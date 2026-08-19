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    Celebrities
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 11:36 AM IST

    ഐ.വി. ശശിയുടെ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമാതാവ് ജിയോ കുട്ടപ്പൻ അന്തരിച്ചു

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    ജിയോ കുട്ടപ്പൻ

    മലയാള സിനിമാ രംഗത്ത് നിർമാണത്തിലും വിതരണത്തിലും ഒരു കാലത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവ് ജിയോ കുട്ടപ്പൻ (90) അന്തരിച്ചു. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അദ്ദേഹം, ഇന്ന് പുലർച്ചെ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ സെന്റർ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് അന്തരിച്ചത്.

    ഔദ്യോഗിക നാമം എൻ.ജി. ജോൺ എന്നാണെങ്കിലും സിനിമാ ലോകത്തും സൗഹൃദ വലയങ്ങളിലും ജിയോ കുട്ടപ്പൻ എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം ഏറെ പ്രശസ്തനായത്. മലയാള സിനിമയുടെ സുവർണ്ണകാലഘട്ടത്തിൽ ഒട്ടനവധി മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ മായ്ച്ചു കളയാനാവാത്ത ഒട്ടനവധി നാഴികക്കല്ലുകൾ തീർത്താണ് നിർമാതാവ് ജിയോ കുട്ടപ്പൻ വിടപറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സംവിധായകൻ ഐ.വി. ശശിയുടെ കരിയറിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ചതും ജനപ്രിയവുമായ പല സിനിമകൾക്കും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു.

    ഏഴാം കടലിനക്കരെ', 'മീൻ', 'ഈ നാട്', 'ഇത്രയും കാലം' തുടങ്ങി മലയാളികൾ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത നിരവധി ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങൾ ജിയോ കുട്ടപ്പന്റെ നിർമാണത്തിൽ പിറന്നവയാണ്. ഐ.വി. ശശി എന്ന പ്രതിഭാധനനായ സംവിധായകന്റെ കരിയർ വളർച്ചയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൻ വിജയങ്ങളിലും ജിയോ കുട്ടപ്പൻ എന്ന പേര് എക്കാലത്തും വളരെ നിർണായകമായി നിലകൊള്ളുന്നു.

    ജിയോ കുട്ടപ്പൻ നിർമിച്ച സിനിമകളിൽ രാഷ്ട്രീയമായും സാമൂഹികമായും വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു 'ഈ നാട്'. തിയറ്ററുകളിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക വിജയം നേടിയ ഈ ചിത്രം, 1982ലെ മികച്ച മലയാള സിനിമക്കുള്ള ഫിലിംഫെയർ പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കുകയുണ്ടായി.

    ഒരുകാലത്ത് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച ഇത്തരം ശക്തമായ പ്രമേയങ്ങളുള്ള സിനിമകൾ നിർമിക്കാൻ കാണിച്ച ധൈര്യമാണ് ജിയോ കുട്ടപ്പനെ മറ്റ് നിർമാതാക്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കിയത്. ഐ.വി. ശശിയുടെ സംവിധാന മികവും ജിയോ കുട്ടപ്പന്റെ നിർമാണ പിന്തുണയും ചേർന്നപ്പോൾ മലയാള സിനിമക്ക് ലഭിച്ചത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ തന്നെ എക്കാലത്തെയും വലിയ സൂപ്പർഹിറ്റുകളായിരുന്നു.

    മലയാള സിനിമയുടെ അതിരുകൾ ഭേദിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലും ജിയോ കുട്ടപ്പൻ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തന്നെ അഭിമാനമായി മാറിയ പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ മണിരത്നം മലയാളത്തിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ഏക ചിത്രമായ 'ഉണരൂ' നിർമിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. സുകുമാരനും മോഹൻലാലും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ ഈ ചിത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

    അമേരിക്കയിൽ ചിത്രീകരിച്ച ആദ്യ മലയാള സിനിമയായ 'ഏഴാം കടലിനക്കരെ' നിർമിച്ചതും ജിയോ പിക്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു. മലയാള സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക വളർച്ചയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണ്. രാജീവ് കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത് കമൽഹാസൻ നായകനായെത്തിയ എക്കാലത്തെയും മികച്ച രാഷ്ട്രീയ ത്രില്ലർ ചിത്രമായ 'ചാണക്യൻ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർമാണത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മലയാള സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക വളർച്ചയിലും ആധുനികവൽക്കരണത്തിലും ജിയോ കുട്ടപ്പന്റെ സംഭാവനകൾ സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്.

    മലയാള സിനിമയുടെ എഴുപതുകളുടെയും എൺപതുകളുടെയും സുവർണ്ണകാലഘട്ടത്തിൽ തിളങ്ങിനിന്ന പ്രമുഖ ബാനറായിരുന്നു ജിയോ പിക്ചേഴ്സ്. ജിയോ കുട്ടപ്പൻ നിർമിച്ച മിക്ക സിനിമകളും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും തിയറ്ററുകളിൽ സൂപ്പർഹിറ്റുകളായി മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മലയാള സിനിമാ വ്യവസായത്തിന് മികച്ചതും വാണിജ്യപരമായി വിജയം കൈവരിച്ചതുമായ ഒട്ടനവധി ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർമ്മാണ കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചു. എന്നാൽ എൺപതുകളുടെ അവസാനത്തോടെ സിനിമയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെ തുടർന്ന് ജിയോ പിക്ചേഴ്സ് സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു. ഈ തിരിച്ചടിയെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ചലച്ചിത്ര നിർമാണവും വിതരണവും പൂർണമായും അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

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    TAGS:Malayalam CinemaMovie Newspasses awayProducerJio Kutappan
    News Summary - Veteran Malayalam Producer Jio Kutappan Passes Away
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