Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightCelebritieschevron_rightഫ​രീ​ദ ജ​ലാ​ലി​ന്റെ...
    Celebrities
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 9:49 AM IST

    ഫ​രീ​ദ ജ​ലാ​ലി​ന്റെ ഷാ​റൂ​ഖ് വാ​ത്സ​ല്യം ആ​ര്യ​നി​ലേ​ക്കും...

    text_fields
    bookmark_border
    fareeda jalal
    cancel
    camera_alt

    ഫ​രീ​ദ ജ​ലാ​ലി​നൊപ്പം ഷാറൂഖ്

    ഫ​രീ​ദ ജ​ലാ​ലി​നെ അ​റി​യാ​ത്ത ത​ല​മു​റ​കളു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. കു​ട്ടി​ത്തം തു​ളു​മ്പു​ന്ന മു​ഖ​മു​ള്ള, ‘ത​ഖ്ദീ​റി’​ലെ​യും ‘ആ​രാ​ധ​ന’​യി​ലെ​യും നാ​യി​ക​യെ ഓ​ൾ​ഡ് ജ​ൻ ബോ​ളി​വു​ഡ് പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് മറക്കാനാവില്ല. ‘ദി​ൽ​വാ​ലെ ദു​ൽ​ഹ​നി​യ...’​യും ‘കു​ച്ച് കു​ച്ച് ഹോ​ത്താ ഹേ’​യും ക​ണ്ടു പ്ര​ണ​യി​ച്ച ന​യ​ന്റി കി​ഡ്സി​നും നെ​റ്റ്ഫ്ലി​ക്സി​ൽ ‘ഹീ​രാ​മ​ൻ​ഡി’ ക​ണ്ട ജ​ൻ സീ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ പ​രി​ചി​ത​യാ​ണി​വ​ർ. ഷാ​റൂ​ഖ് ഖാ​ൻ സി​നി​മ​ക​ളി​ലെ സ​ജീ​വ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ ഫ​രീ​ദ ജ​ലാ​ലി​ന് ഷാ​റൂ​ഖി​നോ​ടു​ള്ള പു​ത്ര​സ​മാ​ന​മാ​യ വാ​ത്സ​ല്യ​വും ഷാ​റൂ​ഖി​ന് തി​രി​ച്ചു​ള്ള മാ​തൃ​സ​മാ​ന​മാ​യ സ്നേ​ഹ​ബ​ഹു​മാ​ന​വും ബോ​ളി​വു​ഡി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​ണ്.

    എ​ഴു​പ​ത്താ​റാം വ​യ​സ്സി​ലും മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ ഫ​രീ​ദ, ഒ​രു മു​ത്ത​ശ്ശി​യു​ടെ സ്നേ​ഹ​വാ​ത്സ​ല്യം ഷാ​റൂ​ഖ് കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ഇ​ള​മു​റ​ക്കാ​ര​ൻ ആ​ര്യ​ൻ ഖാ​നിലും ചൊ​രി​യു​ക​യാ​ണ്. ആ​​ര്യ​നെ അ​വ​​​ന്റെ കു​ഞ്ഞു​നാ​ൾ മു​ത​ലേ കാ​ണു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഇ​ന്ന് സം​വി​ധാ​യ​ക കു​പ്പാ​യ​മ​ണി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന ഷാ​റൂ​ഖ് പു​ത്ര​നു​വേ​ണ്ടി താ​ൻ പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ‘ദു​വാ​യേം ഹേ ​ഉ​ൻ കേ ​ലി​യേ...​അ​വ​ന്റെ വ​ള​രെ ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ എ​നി​ക്ക​റി​യാം. ആ​ര്യ​ൻ സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യ​തി​ൽ എ​നി​ക്കും ഏ​റെ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ട്. അ​ല്ലാ​ഹു അ​വ​ന് എ​ല്ലാ വി​ജ​യ​വും ന​ൽ​ക​ട്ടെ’ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ത​ന്റെ പു​തി​യ ചി​ത്ര​മാ​യ ‘ല​വ് ഇ​ൻ വി​യ​റ്റ്നാ​മി’​ന്റെ ട്രെ​യി​ല​ർ റി​ലീ​സി​ങ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫ​രീ​ദ പ​റ​ഞ്ഞു. ഷാ​റൂ​ഖി​നോ​ടു​ള്ള വാ​ത്സ​ല്യ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി​യും അ​വ​ർ വാ​ചാ​ല​യാ​യി.

    ‘ഒ​ട്ടേ​റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഷാ​റൂ​ഖി​നൊ​പ്പം അ​ഭി​ന​യി​ച്ചു. ജീ​വി​തം നി​റ​യെ ഇ​ത്രമേൽ ഊ​ർ​ജ​മു​ള്ള മ​റ്റൊ​രാ​ളെ ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​മ്മ​യാ​യും അ​ഭി​ന​യി​ച്ചു. ഒ​രു മാ​തൃ-​പു​ത്ര ബ​ന്ധ​മാ​ണ് ഷാ​റൂ​ഖു​മാ​യി എ​നി​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​റു​ള്ള​ത്. 14-ാം വ​യ​സ്സി​ൽ പി​താ​വും 24-ാം വ​യ​സ്സി​ൽ മാ​താ​വും ന​ഷ്ട​മാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​​ത്തി​ന് എ​ന്നാ​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന വാ​ത്സ​ല്യം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് തോ​ന്നാ​റു​ള്ള​ത്. ആ ​വാ​ത്സ​ല്യം സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി​ത​ന്നെ എ​ന്നി​ൽ നി​റ​യു​ന്നു’ ഫ​രീ​ദ പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Shah Rukh KhanFarida JalalAryan KhanBollywood
    News Summary - Veteran Actress Farida Jalal Gives Her Blessings To Shah Rukh Khan's Son Aryan Khan
    Similar News
    Next Story
    X