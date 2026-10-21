ഇ-സിഗരറ്റ് ഉപയോഗം ശബ്ദത്തെ ബാധിച്ചു; നിക്കോട്ടിൻ ആസക്തിയെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഗായിക സെലീന ഗോമസ്

ഇ-സിഗരറ്റ് ഉപയോഗം ശബ്ദത്തെ ബാധിച്ചു; നിക്കോട്ടിൻ ആസക്തിയെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഗായിക സെലീന ഗോമസ്text_fields
ഹെവി നിക്കോട്ടിൻ വേപ്പിങ് തന്റെ ശബ്ദത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയെന്ന് ഗായികയും നടിയുമായ സെലീന ഗോമസ്. ശീലം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും താരം സമ്മതിച്ചു. നിക്കോട്ടിൻ ആസക്തി, ശബ്ദാരോഗ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, വേപ്പിങ് ശരീരത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും താരം സംസാരിച്ചു.
ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പിലാണ് സെലീന ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ‘ഞാൻ നിക്കോട്ടിൻ വളരെയധികം വേപ്പ് ചെയ്തു. ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും എന്നാൽ അടുത്തിടെ നിക്കോട്ടിൻ ഉപയോഗം നിർത്തിയെന്നും തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
നിക്കോട്ടിൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വേപ്പ് ചെയ്യുന്നവർ ഈ ശീലം പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു. ശബ്ദം ആശ്രയിക്കുന്നത് വോക്കൽ കോർഡുകളെയാണ്.
ശബ്ദപേടകത്തിനുള്ളിലെ ടിഷ്യുവിന്റെ രണ്ട് മടക്കുകൾ. വായു അവയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഈ ടിഷ്യുകൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നു. വേപ്പിങ് എയറോസോളുകൾ ശ്വാസനാളങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും തൊണ്ടയിലെ പ്രകോപനം, ചുമ, വീക്കം എന്നിവക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. ഈ ഫലങ്ങൾ ശബ്ദത്തിന്റെ സുഖത്തെയും ശബ്ദത്തെയും സ്വാധീനിക്കും.
എന്നിരുന്നാലും, നിക്കോട്ടിൻ മാത്രമാണ് സെലിന്റെ ശബ്ദമാറ്റത്തിന് നേരിട്ട് കാരണമായതെന്ന് തെളിവുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല. യുഎസ് സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ (സിഡിസി) വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇ-സിഗരറ്റ് എയറോസോളിൽ ദോഷകരമായ വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കാമെന്നാണ്, അതിൽ ചെറിയ കണികകളും ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന രാസവസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
സെലീനക്കുള്ളത് ലൂപ്പസ് എന്ന രോഗമാണെന്ന് താരം പറഞ്ഞിരുന്നു. ലൂപ്പസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീക്കം ചിലപ്പോൾ ശ്വാസനാളത്തെയും ചുറ്റുമുള്ള ടിഷ്യുകളെയും ബാധിക്കുകയും, പരുക്കൻ ശബ്ദത്തിനോ വോക്കൽ സ്ട്രെയിനിനോ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പിങ്ങിനെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതും കൃത്യമല്ല. പ്രായവും മറ്റ് ആരോഗ്യ ഘടകങ്ങളും ശബ്ദത്തെ മാറ്റും. തുടർച്ചയായതോ വഷളാകുന്നതോ ആയ ശബ്ദമാറ്റത്തിന് വൈദ്യപരിശോധന ആവശ്യമാണ്.
തലച്ചോറിലെ റിവാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാതകളെ നിക്കോട്ടിൻ ബാധിക്കുന്നതിനാലാണ് അത് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആവർത്തിച്ചുള്ള ഉപയോഗം ആശ്രിതത്വത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, അതേസമയം ഉപയോഗം നിർത്തുന്നത് ആസക്തി, ക്ഷോഭം, അസ്വസ്ഥത, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവക്ക് കാരണമാകും. വേപ്പ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉപേക്ഷിക്കൽ തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലുമായി സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്.