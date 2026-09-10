2700 ഏക്കറിൽ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് മുതൽ മൃഗശാല വരെ; മൈക്കിൾ ജാക്സൻ തീർത്ത നെവർലാൻഡ് റേഞ്ചിന്റെ അറിയാകഥകൾtext_fields
പോപ് സംഗീതഞ്ജനായ മൈക്കിൾ ജാക്സനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകളിലൂടെയും പ്രശസ്തമായ നൃത്തച്ചുവടുകളിലൂടെയുമാണ് ലോകം ഓർക്കുന്നത്. എന്നാൽ കാലിഫോർണിയയിലെ 2,700 ഏക്കറിലധികം പരന്നുകിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ എസ്റ്റേറ്റ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നത് പലർക്കുമറിയാത്ത ഒരു സത്യമാണ്.
അതൊരു സാധാരണ സെലിബ്രിറ്റി വീടായിരുന്നില്ല. കുട്ടികളുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന അമ്യൂസ്മെന്റ് റൈഡുകൾ, ഫെറി വീൽ, സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്, റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ, സിനിമാ തിയറ്റർ എന്നിവയെല്ലാമുള്ള ഒരു അത്ഭുത ലോകമായിരുന്നു. അതാണ് 'നെവർലാൻഡ് റേഞ്ച്'.
നെവർലാൻഡ് എന്ന പേര് ലഭിക്കുന്നതിന് വളരെക്കാലം മുമ്പ് സാന്റാ ബാർബറ കൗണ്ടിയിലെ ഈ ഭൂപ്രദേശം 'സാക്ക ലഡേറാസ് റേഞ്ച്' എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 1981ൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡെവലപ്പർ ആയ വില്യം ബോൺ ഇത് വാങ്ങുകയും 'സൈക്കോമൂർ വാലി റേഞ്ച്' എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത് ഒരു വലിയ എസ്റ്റേറ്റാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
ഒരു വലിയ പ്രധാന വീട്, മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, കൽപ്പാലങ്ങൾ, വെള്ളച്ചാട്ടത്തോടുകൂടിയ നാല് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള തടാകം എന്നിവയെല്ലാം ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. 1983ൽ 'സേ സേ സേ' എന്ന മ്യൂസിക് വിഡിയോ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിൽ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന പോൾ മക്കാർട്ണിയെ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് മൈക്കിൾ ജാക്സൻ ആദ്യമായി ഈ ഭൂമി കാണുന്നത്. അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അത് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതിനുശേഷം ആ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറി. പീറ്റർ പാൻ കഥകളിലെ കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും വളരാത്ത സാങ്കൽപ്പിക ദ്വീപായ 'നെവർലാൻഡ്' എന്ന പേര് ജാക്സൻ ആ എസ്റ്റേറ്റിന് നൽകി. തുടർന്ന് അതൊരു പരമ്പരാഗത ഫാമിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വകാര്യ തീം പാർക്കായി മാറി.
ഫ്രഞ്ച് കൺട്രി ശൈലിയിലുള്ള വീട്, സിനിമ തിയറ്റർ, തടാകം, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് എന്നിവ അവിടെ നിർമിക്കപ്പെട്ടു. ഫെറി വീൽ, ബമ്പർ കാറുകൾ, മൃഗശാലയുമൊക്കെ ഈ വിശാലമായ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായി. ജാക്സന്റെ അമ്മയുടെ പേരിൽ സ്ഥാപിച്ച 'കാതറിൻ സ്റ്റേഷനും' അതിലെ വലിയ പൂക്കളിലുള്ള ക്ലോക്കും ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്.
എന്നാൽ 2003ൽ കാര്യങ്ങൾ ആകെ തകിടം മറിഞ്ഞു. മൈക്കിൾ ജാക്സനെതിരായ ക്രിമിനൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അധികാരികൾ അവിടെ പരിശോധന നടത്തുകയും, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അവിടെ തിരികെ താമസിക്കാൻ എത്തില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.
ജാക്സന്റെ സഹോദരി ല ടോയ ജാക്സന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മൈക്കിൾ ജാക്സൻ ഒരിക്കലും ആ റേഞ്ചിനെ തന്റെ വീടായി കണ്ടിരുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെത്തുടർന്ന് നെവർലാൻഡ് തകർന്നു. അമ്യൂസ്മെന്റ് റൈഡുകൾ ഓരോന്നായി നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും അമേരിക്കയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിലേക്ക് വിൽക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 2009ൽ മൈക്കിൾ ജാക്സൻ അന്തരിക്കുമ്പോൾ, നെവർലാൻഡ് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രതാപം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു.
ഒടുവിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി അതിന്റെ പഴയ പേരായ 'സൈക്കോമൂർ വാലി റേഞ്ച്' എന്ന പേരിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി. 2015ൽ 100 ദശലക്ഷം ഡോളർ വിലയിൽ വിപണിയിലെത്തിയ ഈ എസ്റ്റേറ്റ്, പിന്നീട് പലതവണ വില കുറഞ്ഞതിനുശേഷം 2020 ഡിസംബറിൽ ശതകോടീശ്വരനായ റൊണാൾഡ് ബർക്ൾ 22 ദശലക്ഷം ഡോളറിന് വാങ്ങുകയായിരുന്നു.
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