മനസ്സമാധാനത്തിനും ആത്മീയമായ കാരണങ്ങൾക്കുമായാണ് താൻ ഈ വഴി തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കുന്നു. സസ്യാഹാരിയായതിന് ശേഷം തനിക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് കുറഞ്ഞതായും പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവതിയായതായും അനുഷ്ക പറയുന്നുണ്ട്. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിരാടും ഈ പാത പിന്തുടരുകയായിരുന്നു. ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് താൻ സസ്യാഹാരം തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച തീരുമാനമായിരുന്നു ഇതെന്നും കോഹ്‌ലി പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തി.

    അനുഷ്ക തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിരാട് കോഹ്‌ലി വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത്. മുൻപൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനോ ശാന്തമായി ചിന്തിക്കാനോ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും, അനുഷ്കയാണ് തന്നെ ഒരു മികച്ച മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയതെന്നും കോഹ്‌ലി പറയുന്നു. മൃഗങ്ങളോടുള്ള അവളുടെ അളവറ്റ സ്നേഹം കണ്ടതിന് ശേഷം തനിക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും മാംസാഹാരം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, ലോകത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കാണാൻ അവളാണ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതെന്നും വിരാട് മുൻപ് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

    ലോകം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ഭക്ഷണരീതിയിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും ഇവർ തയാറാകാറില്ല. വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ റസ്റ്റോറന്റുകളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഷെഫുമാർ ഇവർക്കായി പ്രത്യേക സസ്യാഹാര വിഭവങ്ങൾ തത്സമയം ഒരുക്കി നൽകാറുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ലണ്ടനിലെ ഒരു പ്രശസ്ത റസ്റ്റോറന്റിൽ വെച്ച് ഷെഫ് ഹർഷ് ദീക്ഷിത് ഇവർക്കായി ഒരുക്കിയ 'ഫൊ' (ഒരു വിയറ്റ്നാമീസ് വിഭവം) എന്ന സൂപ്പ് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സാധാരണയായി മാംസം ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഈ വിഭവം, ഇവർക്കായി പച്ചക്കറികളും റൈസ് നൂഡിൽസും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് പച്ചക്കറിയായ 'പടവലങ്ങ' കൊണ്ടാണ് ഷെഫ് തയാറാക്കിയത്. വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങളിൽ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് തങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇരുവരും പറയുന്നു.

    അന്താരാഷ്ട്ര വിഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും, ഡൽഹിക്കാരനായ വിരാടിന് തന്റെ നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങളോടുള്ള പ്രിയം ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് 'ചോലെ ഭട്ടൂരെ' എന്ന വിഭവത്തോട് കോഹ്‌ലിക്കുള്ള ഭ്രമം പ്രശസ്തമാണ്. വിരാടിന്റെ ഈ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കി 2022-ൽ അനുഷ്ക മുംബൈയിൽ വെച്ച് ഒരു നാടൻ റസ്റ്റോറന്റ് കണ്ടെത്തുകയും അവിടെനിന്ന് വിരാടിനായി ചോലെ ഭട്ടൂരെ വാങ്ങി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈയൊരു ഒരൊറ്റ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെ അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിലായിരുന്ന ആ ചെറിയ റസ്റ്റോറന്റ് പിന്നീട് വലിയ വിജയമായി മാറി. ഇത്തരത്തിൽ ബംഗളൂരുവിലെയും മുംബൈയിലെയും ചെറിയ ഭക്ഷണശാലകൾ സന്ദർശിക്കാനും ഈ ദമ്പതികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ്. നിലവിൽ മകൾ വാമികക്കും മകൻ അകായ്ക്കുമൊപ്പം സന്തോഷകരമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ഇരുവരും.

    TAGS:Anushka SharmapartnershipVirat KohliCelebritiesLifestyle
