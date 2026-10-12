'അവരെല്ലാം മരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു'; അന്തരിച്ച നടൻ നാനാ പടേക്കറുടെ വിയോഗത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നുവെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ച് തനുശ്രീ ദത്ത

'അവരെല്ലാം മരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു'; അന്തരിച്ച നടൻ നാനാ പടേക്കറുടെ വിയോഗത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നുവെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ച് തനുശ്രീ ദത്തtext_fields
നടൻ നാനാ പടേക്കറുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താൻ നടത്തിയ മുൻ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിട്ടും നടി തനുശ്രീ ദത്ത തന്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. തനിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് താരം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ദൈവ സന്നിധിയിൽ അവർ അഭ്യർത്ഥനയും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. തനിക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്ന ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരായ എല്ലാവരെയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചുനീക്കണമെന്നാണ് തനുശ്രീയുടെ ആവശ്യം.
മുമ്പ് നാനാ പടേക്കർക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്ന തനുശ്രീ ദത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവാർത്തയോട് പ്രതികരിച്ച രീതി വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഓൾ ഇന്ത്യൻ സിൻ വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളിൽ നിന്ന് ഇതിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നെങ്കിലും താരം തന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ തയാറായില്ല. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ അധ്യായം പൂർണമായും അവസാനിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ച ദീർഘമായ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മഹാകാൽ ബാബയുടെ കോടതിയിലാണ് തന്റെ പൂർണ വിശ്വാസമെന്നും തന്റെ ജീവനെടുക്കാൻ നടന്ന പല ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും തന്നെ രക്ഷിച്ചത് അദ്ദേഹമാണെന്നും തനുശ്രീ അവകാശപ്പെടുന്നു. നാനാ പടേക്കറും കൂട്ടുകാരും തനിക്കെതിരെ നടത്തിയ നിരവധി ക്രൂരതകളിൽ നിന്നും തന്നെ സംരക്ഷിച്ചത് മഹാകാലാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നാനാ പടേക്കറുടെ മരണവാർത്ത യഥാർത്ഥമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തനിക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ തിന്മകൾ എന്നെന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും മഹാകാലേശ്വരന് മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കുവെച്ച വിഡിയോയിൽ അവർ പറയുന്നു.
"മഹാകാൽ ബാബയോടുള്ള എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണിത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇതുവരെ യാതൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയും അനുഗ്രഹവും മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് എപ്പോഴും ലഭിച്ചിരുന്നത്," എന്ന് തനുശ്രീ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്ന് താൻ തന്റെ എല്ലാ ദൈവങ്ങളോടും ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തന്നെ ദ്രോഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും അവർ ഇല്ലാതാകുന്നതുവരെ പിന്മാറാത്തതുമായ എല്ലാ തിന്മകളെയും അവരെ സഹായിക്കുന്നവരെയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കണമെന്നാണ് ആ പ്രാർത്ഥന.
തനിക്കെതിരെ നിരന്തരം നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ കടുത്ത നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ച തനുശ്രീ എതിരാളികൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ തനിക്ക് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ആ ആളുകൾ ഇനിയും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടരുകയാണെങ്കിൽ തനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് തന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, അവരുടെ മരണം പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പുവരുത്താൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അവർ പറയുന്നു. അവരുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ നിഷേധാത്മകതയും നിരന്തരമായ ഗൂഢാലോചനകളും ഇനി സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും തനുശ്രീ വ്യക്തമാക്കി.
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