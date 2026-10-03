‘അച്ഛനായത് വാക്കുകൾക്കതീതമായ മാന്ത്രിക അനുഭവം’; മകൻ വിഹാന്റെ വരവോടെ ജീവിതം മാറിയെന്ന് വിക്കി കൗശൽ

‘അച്ഛനായത് വാക്കുകൾക്കതീതമായ മാന്ത്രിക അനുഭവം’; മകൻ വിഹാന്റെ വരവോടെ ജീവിതം മാറിയെന്ന് വിക്കി കൗശൽtext_fields
ബോളിവുഡ് താരജോഡികളായ വിക്കി കൗശലും കത്രീന കൈഫും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഏടിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. 2025 നവംബറിലാണ് ഇരുവർക്കും വിഹാൻ എന്ന ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നത്. കുഞ്ഞിന്റെ വരവോടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും പിതൃത്വം നൽകിയ അപൂർവ്വ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും നടൻ വിക്കി കൗശൽ അടുത്തിടെ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ മനസ്സ് തുറന്നു.
അച്ഛനായ ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ആ സന്തോഷം തന്നിലുണ്ടാക്കിയ വലിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ വികാരഭരിതനായാണ് വിക്കി സംസാരിച്ചത്. ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണെന്ന് വിക്കി വ്യക്തമാക്കി.
കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ശേഷമുള്ള കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു പൂർണ്ണതയും സംതൃപ്തിയും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വിക്കി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ‘ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ ഇന്ന രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളമുണ്ടായി എന്ന് അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ എനിക്ക് ഇത്രമാത്രം പറയാൻ സാധിക്കും. ഇതൊരു മാന്ത്രിക അനുഭവമാണ്. നിങ്ങൾക്കത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് വിശദമായി വിവരിക്കാൻ വേണ്ടത്ര വാക്കുകൾ എന്റെ പക്കലുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല’ വിക്കി വ്യക്തമാക്കി.
കുഞ്ഞിന്റെ വരവോടെ കുടുംബത്തിലും വ്യക്തിജീവിതത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വിക്കി പറയുന്നു. മുൻഗണനകളിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നതായും, ജോലിത്തിരക്കുകൾക്കിടയിലും കുഞ്ഞിനൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്നും വിക്കി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജീവിതത്തിലെ പുതിയ മുൻഗണനകൾ: മുൻപ് ജോലി മാത്രമായിരുന്നു പ്രധാന ശ്രദ്ധയെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും കുഞ്ഞിന്റെ കുഞ്ഞു വളർച്ചകളും മാറ്റങ്ങളും കാണുന്നതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നത്.
മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ താനും കത്രീനയും ഈ പുതിയ റോൾ വളരെ ആസ്വദിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുഞ്ഞിന്റെ പരിപാലനത്തിൽ പങ്കാളിയാവുക എന്നത് നൽകുന്ന സന്തോഷം പണത്തിനോ പ്രശസ്തിക്കോ പകരം വെയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിക്കി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. കുഞ്ഞ് വിഹാൻ ജനിച്ച നിമിഷം മുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുടനീളം വൻ സ്വീകരണമാണ് ആരാധകരും സിനിമാ ലോകത്തെ പ്രമുഖരും താരകുടുംബത്തിന് നൽകിയത്.
ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട താരജോഡികളിലൊന്നായ വിക്കിയും കത്രീനയും തങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകൾ എപ്പോഴും ആരാധകരുമായി പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോഴൊക്കെയും തികച്ചും വികാരഭരിതനായാണ് നടൻ സംസാരിക്കാറുള്ളലത്.
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