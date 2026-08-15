അപ്പയെ അനുകരിച്ചുപോകുമോ എന്ന ഭയം; പിതാവിന്റെ സിനിമകൾ കാണുന്നത് നിർത്തിയതിനെ കുറിച്ച് സൂര്യ

അപ്പയെ അനുകരിച്ചുപോകുമോ എന്ന ഭയം; പിതാവിന്റെ സിനിമകൾ കാണുന്നത് നിർത്തിയതിനെ കുറിച്ച് സൂര്യtext_fields
സിനിമയിൽ സ്വന്തം മേൽവിലാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നത് ഏതൊരു താരപുത്രനും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. നടൻ സൂര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു നടനെന്ന നിലയിലുള്ള തിരിച്ചറിവുകൂടിയായിരുന്നു. വെറുമൊരു നടൻ എന്നതിലുപരി, മുതിർന്ന നടനും തന്റെ പിതാവുമായ ശിവകുമാറിന്റെ നിഴലിൽ നിന്ന് ബോധപൂർവ്വം മാറിനടക്കാനാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത്.
തന്റെ പിതാവിന്റെ അഭിനയശൈലി അറിവില്ലാതെ അനുകരിച്ചുപോകുമോ എന്ന ഭയം കാരണമാണ് താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നത് നിർത്തിയതെന്ന് സൂര്യ പറഞ്ഞു. ഒരു മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി പോയപ്പോൾ നേരിട്ട ഒരു അനുഭവമാണ് തന്റെ ചിന്താഗതിയെ പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയതെന്ന് താരം ഓർത്തെടുക്കുന്നു.
സുഹൃത്തിനൊപ്പം ഒരു മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ ക്ഷണക്കത്ത് നൽകാൻ പോയപ്പോഴാണ് ആ സംഭവം നടക്കുന്നത്. സുഹൃത്ത് സൂര്യയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് 'ശിവകുമാറിന്റെ മകൻ' എന്നായിരുന്നു. തുടർന്ന് താൻ അപ്പയെപ്പോലെ തന്നെയുണ്ടെന്നും അതേ പാത തന്നെ പിന്തുടരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞത് തന്നെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചതായി സൂര്യ പറയുന്നു.
‘ആ കമന്റ് എന്റെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞു. ഞാൻ അപ്പയുടെ സിനിമകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അറിയാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരഭാഷയും അഭിനയശൈലിയും എന്നിലേക്കും പകരുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അന്ന് എന്റെ ഈഗോയെ അത് തൊട്ടുണർത്തി, കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ കാണുന്നത് നിർത്തിവെച്ചു.
മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. സൂര്യ വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ് സിനിമയിൽ തന്റേതായ ഒരു വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ ഈ തീരുമാനം ഏറെ സഹായിച്ചതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ വ്യക്തിഗത വളർച്ചക്ക് ശേഷം, തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്ത് പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളുമായി മുന്നേറുന്ന സൂര്യയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്'. നിർമാതാവ് വംശിയും സംവിധായകൻ വെങ്കി അറ്റൂരിയും ഈ ചിത്രവുമായി തന്നെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവരിൽ കണ്ട ആവേശം ആരാധകരുടേതായിരുന്നുവെന്ന് സൂര്യ പ്രശംസിക്കുന്നു.
തന്റെ പഴയകാല സിനിമകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും, തങ്ങൾ ആരാധകരായി ആസ്വദിച്ച ആ വൈകാരിക അനുഭവം പ്രേക്ഷകർക്ക് തിരികെ നൽകാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തതായി താരം വ്യക്തമാക്കി. വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളും വൈകാരിക തലങ്ങളുമുള്ള മൂന്ന് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അത്രയും മനോഹരമായ രചനയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കരുത്തെന്നും സൂര്യ പറഞ്ഞു. വെറുമൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ റൊമാൻസ് ചിത്രത്തിനപ്പുറം ആഴത്തിലുള്ള ദൃശ്യാനുഭവം ചിത്രം നൽകുമെന്നാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.
ആഗസ്റ്റ് 14ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ 'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്' ഒരു റൊമാന്റിക് ഫാമിലി എന്റർടെയ്നർ ആയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും റഫറൻസുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ, പ്രേക്ഷകർ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിത്രമാണ് ഇതെന്നും സൂര്യ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും വലിയ ബെഞ്ച്മാർക്കുകൾ തീർക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ 'പ്രിറ്റി വുമൺ', 'നോട്ടിംഗ് ഹിൽ', 'ദി ഫോൾട്ട് ഇൻ ഔർ സ്റ്റാർസ്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ പോലെ ഹൃദയത്തിൽ മായാത്ത ചൂടും സ്നേഹവും അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും ഈ സിനിമയെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
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