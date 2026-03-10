Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 10 March 2026 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 10 March 2026 12:58 PM IST

    ‘എന്‍റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് വർധിച്ചു, ശരിക്കും പേടി തോന്നി’; അനുഭവിച്ചത് കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷമെന്ന് ഉർവശി റൗട്ടേല

    പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ കുവൈത്തിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു
    പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ കുവൈത്തിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ നടി ഉർവശി റൗട്ടേല പങ്കുവെച്ച അനുഭവങ്ങൾ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. വിമാനത്തിൽ കയറിയ ഉടൻ തനിക്ക് വല്ലാത്ത ഭയവും ആശങ്കയും അനുഭവപ്പെട്ടുവെന്ന് നടി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെ ആരാധകരെ അറിയിച്ചു.

    ‘വിമാനത്തിൽ കയറുന്നത് വരെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ശാന്തയായിരുന്നു. എന്നാൽ സീറ്റിലിരുന്ന ഉടൻ പെട്ടെന്നൊരു ഭയം എന്നെ കീഴടക്കി. എന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് വർധിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, വല്ലാത്തൊരു പേടിയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്’ ഉർവശി കുറിച്ചു. സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്താൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും താരം ആരാധകരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. താൻ വളരെ ദുർബലയായും ആശങ്കാകുലയായുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതെന്നും ആരാധകരുടെ പിന്തുണ തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലുതാണെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കുവൈത്തിൽ എത്തിയതായിരുന്നു ഉർവശി. സംഘർഷാവസ്ഥ രൂക്ഷമായതോടെയാണ് മടക്കയാത്ര നടത്തിയത്. നിലവിൽ താരം മുംബൈയിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചേർന്നു. മുംബൈയിൽ കാറിൽ സഞ്ചരിക്കവേ എടുത്ത വിഡിയോ പങ്കുവെച്ച് താൻ സുരക്ഷിതയാണെന്ന് താരം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    നേരത്തെ നടി ഇഷ ഗുപ്തയും സമാനമായ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ അബുദാബിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ താരം അടുത്തിടെയാണ് സുരക്ഷിതമായി ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥയിൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമായിരുന്നുവെന്നും, സഹായം നൽകിയ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനും യു.എ.ഇ ഭരണകൂടത്തിനും താരം നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

    ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ സംഘർഷം കടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യു.എ.ഇ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വ്യോമപാത ഭാഗികമായി അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. എമിറേറ്റ്‌സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിമാനക്കമ്പനികൾ സർവീസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

