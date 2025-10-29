Begin typing your search above and press return to search.
    Music
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 8:57 AM IST

    ബോം​ബെ​യി​ൽ റോ​ഡ് ഷോ ​ന​ട​ത്താ​ൻ ഓ​പ​ൺ കാ​ർ കി​ട്ടാ​തെ മൈ​ക്കി​ൾ ജാ​ക്സ​ൺ

    ലോ​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ജ​ന​​പ്രി​യ പെ​ർ​ഫോ​മ​ർ​മാ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​യ സം​ഗീ​ത​കാ​ര​ൻ മൈ​ക്കി​ൾ ജാ​ക്സ​ൺ തൊ​ണ്ണൂ​റ്റാ​റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് റോ​ഡ് ഷോ ​ന​ട​ത്താ​ൻ ഓ​പ​ൺ കാ​ർ കി​ട്ടാ​തെ സം​ഘാ​ട​ക​ർ ഏ​റെ വ​ല​ഞ്ഞു​വ​ത്രെ. അ​ന്ന് ബോം​ബെ​യി​ൽ അ​നി​ൽ അം​ബാ​നി​ക്കു മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്ത​ര​മൊ​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​ടു​വി​ൽ അ​നി​ലി​ന്റെ കാ​റി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ഹാ​ന​ഗ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ റോ​ഡ് ഷോ ​ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി, സം​ഗീ​ത​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന സം​ഘ​ാടക​ൻ ആ​ന്ദ്രേ ടി​മ്മി​ൻ​സ് ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    ‘‘വേ​ദി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തു മു​ത​ൽ ജാ​ക്സ​ൻ ടീ​മി​ന്റെ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ വിചിത്ര പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളായിരുന്നു അന്ന് നേരിട്ടത്. പ്രൈ​വ​റ്റ് ജെ​റ്റും 360 ക്രൂ ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളും 40 ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ളു​മ​ുള്ള ര​ണ്ട് ആ​ന്റ​നോ​വ് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ത്തെ ലാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യി​ക്കു​ന്ന​തും സംഭവമായിരുന്നു. ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ ച​ര​ക്കു​വി​മാ​ന​മി​റ​ങ്ങി​യാ​ൽ റ​ൺ​വേ ത​ക​രു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ആ​ദ്യം എ.​ടി.​സി അ​നു​മ​തി ത​ന്നി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ഒ​ടു​വി​ൽ ഉ​ന്ന​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​തൃ​ത്വം ഇ​ട​പെ​ട്ടാ​ണ് ഇറങ്ങിയത്. വ​മ്പ​ൻ സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ജാ​ക്സ​ൺ, സ​ക​ല​രെ​യും അ​മ്പ​ര​പ്പി​ച്ച് പെ​ട്ടെ​ന്ന് വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ സം​ഭ​വ​വു​മു​ണ്ടാ​യി. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​നു പു​റ​ത്തെ ചേ​രി​ക​ൾ ക​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​രെ ചേ​രി​ക​ളി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക​ടു​ത്ത് പോ​യി പ​ത്തു മി​നി​റ്റോ​ളം അ​വര​ുമാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച്. ഒ​രു പെ​ട്ടി നി​റ​യെ ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യു​മു​ണ്ടാ​യി’’ -ആ​ന്ദ്രേ ഈ​യി​ടെ ഒ​രു അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Road showStage showsEntertainmentsMichael JacksonMusic programme
    News Summary - Michael Jackson couldn't find an open car to hold a road show in Bombay
